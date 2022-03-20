الهدهد

أكاديمي عماني يسخر من السعودية والإمارات: وضعوا رأسهم برأس بايدن ونسوا ما فعل بهم الحوثي

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس، 2022آخر تحديث: 20 مارس، 2022
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ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي عهد السعودي محمد بن سلمان watanserb.com
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي عهد السعودي محمد بن سلمان

وطن – في إشارة للسعودية والإمارات، سخر الأكاديمي العماني والباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط، عبدالله باعبود من محاولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد من وضع رأسهم برأس الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال “باعبود” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “يحاول البعض أن يضع رأسه في رأس بايدن والمطبلين طبعًا من خلفهم. وما حد درى أو سأل أو حاول يفهم لمًا وضعوا رؤوسهم في رأس عبدالملك ماذا جرى؟”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “حالة ميؤوس منها فلا عرفنا ندير حرب ولا عرفنا ندير سلام!”

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وفي رده على الكاتب الكويتي محمد العرادة الذي أشار بأن رفض الحوثيين الحضور للرياض للمشاركة في المباحثات التي دعا لها مجلس التعاون الخليجي، يؤكد أنهم لا يريدون الخير والاستقرار لليمن. قال:”نعم والله صدقت فقد فشلنا في #عاصفة_الحزم وعملية #إعادة_الأمل وتعبنا من قتل شعب #اليمن وتشريده وقصف وهدم مدنه. ويأسنا من الإنتصار عليه وتركيعه والآن عقلنا شوي ونريد للشقيق الخير والاستقرار من خلال الحوار. بس غاب عن ذهننا أن الحوثي لن يأتي للرياض!ونسينا الكويت، الدوحة، مسقط ربما أنسب.”

بن زايد وبن سلمان يرفضان مكالمة بايدن

وبحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين: “رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد التحدث إلى بايدن”.

كما ذكرت الصحيفة أن الاثنين تحدثا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكذلك مع فلاديمير زيلينسكي.

وبحسب المنشور، ترفض الإمارات والسعودية زيادة إنتاج النفط والالتزام بخطة أقرتها “أوبك”. ومجموعة من المنتجين بقيادة روسيا.

وقال مسؤولون إن أبو ظبي والرياض قلقتان من رد أمريكي “مقيَّد” على الضربات الصاروخية للحوثيين في اليمن. وإحياء اتفاق نووي إيراني يُزعم أنه يتجاهل مخاوفهما الأمنية.

وكان الحوثيون في اليمن قد أعلنوا رفضهم مقترح السعودية المشاركة في حوار لحل النزاع يعقد في الرياض. وفق ما أفاد مصدر في حركة “أنصار الله” (الحوثيون) الخميس.

كما تخوض السعودية حربًا في اليمن ضد المسلحين الحوثيين الطامعين في السلطة. وتقاتل السعودية تحت مظلة التحالف العربي الذي يدعم الحكومة التي تخوض نزاعا داميا على السلطة مع الحوثيين منذ منتصف 2014.

وحصدت الحرب مئات الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح، وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

ووفقاً لمسؤولين خليجيين، يقود مجلس التعاون جهوداً دبلوماسية لإجراء مشاورات في الرياض بين الحكومة اليمنية والحوثيين. في نهاية الشهر الحالي في محاولة لوقف النزاع.

لكن مسؤولاً في “المجلس السياسي الأعلى” لجماعة الحوثيين، أبرز سلطة سياسية، أكّد رفض الجماعة الذهاب الى الرياض للتحاور. وقال لوكالة فرانس برس مفضّلا عدم الكشف عن هويته “سنرحّب بالدعوة للتحاور في أرض غير أرض دول العدوان”، في إشارة إلى السعودية والدول المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة.

وتابع “نحن دائماً وأبداً، أيدينا ممدودة للسلام والسلام المشرف لجميع اليمنيين”.

 

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المصدر
رصد ومتابعة وطن - مواقع التواصل
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس، 2022آخر تحديث: 20 مارس، 2022
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صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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