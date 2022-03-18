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بطن شيرين المنتفخ يثير ضجة بعد انفصالها .. عريس يضع يده عليه! (شاهد)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
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حمل شيرين watanserb.com
حمل شيرين

وطن – خلال إحيائها حفل زفاف في قصر البارون في القاهرة، لاحظ الجمهور انتفاخ بطن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، في إشارة إلى أنها حامل، بعد الإعلان عن انفصالها عن زوجها الملحن المصري حسام حبيب .

واختارت الفنانة لحفل الزفاف فستان منقط أسود وفضي شيفون وتحته فستان أسود من دون أكمام.

وقال عدد من المعلقين إن شيرين حامل بالفعل، إلا أنها تحاول إخفاء الأمر الآن. مشيرين إلى أنها ما زالت على علاقة بزوجها حسام حبيب، وأنهما ينتظران مولودهما.

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وأشار البعض إلى أن المشاكل قد وقعت بين شيرين وحسام بالفعل. إلا أنهما لم ينفصلا كما صرحت الفنانة مؤخرا.

في المقابل، دافع آخرون عن الفنانة مؤكدين أنها تعاني من زيادة الوزن فقط، وأن موضوع حملها مجرد إشاعة، مؤكدين أن شيرين وحسام قد تطلقا بالفعل.

وقالت وهي تغني: “معرفتش تحمي نفسيها” في إشارة إلى فشل علاقتها بزوجها الفنان حسام حبيب.

وبدا العروسان متفاعلان مع الفنانة المصرية، حيث شاركاها اداء عدد من أغانيها والرقص عليها. فيما قال متابعون إن العريس ابن شقيقتها.

يذكر أن الجمهور لاحظ زيادة وزن شيرين خلال غنائها على المسرح في الكويت قبل أسبوع،

وقد انهارت الفنانة بالبكاء، خلال غنائها متأثرة بأغنية “متحاسبنيش”.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، يظهر الفنانة وهي تبكي متأثرة خلال غنائها، وسط تصفيق وإشادات جماهيرية كبيرة.

يذكر أن الفنانة المصرية اعلنت انفصالها عن الملحن حسام حبيب قبل فترة. ومؤخراً فجر المنتج المصري يوسف دندش مفاجأة بقوله إن الفنانة المصرية عادت إلى حسام حبيب .

كما كانت بعض الأوساط تحدثت عن انّ طلاق شيرين وحسام حبيب “أزمة مصطنعة”. فيما اتهم الملحن المصري حلمي بكر، مواطنته الفنانة “عبدالوهاب”، بالكذب من أجل الترويج والدعاية لألبومها الجديد.

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المصدر
مواقع التواصل - رصد وطن
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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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