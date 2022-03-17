بوساطة عمانية .. لحظات مؤثرة للقاء سيدة بريطانية أفرجت عنها إيران بابنتها (شاهد)

وطن – انفجرت نازانين زاغاري راتكليف ، والدة بريطانية إيرانية، بالبكاء أثناء لم شملها مع ابنتها البالغة من العمر سبع سنوات بعد دقائق فقط من وصولها إلى الأراضي البريطانية بعد ما يقرب من ست سنوات من الاحتجاز في إيران.

واحتضن العاملة الخيرية ابنتها غابرييلا وزوجها ريتشارد راتكليف ، اللذان ساعدت حملتهما الحثيثة منذ 2016 في تأمين حرية زوجته ، ليقترب من رحلتها التاريخية إلى الوطن إلى المملكة المتحدة.

وغادرت والدة لطفلة إيران مع مواطنتها البريطانية-الإيرانية أنوشه عاشوري ، 67 عاما ، يوم الأربعاء بعد تأمين إطلاق سراحهما.

وفي مقطع فيديو عاطفي شاركته إليكا ابنة عاشوري ، يمكن رؤيتهم وهم يبكون وهم يعانقون أفراد الأسرة المنتشين بعد دقائق فقط من عودتهم إلى المملكة المتحدة.

وصرخت غابي البالغة من العمر سبع سنوات “مامي” قبل أن تهرع للقاء نازانين التي انفجرت في البكاء عند دخولها المبنى قبل أن ينضم إليهم ريتشارد في لقاء مؤثر استمر لأكثر من ساعة في القاعدة العسكرية.

وفي رسالة تمت مشاركتها عبر الإنترنت ، قالت عائلة زاغاري راتكليف: “لا مكان مثل المنزل. شكرا لكل من جعل هذا ممكنا ، لكل الرعاية والحملات والجهود الدبلوماسية. لقد جعلتنا كاملين.”

وهبطت الطائرة في مطار بريس نورتون التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني في الساعة 1.08 صباحًا بعد رحلة استغرقت ثماني ساعات من سلطنة عمان. قبل ذلك ، كان البريطانيون قد استقلوا رحلة جوية من طهران ، حيث تم اعتقال السيدة زاغاري راتكليف لأول مرة منذ ست سنوات.

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السيدة زاغاري راتكليف والسيد عاشوري ، اللذان احتُجزا في سجن إيفين لما يقرب من خمس سنوات ، اتُهما بالتآمر لقلب نظام الحكم الإيراني والتجسس على التوالي ، وهو ما نفاهما باستمرار وبقوة.

وأطلق سراح المعتقل البريطاني الثالث مراد طهباز بعد إجازة خارج السجن لكنه لا يزال في إيران.

وقال ريتشارد راتكليف ، زوج نازانين ، إنه “ممتن للغاية” لإطلاق سراحها وأنه وابنتهما غابرييلا “يتطلعان إلى حياة جديدة”.

وغادرت السيدة زغاري راتكليف الطائرة أولاً ، وتبعتها السيدة عاشوري ، قبل أن يسير الاثنان معًا على درجات السلم بعيدًا عن الطائرة.

ولوحت الأم البريطانية – الإيرانية للكاميرات أثناء سيرها إلى مبنى الاستقبال في مطار أوكسفوردشاير ، بينما قامت السيدة عاشوري ، التي كانت تحمل مجلة ، بإلقاء التحية.

وبعد مغادرة طهران أخيرًا ، وصلت السيدة زاغاري راتكليف وزميلتها المحتجزة أنوشه عاشوري إلى مسقط في عمان في حوالي الساعة 3.30 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة يوم أمس. قبل السفر إلى RAF Brize Norton في أوكسفوردشاير على متن طائرة تيتان إيروايز بوينج. التي استأجرتها حكومة المملكة المتحدة بشكل خاص.

بوساطة من سلطنة عمان

ويأتي الإفراج عنهم بعد شهور من المفاوضات الدبلوماسية المكثفة بين لندن وطهران. بما في ذلك السداد النهائي لدين مستحق على بريطانيا بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني للنظام.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس ، المتواجدة في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني بريز نورتون عند وصولهم ، على تويتر: “مسرور لأن نازانين وأنوشه هبطوا بأمان في المملكة المتحدة ولم شملهم بعائلاتهم وأحبائهم. مرحبا بكم في البيت”.

وتم نقل السيدتين في البداية إلى سلطنة عمان الخليجية ، والتي شاركت عن كثب في مفاوضات ما وراء الكواليس لتأمين حريتهم.

وسافرت العاملة الخيرية السيدة زغاري راتكليف ، 44 عامًا ، إلى مطار في طهران أمس. للعودة إلى عائلتها في المملكة المتحدة مع بريطانية إيرانية محتجزة أخرى ، هي وأنوشه عاشوري ، وفقًا لمحاميهم حجة كرماني.

ثم تم تسليم السيدة زغاري راتكليف والسيد عاشوري إلى فريق بريطاني في مطار الإمام الخميني الدولي بطهران. وقال مصدر مقرب من عائلاتهما في وقت لاحق لوكالة رويترز للأنباء إنهما غادرا إيران.

وفي وقت لاحق ، غرد بدر البوسعيدي ، وزير خارجية سلطنة عمان ، صورة للسيدة زغاري راتكليف والسيد عاشوري بعد وصولهما إلى مسقط.

وقال: وصلت نازانين وأنوشة بسلام إلى عمان. خالص الشكر على العمل الجاد وحسن النية في طهران ولندن مما جعل ذلك ممكناً. قريباً سيكونون مع أحبائهم في المنزل. نأمل أن تحقق هذه النتيجة مزيدًا من التقدم في الحوار بين الأطراف”.

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