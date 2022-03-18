هند القحطاني في أسخن صور لمؤخرتها .. هل أجرت عملية تكبير؟!

وطن – تعرّضت هند القحطاني الناشطة السعودية على مواقع التواصل، لهجوم من المتابعين، بعد نشرها عدة صور تستعرض فيها أمام الكاميرا مؤخرتها، ما دفع البعض للتساؤل عن احتمالية اجرائها عملية تكبير مؤخرة.

كما نشرت هند القحطاني، عدة مقاطع فيديو ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً فاضحاً يكشف مفاتن صدرها بطريقة جريئة، اعتبرها المتابعون متعمدة لإثارة الجدل .

وفي إحدى الصور المتداولة، ظهرت هند وهي تجلس على درج منزلها، وهي ترتدي فستاناً قصيراً للغاية كشف فخذيها ومؤخرتها، بطريقة فاضحة .

وتتعمد هند الزج بأبنائها في المقاطع التي تصوّرها وتنشرها على مواقع التواصل الإجتماعي .

ومعروف أنّ هند القحطاني من مواليد 1984، وهي من قبيلة قحطان، من أشهر القبائل في السعودية.

كانت هند قبل سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية تعمل كمعلمة. وسافرت إلى أمريكا من أجل استكمال دراستها.

وتقوم هند دومًا بإثارة جدل المتابعين لها بسبب الآراء التي تقوم بنشرها. والتي لا تتناسب مع قيم المجتمع السعودي.

فقد سبق وأن عبّرت عن دعم المثلية الجنسية. حيث نشرت صورًا لها وهي تحمل علم قوس قزح الذي أصبح رمزًا للمثلية.

وأعبرت عن دعمها لهذه الفئة من الأشخاص وحقهم في الحصول على حقوقهم في ممارسة تلك الأفعال، وهو ما دعا السعوديين إلى مهاجمتها.

كما تجني هند أرباحاً خيالية من وراء الإعلانات التي تقوم بها على مواقع التواصل تحديدا سناب شات، حيث تعتبر من أعلى مشاهير مواقع التواصل أجراً مقابل الإعلان عن أيّ منتج لأي شركة .

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