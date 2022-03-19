مشجع متهور يتسبب في إلغاء مباراة في الدوري الألماني (شاهد)

وطن – ألغى حكم مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ وبوخوم في منافسات الأسبوع ال27 من الدوري الألماني الممتاز، اللقاء بعد رمي أحد المشجعين المتواجدين داخل المدرجات الزجاجة على رأس الحكم المساعد مما تسبب ذلك في إصابته وسقوطه على الأرض.

مشجع وإلغاء مباراة في الدوري الألماني

وتداول النشطاء مقاطع من الفيديو والصور، يظهر فيه إلقاء أحد المشجعين من داخل المدرجات زجاجة على رأس الحكم المساعد، سقط على إثرها الحكم لفترة قصيرة على الأرض قبل أن ينهض من جديد.

The match between VFL Bochum and Borussia Monchengladbach has been abandoned after the assistant referee was struck by an item from the crowd. pic.twitter.com/OKAIvaEWZy — ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2022

كما وقرر حكم المباراة بعد توقف المباراة من الحكام المساعدين المتواجدين. داخل أرضية ملعب المباراة، الانضمام إليه، ليعلن إلغاء اللقاء من أجل المغادرة.

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🚨🇩🇪 Se suspende el partido entre @VfLBochum1848eV y @borussia ‼️➡️ Un aficionado lanzó un vaso que golpeó al árbitro asistente y, tras ese incidente, el partido no se reanudarápic.twitter.com/KdcoOGdEKc — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 18, 2022

مونشنغلاباخ وتفاصيل حادثة رمي الزجاجة

وقال نادي بوروسيا مونشنغلادباخ في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” قام أحد مشجعي الفريق المنافس بوخوم بإلقاء لزجاجة على رأس الحكم المساعد، وعلى إثرها تم إيقاف المباراة نهائياً.. هذه التصرفات غير مقبولة”.

وأردف النادي، ” سلوك مثير للاشمئزاز. ومحرج بكل بساطة، كما ونأمل أن يكون الحكم المساعد على ما يرام”، فيما استنكر نادي بوخوم ما حصل بحق الحكم المساعد في المباراة.

A Bundesliga game between Bochum and Borussia Monchengladbach was called off on Friday after a linesman was struck in the back of the head by a plastic beer cup thrown by someone in the crowd. pic.twitter.com/Z6KCsepprV — Oníròyìn Eré Ìdárayá Àgbáyé (@Ijobasport1) March 19, 2022

وكانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم فريق بوروسيا مونشنغلادباخ على منافسه بوخوم بهدفين نظيفين دون رد، كما وسجل الهدف الأول في اللقاء النجم الفرنسي حسن بليا بالدقيقة ال55، بينما أحرز الهدف الثاني السويسري بريل إيمبولو في الدقيقة ال61.

🚨 رسمياً : الحكم ينهي المباراة مع تقدم غلادباخ ينتيجة 2-0 بسبب إصابة أحد الحكام من جماهير بوخوم حيث توقفت المباراة بالدقيقة (71) ولن تستكمل المباراة pic.twitter.com/u7JnpMSxAh — شبكة غلادباخ (@BMG4arab) March 18, 2022

وحصلت تلك الحادثة مع حكم المباراة عند الدقيقة ال69 من عمر زمن اللقاء، ليعلن بعدها عن إلغاء المباراة بين كلا الفريقين. فيما سيقرر ما إذا سيقرر الاتحاد الألماني لكرة القدم استكمال المباراة. أم سيعتبر فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الفائز في المباراة.

وجاء فريق بوخوم في المركز الحادية عشر من ترتيب الدوري الألماني الممتاز .برصيد 32 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق بايرن ميونيخ برصيد 60 نقطة، كما وآتى منافسه فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)