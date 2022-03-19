والدة مبابي تعرقل انتقال نجلها إلى ريال مدريد وهذا ما طلبته من الأخير

وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، تعرقل أمام تحقيق حلم نجلها في الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب المبلغ الضخم الذي وضعته لإتمام تلك الصفقة.

والدة مبابي والانتقال إلى ريال مدريد

وكشفت البرنامج الإسباني الشهير “الشرينغيتو”، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي يرغب في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي، وعلى الرغم من تلك الرغبة لدى اللاعب. إلا أن والدته ربما تقف عائقاً أمام إتمام تلك الصفقة بعد مفاوضات استمرت لشهور طويلة.

كما وأردف البرنامج الإسباني “الشرينغيتو”، ” كيليان مبابي سيكون لاعباً داخل صفوف فريق ريال مدريد، لكن والدته فايزة العماري تواصل المطالبة من أجل الحصول على مبلغ يقدر ب150 مليون يورو. وهو العرض الذي قدمه باريس سان جيرمان لتجديد عقده”.

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عقبة والدة مبابي

وأضاف، ” تتمثل والدة مبابي العقبة الرئيسة في المفاوضات مع ريال مدريد، لكن عندما تتفاوض مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز. لديك خياران فقط وهما الخسارة أو الخسارة”.

💥طالبت والدة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بالحصول على 125 مليون جنيه إسترليني من ريال مدريد لإنهاء صفقة انتقال نجلها للنادي الملكي في صفقة مجانية من النادي الفرنسي بنهاية الموسم الحالي. pic.twitter.com/650i6clbet — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2022

كما واستكمل، ” ريال مدريد حقق الأرباح خلال العامين الماضين، ولذلك يجب على والدة كليان مبابي إعادة النظر في مطالبها في المفاوضات مع ريال مدريد. حتى يكون نجلها جزءا من الفريق الملكي، كما ويمكن أن يؤثر طلبها على صفقة الانتقال في اللحظة الأخيرة لإتمامها”.

مبابي ومفاوضات باريس سان جيرمان

وكانت صحيفة ” لوباريزيان” الفرنسية قد نشرت في وقت سابق، بأن باريس سان جيرمان يواصل إغراء مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي من أجل تجديد عقده خلال المواسم المقبلة، كما وأن النادي الباريسي قد عرضاً براتب سنوي يبلغ قيمته 50 مليون يورو، مع حوافز مالية استثنائية تصل إلى 100 مليون يورو.

Real Madrid believe it's possible for them to sign both Kylian Mbappe AND Erling Haaland this summer 🤯 pic.twitter.com/jR1VOCAPd5 — GOAL (@goal) March 15, 2022

وما زال اسم النجم الفرنسي مبابي صاحب ال23 عاماً، يرتبط منذ أشهر طويلة بالانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني. الذي لديه هذه المرة الفرصة في التعاقد مع اللاعب في صفقة حرة بالمجان الصيف المقبل.

كما وسجل الفرنسي كيليان مبابي 15 هدفاً مع باريس سان جيرمان حتى الآن، في منافسات الدوري الفرنسي للموسم الجاري، متساوياً بذلك مع نجم فريقه السابق موناكو وسام بن يدر بنفس الرصيد من الأهداف.

يشار إلى أن فريق باريس سان جيرمان قد خرج من منافسات دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، عقب الهزيمة أمام ريال مدريد. الذي يستعد للمواجهة القادمة أمام حامل اللقب تشيلسي الإنجليزي.

(المصدر: وطن + الشرينغيتو)

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