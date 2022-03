والدة مبابي تعرقل انتقال نجلها إلى ريال مدريد وهذا ما طلبته من الأخير

وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، تعرقل أمام تحقيق حلم نجلها في الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب المبلغ الضخم الذي وضعته لإتمام تلك الصفقة.

وكشفت البرنامج الإسباني الشهير “الشرينغيتو”، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي يرغب في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي، وعلى الرغم من تلك الرغبة لدى اللاعب. إلا أن والدته ربما تقف عائقاً أمام إتمام تلك الصفقة بعد مفاوضات استمرت لشهور طويلة.

كما وأردف البرنامج الإسباني “الشرينغيتو”، ” كيليان مبابي سيكون لاعباً داخل صفوف فريق ريال مدريد، لكن والدته فايزة العماري تواصل المطالبة من أجل الحصول على مبلغ يقدر ب150 مليون يورو. وهو العرض الذي قدمه باريس سان جيرمان لتجديد عقده”.

وأضاف، ” تتمثل والدة مبابي العقبة الرئيسة في المفاوضات مع ريال مدريد، لكن عندما تتفاوض مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز. لديك خياران فقط وهما الخسارة أو الخسارة”.

كما واستكمل، ” ريال مدريد حقق الأرباح خلال العامين الماضين، ولذلك يجب على والدة كليان مبابي إعادة النظر في مطالبها في المفاوضات مع ريال مدريد. حتى يكون نجلها جزءا من الفريق الملكي، كما ويمكن أن يؤثر طلبها على صفقة الانتقال في اللحظة الأخيرة لإتمامها”.

وكانت صحيفة ” لوباريزيان” الفرنسية قد نشرت في وقت سابق، بأن باريس سان جيرمان يواصل إغراء مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي من أجل تجديد عقده خلال المواسم المقبلة، كما وأن النادي الباريسي قد عرضاً براتب سنوي يبلغ قيمته 50 مليون يورو، مع حوافز مالية استثنائية تصل إلى 100 مليون يورو.

Real Madrid believe it's possible for them to sign both Kylian Mbappe AND Erling Haaland this summer 🤯 pic.twitter.com/jR1VOCAPd5

— GOAL (@goal) March 15, 2022