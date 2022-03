الصراع يشتعل بين دورتموند وبايرن ميونيخ على الصدارة .. تفاصيل جدول ترتيب الدوري الألماني

وطن – قلص فريق بوروسيا دورتموند فارق النقاط مع المتصدر بايرن ميونيخ في منافسات ترتيب الدوري الألماني، عقب فوزه الأخير على نظيره ماينتس بهدف نظيف دون مقابل في ختام الجولة ال26 من الدوري الممتاز.

وأحرز فريق بوروسيا دورتموند هدف الفوز الوحيد في اللقاء داخل شباك المستضيف ماينتس بالدقيقة ال87. من توقيع النجم المهاري أكسيل فيتسل.

The #Bundesliga title race is on thanks to @AxelWitsel28's late winner for @BlackYellow in #M05BVB! 👀 pic.twitter.com/jyIBzkxYp2

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 16, 2022