هذه النتائج بفضلها.. جورجيو كافيرو يوجه رسالة هامة للمنتقدين لسلطنة عمان

وطن – أشاد الرئيس التنفيذي لمركز تحليلات الخليج في واشنطن المختص بتحليلات الأخطار الجيوبولتيكية، جورجيو كافيرو، بدور سلطنة عمان في الإفراج عن عاملة الإغاثة البريطانية-الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف التي كانت محتجزة في إيران.

وقال “كافيرو” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “تواصل عمان دور الجسور بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيران. فيما يتعلق بالقضايا الحساسة في حقبة ما بعد قابوس.”

ووجه “كافيرو” رسالة للمنتقدين للعلاقات القائمة بين إيران وسلطنة عمان، قائلا: “يجب على الأشخاص في واشنطن الذين ينتقدون عمان للحفاظ على علاقات إيجابية مع طهران. أن يضعوا في اعتبارهم أن مثل هذه العلاقات تجعل هذه النتائج ممكنة.”

Oman's bridging role between the UK/US & Iran in relation to sensitive issues continues in the post-Qaboos era. People in DC who criticize Oman for maintaining positive relations with Tehran should keep in mind that such ties make these outcomes possible.https://t.co/pNFUxD3tZg

— Giorgio Cafiero (@GiorgioCafiero) March 17, 2022