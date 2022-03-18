الهدهد

هذه النتائج بفضلها.. جورجيو كافيرو يوجه رسالة هامة للمنتقدين لسلطنة عمان

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
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سلطنة عمان watanserb.com
الرئيس التنفيذي لمركز تحليلات الخليج يشيد بدور سلطنة عمان في الإفراج عن عاملة الإغاثة البريطانية-الإيرانية

وطن – أشاد الرئيس التنفيذي لمركز تحليلات الخليج في واشنطن المختص بتحليلات الأخطار الجيوبولتيكية، جورجيو كافيرو، بدور سلطنة عمان في الإفراج عن عاملة الإغاثة البريطانية-الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف التي كانت محتجزة في إيران.

وقال “كافيرو” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “تواصل عمان دور الجسور بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيران. فيما يتعلق بالقضايا الحساسة في حقبة ما بعد قابوس.”

ووجه “كافيرو” رسالة للمنتقدين للعلاقات القائمة بين إيران وسلطنة عمان، قائلا: “يجب على الأشخاص في واشنطن الذين ينتقدون عمان للحفاظ على علاقات إيجابية مع طهران. أن يضعوا في اعتبارهم أن مثل هذه العلاقات تجعل هذه النتائج ممكنة.”

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وكانت سلطنة عمان قد أعلنت أن عاملة الإغاثة البريطانية-الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف غادرت إيران يوم الأربعاء. منهية بذلك سنوات من الاحتجاز ، بعد أن دفعت الحكومة البريطانية ديونها البالغة 530 مليون دولار لطهران.

وتم نقل زغاري راتكليف ورفيقتها أنوشة عشوري إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، قبل أن يتم نقلهما إلى بريطانية عبر طائرة خاصة استأجرتها الحكومة البريطانية.

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وأعلنت سلطنة عمان أنها نسقت الإفراج عن المعتقلين بأوامر من السلطان هيثم بن طارق استجابة لنداء من الحكومة البريطانية.

وكتب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على تويتر “نازانين وأنوشة وصلتا بسلام إلى عمان. خالص الشكر على العمل الجاد وحسن النية في طهران ولندن مما جعل ذلك ممكنا”.

“قريبا سيكونون مع أحبائهم في الوطن. نأمل أن تحقق هذه النتيجة مزيدا من التقدم في الحوار بين الطرفين.”

يشار إلى أن زغاري راتكليف ، مدير مشروع في مؤسسة طومسون رويترز ، اعتقلت في مطار بطهران في أبريل 2016 وأدانتها محكمة إيرانية لاحقًا بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية.

كما حكم على عشوري بالسجن 10 سنوات في 2019 بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي وسنتين بتهمة “الحصول على أموال غير مشروعة” ، بحسب القضاء الإيراني.

وجاء الإفراج بعد أن واصلت طهران ولندن محادثات بشأن دين طويل الأمد قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (520 مليون دولار).

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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