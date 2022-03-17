الهدهد

حولتها للبنك المركزي العُماني.. بريطانيا تسدد 530 مليون دولار ديونا قديمة مستحقة لإيران

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 مارس، 2022آخر تحديث: 17 مارس، 2022
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سداد ديون بريطانيا لإيران watanserb.com
بريطانيا دفعت ديونها البالغة 530 مليون دولار لإيران

وطن – في واقعة جديدة تؤكد على دور سلطنة عمان الرائد في حل العديد من الازمات الدولية، كشفت الحكومة الإيرانية اليوم الخميس، أن بريطانيا دفعت ديونها البالغة 530 مليون دولار لإيران.

وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي، “في حرب الإرادات انتصر الشعب الإيراني مرة أخرى واستسلمت بريطانيا بعد 40 عاما من التملص. والعصيان لقرار المحكمة لخطاب الشعب الإيراني المقتدر ودفعت ديونها البالغة 530 مليون دولار لإيران”.

من جهة أخرى، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر مطلعة، قولها إن “الحكومة البريطانية حولت ديونها إلى الحكومة الإيرانية. وكذلك فائدة هذا الدين إلى حساب البنك المركزي الإيراني لدى البنك المركزي العماني”.

وأوضحت المصادر أن “الحكومة البريطانية حولت 390 مليون جنيه (حوالي نصف مليار دولار) من الدين الأصلي وفوائده للحكومة الإيرانية لحساب البنك المركزي الإيراني لدى البنك المركزي العماني”. مؤكدة أن البنك المركزي الإيراني استلم هذا المبلغ.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأربعاء، سداد كامل الديون البريطانية إلى بلاده.

ونقلت وكالة إرنا، عن عبد اللهيان نفيه، في الوقت نفسه، وجود أي صلة بين الإفراج عن هذا الدين البريطاني، والأشخاص الذين جرى اعتقالهم في إيران على خلفية تهم أمنية وجهت لهم.

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من جانبها، كانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، قد صرحت، في وقت سابق، أن بلادها تبحث عن سبل لرد دين قديم قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (522 مليون دولار) لإيران. رغم إشارتها إلى أن الأمر لم يصل بعد لحد التسوية.

ويذكر أن شاه إيران قد دفع مبلغ 400 مليون جنيه إسترليني لبريطانيا، قبل الثورة الإيرانية في العام 1979. مقابل الحصول على 1750 دبابة ومركبة أخرى، ولكن لم يتم تسليم أي منها بعد أن أطاحت تلك الثورة بحكم الشاه.

وقالت الوزيرة البريطانية إنه “جعلنا أمر رد الدين الذي علينا لإيران أولوية ونسعى لسبل لدفعه”. مضيفة أن فريقا بريطانيا موجود في إيران لبحث هذا الشأن.

(المصدر: تسنيم الإيرانية – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 مارس، 2022آخر تحديث: 17 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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