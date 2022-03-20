من عمالة الـ”CIA” إلى العمالة لـ”بوتين” .. “حفتر” يرسل مرتزقة ليبيين إلى أوكرانيا!

وطن – كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر اتفق مع روسيا على إرسال مرتزقة ليبيين للقتال بجانبها في أوكرانيا.

حفتر يرسل مرتزقة ليبيين إلى أوكرانيا

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت متأخر من مساء، الأحد، حول مستجدات الحرب في يومها الخامس العشرين. فإنه “تم خلال زيارة قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر إلى موسكو ، الاتفاق على إرسال “متطوعين” ليبيين إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال العدائية إلى جانب الاتحاد الروسي”.

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وأوضح البيان انه “ومن المرجح أن يتم نقل المرتزقة العسكريين على حساب الشركة العسكرية الخاصة “ليج” (المعروفة سابقًا باسم “فاغنر”) ، على متن طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي”.

لا استسلام في ماريوبول الأوكرانية

وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك ليل الأحد الاثنين أن قوات أوكرانيا لن “تلقي أسلحتها ولن تغادر مدينة ماريوبول المحاصرة”. وذلك ردا منها على مهلة أعطتها روسيا في وقت سابق.

وقالت فيريشتشوك لصحيفة “أوكراينسكايا برافدا”، إن “الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد. لقد سبق أن أبلغنا الجانب الروسي بذلك”، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الفرنسية.

وفي ما يتعلق بالمطلب الروسي، اعتبرت أنه “تلاعب متعمد واحتجاز رهائن حقيقي”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية دعت أوكرانيا إلى “إلقاء أسلحتها”. وطالبت “برد كتابي” على إنذارها هذا قبل الساعة الخامسة من صباح الاثنين، من أجل حماية السكان والبنية التحتية لمدينة ماريوبول.

في حين قال ميخائيل ميزينتسيف، مدير مركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، في إفادة وزّعتها وزارة الدفاع “نطلب من السلطات الرسمية في كييف أن تكون عاقلة وأن تُلغي التعليمات المعطاة سابقا. والتي ألزمت المسلحين بالتضحية بأنفسهم وبأن يُصبحوا شهداء ماريوبول”.

وأضاف “ألقوا أسلحتكم”. مؤكّدا أنّ هناك “كارثة إنسانيّة مروّعة تحدث، كلّ من يُلقون أسلحتهم لديهم الضّمان بأن يتمكّنوا من مغادرة ماريوبول بكلّ أمان”.

ممر إنساني لسكان ماريوبول

ووفقًا لميزينتسيف، اتفقت روسيا وأوكرانيا على تأمين مسار يسمح لسكان ماريوبول بالوصول إلى الأراضي التي تسيطر عليها كييف في 21 آذار/مارس.

وقال “اعتبارا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت موسكو، تفتح روسيا ممرات إنسانية من ماريوبول نحو الشرق. وبالاتفاق مع الجانب الأوكراني، نحو الغرب”.

بينما ردّت فيريشتشوك على تلغرام، قائلة إنّ “المحتلّين يواصلون التصرف مثل إرهابيّين”.

وأضافت: “يقولون إنهم يوافقون (على إنشاء) ممر إنساني، وفي الصباح يقصفون مكان الإخلاء. الحكومة تفعل كل ما في وسعها. الشيء الأهم بالنسبة إلينا هو إنقاذ حياة مواطنينا”.

ودعت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إلى إعطاء الأولوية لممر إنساني يسمح لنحو 350 ألف شخص ما زالوا عالقين في ماريوبول بالمغادرة.

سوريون في أوكرانيا

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان الكرملين أنه سيفتح الباب للسوريين للقتال إلى جانب الجيش الروسي. الذي بدأ في 24 فبراير/شباط غزو أوكرانيا.

بينما قال تقرير لـ”سي أن أن” إن عددا كبيرا من المتطوعين للقتال لصالح موسكو يأتون من الشرق الأوسط ودول أفريقيا. حيث استثمرت روسيا في دعم الحكومات والجهات العسكرية هناك، التي أصبح مطلوبا منها الآن “سداد الدين”.

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