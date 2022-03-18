تاريخ المواجهات بين برشلونة وريال مدريد قبيل قمة ” كلاسيكو الأرض”

وطن – ينتظر عشاق كرة القدم في أنحاء العالم اللقاء الناري بين الغريمين التقليدين برشلونة وريال مدريد يوم الأحد المقبل، على أرض ملعب قلعة “سانتياغو برنابيو”.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة

وتقابل فريق ريال مدريد ” الميرينغي” نظيره برشلونة “البلوغرانا”، في قمة ” الكلاسيكو” 183 مباراة في تاريخ منافسات الدوري الإسباني للدرجة الممتازة.

اأطقم ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض. pic.twitter.com/6o48B4KTyD — قووول (@GooolMx) March 17, 2022

وقد استطاع فريق ريال مدريد تحقيق الفوز في 76 مباراة، بينما حقق غريمه التقليدي برشلونة الفوز في 72 مباراة، فيما خيم التعادل بينهما في 35 مباراة.

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كما وتمكن الفريق الملكي من تحقيق الفوز في ميدانه وأمام جمهوره على الفريق الكتالوني في 54 مباراة، على عكس الأخير الذي حقق الفوز في 50 مباراة.

ويتساوى فريق ريال مدريد مع غريمه التقليدي برشلونة، في تحقيق الفوز بقمة الكلاسيكو الإسباني داخل قلعة “الكامب نو” في 22 مباراة لكليهما.

📊 سوف يدير الحكم مارتينيز مونويرا الكلاسيكو الثاني بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث الكلاسيكو الأول كان الموسم الماضي عندما حقق ريال مدريد الفوز 3-1 في ملعب الكامب نو. pic.twitter.com/mnBIjRtMT0 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 17, 2022

وسجل لاعبو فريق ريال مدريد في تاريخ مواجهة قمة الكلاسيكو الناري داخل شباك منافسه برشلونة 295 هدفاً، بينما أحرز لاعبو برشلونة 291 هدفاً داخل شباك الفريق الملكي الإسباني.

موعد قمة الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة

ومن المقرر أن تنطلق الأمسية الكروية النارية لعشاق ومحبي كرة القدم بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، مساء يوم الأحد القادم، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت دولة مصر، كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” عند الساعة الحادية عشر مساءً.

أهداف ريال مدريد في الكلاسيكو الأخير 🔥pic.twitter.com/qOLsyJd6kO — عالم المدرديستا (@rmc_ah7a) March 17, 2022

ترتيب الفريقين في منافسات الدوري الإسباني

ويتربع فريق ريال مدريد عرش صدارة ترتيب الدوري الإسباني ” الليغا” للموسم الجاري. برصيد 66 نقطة، بفارق كبير عن غريمه التقليدي برشلونة الذي جاء في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

(المصدر: وطن + جوول)

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