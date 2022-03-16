مشاجرات وفوضى كبيرة في “إكسبو دبي”.. هذا ما حدث بحفل ماجد المهندس وأصيل هميم (فيديو)

وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا وثق فوضى كبيرة ومشاجرات. في مسرح اليوبيل بمعرض “إكسبو دبي” بسبب حفل الفنان ماجد المهندس والفنانة أصيل هميم.

جلسات إكسبو

ويشار إلى أن الفنان ماجد المهندس و الفنانة أصيل هميم، قدما في أمسيتهم الغنائية على مسرح “اليوبيل” في إكسبو 2020 دبي. باقة متنوعة من أجمل الأغنيات في ختام حفلات جلسات إكسبو. والذي نظم تعاقدها المنتج والمخرج صلاح الياسري على مدار 6 أشهر مدة أيام المعرض.

فوضى واقتحام من اجل الدخول لحفلة ماجد المهندس وأصيل هميم في إكسبو / دبي ! pic.twitter.com/wFkUhUKvey — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 16, 2022

وأظهر المقطع المتداول تدافع عدد كبير من الجمهور عند بوابات المسرح، وتشاجرهم مع الأمن من أجل الدخول للحفل بعد اكتمال العدد.

وظهر عدد كبير من الشبان بالزي الخليجي وهم يتخطون الحواجز. ويهرولون إلى داخل المسرح بينما فشل المنظمون ورجال الأمن في منعهم بمشهد فوضوي بامتياز.

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على مسرح اليوبيل

وأحيا المطرب ماجد المهندس والمطربة أصيل هميم. حفلا غنائيا مبهرا على مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي.

وقدم المهندس وهميم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل الأغنيات التي ألهبت حماس الجمهور الغفير.

وغنّى ماجد المهندس “أنت أميرة” مع أصيل هميم، وأغنيّات “يهزك الشوق” و”تناديك” و”الفاتنة” و”عطشان”. بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأغنيات المتنوعة التي تفاعلت معها الحشود الكبيرة من محبي الفنانين.

بينما بدأت الحفل الفنانة أصيل هميم، وتنقلت بين مجموعة من أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور. من بينها: “شكد حلو” و”يشبهك قلبي”، و”سر الحياة”، و”أنت كل شي”.

وعبرت أصيل عن فخرها للمشاركة في هذا الحدث العالمي.

وأقيم الحفل ضمن سلسلة “جلسات في إكسبو” الغنائية. التي تفتح لجماهير العالم نافذة على السمات المميزة للثقافة الخليجية وتستعرض باقة من أبرز المواهب في المنطقة العربية ومنطقة الخليج.

هذا وتجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 دبي 180 مليون زيارة. مدفوعة بالفعاليات الترفيهية المختلفة المتاحة عبر البث الحي ([email protected]) والتغطية الشاملة لبرنامج الإنسان وكوكب الأرض من إكسبو 2020 دبي.

المصدر: (وطن – متابعات)

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