بطن شيرين المنتفخ يثير ضجة بعد انفصالها .. عريس يضع يده عليه! (شاهد)

وطن – خلال إحيائها حفل زفاف في قصر البارون في القاهرة، لاحظ الجمهور انتفاخ بطن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، في إشارة إلى أنها حامل، بعد الإعلان عن انفصالها عن زوجها الملحن المصري حسام حبيب .

🔝 بعد الجدل الكبير الذي رافق حفلها الأخير في الكويت الأسبوع الماضي، شيرين عبدالوهاب تحيي حفل زفاف 👰‍♀️🤵 في قصر البارون في القاهرة حيث بدت الفرحة واضحة عليها 🎶https://t.co/KTUXEwwU8a | #ET_بالعربي | pic.twitter.com/nhFgUGA7UT — ET بالعربي (@ETbilArabi) March 18, 2022

واختارت الفنانة لحفل الزفاف فستان منقط أسود وفضي شيفون وتحته فستان أسود من دون أكمام.

وقال عدد من المعلقين إن شيرين حامل بالفعل، إلا أنها تحاول إخفاء الأمر الآن. مشيرين إلى أنها ما زالت على علاقة بزوجها حسام حبيب، وأنهما ينتظران مولودهما.

وأشار البعض إلى أن المشاكل قد وقعت بين شيرين وحسام بالفعل. إلا أنهما لم ينفصلا كما صرحت الفنانة مؤخرا.

في المقابل، دافع آخرون عن الفنانة مؤكدين أنها تعاني من زيادة الوزن فقط، وأن موضوع حملها مجرد إشاعة، مؤكدين أن شيرين وحسام قد تطلقا بالفعل.

وقالت وهي تغني: “معرفتش تحمي نفسيها” في إشارة إلى فشل علاقتها بزوجها الفنان حسام حبيب.

وبدا العروسان متفاعلان مع الفنانة المصرية، حيث شاركاها اداء عدد من أغانيها والرقص عليها. فيما قال متابعون إن العريس ابن شقيقتها.

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يذكر أن الجمهور لاحظ زيادة وزن شيرين خلال غنائها على المسرح في الكويت قبل أسبوع،

وقد انهارت الفنانة بالبكاء، خلال غنائها متأثرة بأغنية “متحاسبنيش”.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، يظهر الفنانة وهي تبكي متأثرة خلال غنائها، وسط تصفيق وإشادات جماهيرية كبيرة.

#عرب_وود | دموع وتأثر #شيرين في حفلها بالكويت أمس أثناء غنائها "متحاسبنيش". pic.twitter.com/NPLNKyia4l — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) March 12, 2022

يذكر أن الفنانة المصرية اعلنت انفصالها عن الملحن حسام حبيب قبل فترة. ومؤخراً فجر المنتج المصري يوسف دندش مفاجأة بقوله إن الفنانة المصرية عادت إلى حسام حبيب .

كما كانت بعض الأوساط تحدثت عن انّ طلاق شيرين وحسام حبيب “أزمة مصطنعة”. فيما اتهم الملحن المصري حلمي بكر، مواطنته الفنانة “عبدالوهاب”، بالكذب من أجل الترويج والدعاية لألبومها الجديد.

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