مشجع متهور يتسبب في إلغاء مباراة في الدوري الألماني (شاهد)

وطن – ألغى حكم مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ وبوخوم في منافسات الأسبوع ال27 من الدوري الألماني الممتاز، اللقاء بعد رمي أحد المشجعين المتواجدين داخل المدرجات الزجاجة على رأس الحكم المساعد مما تسبب ذلك في إصابته وسقوطه على الأرض.

وتداول النشطاء مقاطع من الفيديو والصور، يظهر فيه إلقاء أحد المشجعين من داخل المدرجات زجاجة على رأس الحكم المساعد، سقط على إثرها الحكم لفترة قصيرة على الأرض قبل أن ينهض من جديد.

The match between VFL Bochum and Borussia Monchengladbach has been abandoned after the assistant referee was struck by an item from the crowd. pic.twitter.com/OKAIvaEWZy

كما وقرر حكم المباراة بعد توقف المباراة من الحكام المساعدين المتواجدين. داخل أرضية ملعب المباراة، الانضمام إليه، ليعلن إلغاء اللقاء من أجل المغادرة.

وقال نادي بوروسيا مونشنغلادباخ في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” قام أحد مشجعي الفريق المنافس بوخوم بإلقاء لزجاجة على رأس الحكم المساعد، وعلى إثرها تم إيقاف المباراة نهائياً.. هذه التصرفات غير مقبولة”.

وأردف النادي، ” سلوك مثير للاشمئزاز. ومحرج بكل بساطة، كما ونأمل أن يكون الحكم المساعد على ما يرام”، فيما استنكر نادي بوخوم ما حصل بحق الحكم المساعد في المباراة.

A Bundesliga game between Bochum and Borussia Monchengladbach was called off on Friday after a linesman was struck in the back of the head by a plastic beer cup thrown by someone in the crowd. pic.twitter.com/Z6KCsepprV

