الصراع يشتعل بين دورتموند وبايرن ميونيخ على الصدارة .. تفاصيل جدول ترتيب الدوري الألماني

وطن – قلص فريق بوروسيا دورتموند فارق النقاط مع المتصدر بايرن ميونيخ في منافسات ترتيب الدوري الألماني، عقب فوزه الأخير على نظيره ماينتس بهدف نظيف دون مقابل في ختام الجولة ال26 من الدوري الممتاز.

دورتموند والفوز النظيف على ماينتس

وأحرز فريق بوروسيا دورتموند هدف الفوز الوحيد في اللقاء داخل شباك المستضيف ماينتس بالدقيقة ال87. من توقيع النجم المهاري أكسيل فيتسل.

وشهدت المباراة بين فريق دورتموند ومنافسه ماينتس تكافؤ الفرص على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى الذي وصل إلى 11 تسديدة لكليهما.

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كما وتفوق فريق بوروسيا دورتموند على ماينتس في الاستحواذ الذي وصل إلى نسبة 60%، على عكس الأخير الذي وصل استحواذه بنسبة 40%.

ويستعد فريق دورتموند للمواجهة القادمة أمام منافسه كولن، في افتتاح الأسبوع ال27. من منافسات الدوري الألماني للدرجة الممتازة.

Team Fight. Team Win. Team Work. 🫂 pic.twitter.com/wf1Bf3EkDP — Marius Wolf (@mariuswolf27) March 16, 2022

ترتيب الدوري الألماني

ويعتلي فريق بايرن ميونيخ المتعثر في آخر مباراتين بالتعادل صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة، كما ويليه بفارق 4 نقاط منافسه الوصيف بوروسيا دورتموند برصيد 56 نقطة.

وفي المركز الثالث آتى فريق ليفركوزن برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيدة. عن صاحب المركز الرابع فريق أر بي لايبزيج برصيد 44 نقطة، متساوياً مع فريقا فرايبورغ وهوفنهايم في المركزين الخامس والسادس بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء في المركز السابع فريق كولن برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة عن فريق يونيون برلين في المركز الثامن برصيد 38 نقطة، ويليه في المركز التاسع فريق آينتراخت .برصيد 37 نقطة، أما في عاشر آتى فريق ماينتس برصيد 34 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

ترتيب هدافي الدوري الألماني

ويتصدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. مهاجم فريق بايرن ميونيخ قائمة هدافي الدوري الألماني لهذا الموسم برصيد 29 هدفاً، ويليه بفارق كبير باتريك شيك نجم فريق ليفركوزن في المركز الثاني برصيد 20 هدفاً.

📸 | ترتيب هدافين البوندسليغا بعد نهايه مباريات السبت.#Bundesliga pic.twitter.com/k2GaENhKdK — الدوري الألماني (@BUN_ARAB) March 12, 2022

لكن في المركز الثالث آتى النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند برصيد 16 هدفاً، بينما في المركز الرابع جاء نجم فريق كولن انطوني موديست. برصيد 15 هدفاً، متساوياً مع كريستوفر نكونكو نجم فريق لايبزيغ بنفس رصيد الأهداف للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + جوول+ تويتر)

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