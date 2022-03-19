ما سرّ ارتداء 3 رواد روس بدلات بألوان العلم الأوكراني لدى وصولهم محطة الفضاء الدولية!؟

وطن – في واقعة ربما تحمل رسالة سياسية، وصل ثلاثة رواد فضاء روس إلى محطة الفضاء الدولية يوم الجمعة وهم يرتدون بدلات طيران صفراء ذات لمسات زرقاء، حيث بدت الألوان متطابقة مع العلم الأوكراني.

وكان هؤلاء الرواد أول الوافدين الجدد على محطة الفضاء منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا الشهر الماضي.

وأطلقت شركة الفضاء الروسية Roscosmos رواد الفضاء أوليج أرتيمييف ودينيس ماتفييف وسيرجي كورساكوف بنجاح من منشأة الإطلاق بايكونور المستأجرة من روسيا في كازاخستان على متن مركبة الفضاء سويوز MS-21 في الساعة 8:55 مساءً يوم الجمعة (11:55 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

ورسا الرواد بسلاسة في المحطة بعد ثلاث ساعات بقليل. وانضموا إلى روسيين وأربعة أمريكيين وألماني في البؤرة الاستيطانية على متن محطة الفضاء الدولية.

سبب ارتداء البدلات الصفراء

وأظهر مقطع فيديو لأرتيمييف أثناء استعداد المركبة الفضائية للالتحام بالمحطة الفضائية وهو يرتدي بدلة طيران زرقاء.

ولم يتضح ما هي الرسالة -إن وجدت- التي كان من المفترض أن يرسلها الزي الأصفر الذي ارتدوه.

وعندما تمكن رواد الفضاء من التحدث إلى العائلة على الأرض، سُئل أرتيمييف عن البدلات، أوضح إن كل طاقم يختار طاقمه.

وقال: “لقد حان دورنا لاختيار لون. لكن في الواقع تراكمت لدينا الكثير من المواد الصفراء لذا احتجنا إلى استخدامها. لهذا السبب كان علينا ارتداء اللون الأصفر”.

ومنذ اندلاع الحرب، استخدم الكثير من الناس العلم الأوكراني وألوانه للتضامن مع الدولة.

وأسفرت الحرب عن إلغاء إطلاق مركبات فضائية وفسخ عقود.

في حين حذر رئيس روسكوزموس ، دميتري روجوزين، من أن الولايات المتحدة ستضطر إلى استخدام “العصي المكنسة” للطيران إلى الفضاء بعد أن قالت روسيا إنها ستتوقف عن إمداد الشركات الأمريكية بمحركات الصواريخ.

ومع ذلك، يشعر الكثيرون بالقلق من أن روجوزين يعرض عقودًا من الشراكة السلمية خارج الكوكب للخطر، وعلى الأخص في محطة الفضاء.

مدير ناسا يعلق

وقلل بيل نيلسون، مدير ناسا، من تعليقات روجوزين ، قائلاً لوكالة أسوشيتيد برس: “هذا فقط ديمتري روجوزين. هو ينفث بين الحين والآخر. لكن في نهاية المطاف، عمل معنا “.

وقال نيلسون لوكالة أسوشييتد برس يوم الجمعة: “الأشخاص الآخرون الذين يعملون في برنامج الفضاء المدني الروسي ، هم محترفون”. “لا يفوتهم أي شيء معنا ، نحن رواد الفضاء الأمريكيون والمراقبة الأمريكية للمهمة. على الرغم من كل ذلك ، في الفضاء ، يمكننا أن نتعاون مع أصدقائنا الروس ، زملائنا “.

ومن المقرر أن يغادر رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا مارك فاندي هي – الذي حطم يوم الثلاثاء الرقم القياسي لرحلات الفضاء الأمريكية البالغة 340 يومًا – مع اثنين من الروس على متن كبسولة سويوز للهبوط في كازاخستان في 30 مارس.

وفي أبريل ، من المقرر أن ينطلق ثلاثة آخرون من ناسا ورائد فضاء إيطالي إلى محطة الفضاء.