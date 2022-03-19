رياضة

مشجع متهور يتسبب في إلغاء مباراة في الدوري الألماني (شاهد)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس، 2022آخر تحديث: 19 مارس، 2022
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وطن – ألغى حكم مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ وبوخوم في منافسات الأسبوع ال27 من الدوري الألماني الممتاز، اللقاء بعد رمي أحد المشجعين المتواجدين داخل المدرجات الزجاجة على رأس الحكم المساعد مما تسبب ذلك في إصابته وسقوطه على الأرض.

مشجع وإلغاء مباراة في الدوري الألماني

وتداول النشطاء مقاطع من الفيديو والصور، يظهر فيه إلقاء أحد المشجعين من داخل المدرجات زجاجة على رأس الحكم المساعد، سقط على إثرها الحكم لفترة قصيرة على الأرض قبل أن ينهض من جديد.

كما وقرر حكم المباراة بعد توقف المباراة من الحكام المساعدين المتواجدين. داخل أرضية ملعب المباراة، الانضمام إليه، ليعلن إلغاء اللقاء من أجل المغادرة.

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وقال نادي بوروسيا مونشنغلادباخ في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” قام أحد مشجعي الفريق المنافس بوخوم بإلقاء لزجاجة على رأس الحكم المساعد، وعلى إثرها تم إيقاف المباراة نهائياً.. هذه التصرفات غير مقبولة”.

وأردف النادي، ” سلوك مثير للاشمئزاز. ومحرج بكل بساطة، كما ونأمل أن يكون الحكم المساعد على ما يرام”، فيما استنكر نادي بوخوم ما حصل بحق الحكم المساعد في المباراة.

وكانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم فريق بوروسيا مونشنغلادباخ على منافسه بوخوم بهدفين نظيفين دون رد، كما وسجل الهدف الأول في اللقاء النجم الفرنسي حسن بليا بالدقيقة ال55، بينما أحرز الهدف الثاني السويسري بريل إيمبولو في الدقيقة ال61.

وحصلت تلك الحادثة مع حكم المباراة عند الدقيقة ال69 من عمر زمن اللقاء، ليعلن بعدها عن إلغاء المباراة بين كلا الفريقين. فيما سيقرر ما إذا سيقرر الاتحاد الألماني لكرة القدم استكمال المباراة. أم سيعتبر فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الفائز في المباراة.

وجاء فريق بوخوم في المركز الحادية عشر من ترتيب الدوري الألماني الممتاز .برصيد 32 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق بايرن ميونيخ برصيد 60 نقطة، كما وآتى منافسه فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس، 2022آخر تحديث: 19 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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