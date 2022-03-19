الإعدامات الجماعية في السعودية: كيف يتباهى محمد بن سلمان بجزّ الرّقاب!

وطن – قالت الأكاديمية والسياسية السعودية المعروفة الدكتورة مضاوي الرشيد، إنه مع انشغال العالم كله بأزمة أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، شعر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على ما يبدو أن هذه هي اللحظة المناسبة لمثل هذه الإعدامات.

وتابعت في مقال لها بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني ترجمته (وطن)، أن ابن سلمان لا يجد مانعا في التباهي بالإعدامات بذريعة أنها حق سيادي، وهو يتقوّى بذلك باعتماد الغرب على المملكة في النفط. مشيرة إلى الاستقبال الباهت لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في الرياض قبل أيام.

وقالت إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وصل إلى الرياض وسط مذبحة نفذتها حيث تخطت رقمها القياسي في عمليات الإعدام الجماعية بإعدام 81 شخصًا. وأعدم ثلاثة آخرون في اليوم السابق لوصول رئيس الوزراء.

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وأضافت الأكاديمية السعودية أن ابن سلمان بات يعلم أن مستقبل العديد من القادة الغربيين. ولا سيما جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى جانب الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد عامين من التضخم بسبب أزمة كورونا، يعتمد على تأمين النفط والغاز الرخيصين.

“استعراض عضلات “

وكانت هذه هي اللحظة التاريخية لولي العهد لاستعراض عضلاته ومطالبة الغرب بمعاملته باحترام، بعد ثلاث سنوات من اعتباره منبوذًا، تقول مضاوي الرشيد.

وتابعت في مقالها:”إنه ينتظر بفارغ الصبر إعادة التأهيل في واشنطن، والتي يمكن أن يختمها بايدن بمصافحة”.

وتساءلت الأكاديمية السعودية:”هل أوصل جونسون رسالة بايدن – أن كل هذا يعتمد على ولي العهد لزيادة إنتاج النفط من أجل خفض الأسعار وإنقاذ العالم من مزيد من الاضطرابات الاقتصادية؟”.

وأضافت أنه في مقابلة حديثة مع مجلة The Atlantic، عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة قد أساءت فهم شيء ما عنه، أجاب بن سلمان: “ببساطة أنا لا أهتم”.

وأكد أنه لا يوجد بلد آخر لديه الحق في التدخل في كيفية تعامله مع رعاياه. على ما يبدو، فإن عمليات الإعدام والاحتجاز والمعاملة غير القانونية للسجناء ومختلف انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. كلها مسائل تتعلق بالسيادة الوطنية.

وأوضحت “الرشيد” في مقالها: “باختصار ، إذا كان الغرب يريد نفطًا رخيصًا ، فعليه أن يتسامح مع تجاوزاته وعمليات إعدامه. بدلاً من طرح مثل هذه الأمور على طاولة المفاوضات. هذا بالضبط ما تفعله القوى الأخرى، مثل روسيا والصين.”

وقالت إنه بالإضافة إلى خطابه، فإن ولي العهد في حاجة ماسة إلى الاعتراف به في واشنطن كملك المستقبل وأن يتعامل بايدن معه بشكل مباشر. بدلاً من مخاطبة والده المسن، الملك سلمان (الذي خرج مؤخرًا من المستشفى بعد “فحوصات طبية ناجحة”) .

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تأمين العرش

في الواقع، يعرف بن سلمان جيدًا أن مستقبله يعتمد على تعامل واشنطن معه بشكل مباشر.

يمكنه استعراض عضلاته في بلاده وتنفيذ العديد من عمليات الإعدام كما يشاء. ولكن لتأمين العرش فهو يحتاج في النهاية ـ بحسب الرشيد ـ إلى واشنطن، حيث تعمل بريطانيا كميسر ومزود للتكنولوجيا العسكرية.

وبينما تستمر الولايات المتحدة في احتلال المركز الأول في تسليح المملكة العربية السعودية ، تأتي بريطانيا في المرتبة الثانية في القائمة.

وتابعت الأكاديمية السعودية في مقالها:”كما يريد ولي العهد من الولايات المتحدة وبريطانيا بالإضافة إلى الدول الغربية الأخرى، التوقف عن إلقاء محاضرات عليه بشأن تغير المناخ والطاقة النظيفة.”

مضيفة: “آبار النفط التي تدر مليارات الدولارات والثروة السيادية، والوضع السياسي العالمي وقبول الموضوعات لا يمكن استبدالها بألواح شمسية.”

وقالت إنه مثل الدكتاتوريين الآخرين، لا يهتم بن سلمان بسمعته. ولكن في ما يسمى بالديمقراطيات، يجب توقع مستوى معين من الاتساق واللياقة. خاصة عندما تقوم الدول الغربية كثيرًا بإلقاء محاضرات على العالم حول حقوق الإنسان والسياسة الخارجية الأخلاقية.

قائمة طويلة من عمليات الإعدام

وشددت الأكاديمية السعودي:”من المؤكد أن لدى بن سلمان قائمة طويلة من عمليات الإعدام التي يتعين تنفيذها في المستقبل، وسيواصل القيام بذلك.”

وأضافت:”قد يعتز رعاياه المكبوتون بالتحدي اللحظي الذي أظهره ولي العهد في الأسابيع الأخيرة من خلال عدم تقديم الدعم الكامل للولايات المتحدة وأوروبا في إدانة روسيا وتنفيذ عمليات الإعدام التي تعتبر مسائل تتعلق بالسيادة الوطنية.”

بالإضافة إلى ذلك، لم يقابل ابن سلمان زيارة جونسون بالكثير من البهاء؛ استقبل نائب أمير الرياض الزعيم البريطاني في المطار بدلاً من مسؤول رفيع المستوى. على الرغم من دور المملكة المتحدة في الاستمرار في دعم التكوين السياسي القديم للسعودية.

وتابعت “الرشيد”: “في الوقت الحالي، يجني محمد بن سلمان أرباحًا من أزمة غربية ترفض الحل: أي الاعتماد على نفط الديكتاتوريين الرخيص.”

واختتمت مقالها بالقول:”على المدى القصير، قد يتم إعادة تأهيل منتجي النفط الآخرين، مثل إيران وفنزويلا. وعلى المدى الطويل ، قد تصبح المصادر البديلة للطاقة النظيفة حقيقة ميسورة التكلفة.”

وأوضحت:”عندها فقط يمكننا توقع سيناريو مختلف، حيث قد يفكر بن سلمان مرتين قبل التباهي بالقتل الجماعي في محاولة لتحدي الغرب وإرضاء رعاياه الأكثر ولاءً.”

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