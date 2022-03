توتر جديد يلوح في الأفق .. لماذا ألغى “بلينكن” زيارته إلى الإمارات والسعودية!؟

وطن – في واقعة تعكس ربما تصاعد الخلافات بين البلدين، أكدت مصادر أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد ألغى زيارته للسعودية والإمارات التي كانت مقررة هذا الشهر.

وقالت الصحفية الأمريكية جويس كرم في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”لم تعد رحلة الوزير بلينكين المخططة إلى السعودية والإمارات تحدث هذا الشهر: مصادر أمريكية.”

Secretary Blinken’s planned trip to Saudi and UAE is no longer happening this month: US sources.

