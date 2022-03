هذا ما قاله “أرنولد شوارزنيجر” لبوتين في 9 دقائق وقلب مواقع التواصل (شاهد)

وطن – وجه الممثل العالمي “أرنولد شوارزنيجر” نداءً مباشرًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي، لتسليط الضوء على “الحقيقة” بشأن غزو أوكرانيا الذي وصفه بأنه “كارثة إنسانية”.

الممثل النمساوي الأمريكي البالغ من العمر 74 عامًا عبر عن حبه لروسيا والشعب الروسي قبل الإدلاء بتصريحات لاذعة ضد بوتين والكرملين، في مقطع فيديو شاركه 22.2 مليون متابع على إنستغرام وصفحة شركة الوسائط الإعلامية ATTN على Facebook.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

