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تاريخ المواجهات بين برشلونة وريال مدريد قبيل قمة ” كلاسيكو الأرض”

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
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مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة قبيل موعد قمة الكلاسيكو الإسباني

وطن – ينتظر عشاق كرة القدم في أنحاء العالم اللقاء الناري بين الغريمين التقليدين برشلونة وريال مدريد يوم الأحد المقبل، على أرض ملعب قلعة “سانتياغو برنابيو”.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة

وتقابل فريق ريال مدريد ” الميرينغي” نظيره برشلونة “البلوغرانا”، في قمة ” الكلاسيكو” 183 مباراة في تاريخ منافسات الدوري الإسباني للدرجة الممتازة.

وقد استطاع فريق ريال مدريد تحقيق الفوز في 76 مباراة، بينما حقق غريمه التقليدي برشلونة الفوز في 72 مباراة، فيما خيم التعادل بينهما في 35 مباراة.

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كما وتمكن الفريق الملكي من تحقيق الفوز في ميدانه وأمام جمهوره على الفريق الكتالوني في 54 مباراة، على عكس الأخير الذي حقق الفوز في 50 مباراة.

ويتساوى فريق ريال مدريد مع غريمه التقليدي برشلونة، في تحقيق الفوز بقمة الكلاسيكو الإسباني داخل قلعة “الكامب نو” في 22 مباراة لكليهما.

وسجل لاعبو فريق ريال مدريد في تاريخ مواجهة قمة الكلاسيكو الناري داخل شباك منافسه برشلونة 295 هدفاً، بينما أحرز لاعبو برشلونة 291 هدفاً داخل شباك الفريق الملكي الإسباني.

موعد قمة الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة

ومن المقرر أن تنطلق الأمسية الكروية النارية لعشاق ومحبي كرة القدم بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، مساء يوم الأحد القادم، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت دولة مصر، كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” عند الساعة الحادية عشر مساءً.

ترتيب الفريقين في منافسات الدوري الإسباني

ويتربع فريق ريال مدريد عرش صدارة ترتيب الدوري الإسباني ” الليغا” للموسم الجاري. برصيد 66 نقطة، بفارق كبير عن غريمه التقليدي برشلونة الذي جاء في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

(المصدر: وطن + جوول)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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