نجم الزمالك المصري مطلوب في الدوري السعودي بعد عرضه للبيع

وطن – ذكرت تقارير صحفية تونسية، بأن مدرب الزمالك السابق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لفريق الاتفاق السعودي، قد طلب من النادي التوقيع مع النجم التونسي الدولي سيف الدين الجزيري مهاجم القلعة البيضاء بعد عرضه للبيع خلال الأيام القليلة الماضية.

نجم الزمالك الجزيري والتفاوض مع الاتفاق السعودي

وكشفت إذاعة “الشمس إف أم” التونسية، بأن نادي الاتفاق السعودي قد بدأ بالفعل مفاوضات مع نجم فريق الزمالك المعروض للبيع سيف الدين الجزيري عقب هزيمة فريق القلعة البيضاء. أمام الوداد المغربي في منافسات دوري أبطال أفريقيا. ليصبح بذلك قريب جداً من الخروج من المسابقة القارية لهذا الموسم.

🎙| إذاعة "شمس إف إم" التونسية: – نادي الاتفاق السعودي فتح باب المفاوضات مع سيف الدين الجزيري للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب كارتيرون في إتمام التعاقد معه، بعدما عرضه #الزمالك للبيع. pic.twitter.com/20BpY9P6cs — Sarah Abdelbaky (@SarahAbdelbaky1) March 15, 2022

وأردفت الإذاعة التونسية، ” المدير الفني الجديد لنادي الاتفاق السعودي والزمالك السابق كارتيرون، طلب من إدارة النادي السعودي البدء بالفعل في مفاوضات للتوقيع مع النجم التونسي سيف الدين الجزيري. بعد عرضه للبيع خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة”.

اقرأ أيضاً:

عقوبات مرتضى منصور على نجوم الزمالك

وكان رئيس الزمالك مرتضى منصور، قد أقر مجموعة من العقوبات الصارمة على نجوم فريق الزمالك. بعد الهزيمة للمرة الثانية في منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم أمام الوداد المغربي.

مرتضي منصور يعلن عدم التجديد لكلا من :- بن شرقي و اوناجم وطارق حامد و ابو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الجزيري للبيع.

وتوقيع غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير

وايقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم

والاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري . — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) March 11, 2022

وكان من أبرز عقوبات مرتضى منصور على نجوم الزمالك المصري، تجميد تجديد التعاقد حتى نهاية الموسم الحالي مع كلاً من اللاعبين: محمد أبو جبل، وطارق حامد، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، عمر السعيد. وكذلك عرض اللاعب سيف الدين الجزيري للبيع.

سيف الدين الجزيري ومسيرته الكروية

وانضم النجم التونسي الدولي سيف الدين الجزيري عام 2019، قادماً من صفوف فريق نادي المقاولون العرب، وشارك منذ قدومه مع فريق القلعة البيضاء 37 مباراة. في كافة المسابقات المختلفة. استطاع من خلالها تسجيل خمسة أهداف وصناعة ثمانية تمريرات حاسمة.

وينتهي عقد النجم التونسي سيف الدين الجزيري مع نادي الزمالك المصري، في ال30 من شهر يناير عام 2021 في صفقة لمدة 4 سنوات ونصف.

وفقاً لإذاعة شمس اف إم التونسية 🗞️ كارتيرون المدير الفني للاتفاق السعودي يطلب من إدارة ناديه التعاقد مع سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك ⚪️ pic.twitter.com/hVYJJp0Ycl — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) March 15, 2022

كما ويستعد فريق الزمالك المصري لخوض المواجهة القادمة. أمام بترو إتليتيكو الأنغولي مطلع الأسبوع المقبل، في إطار دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وجاء فريق الزمالك في المركز الثالث من ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أفريقيا برصيد نقطتين، بفارق كبير عن متصدر المجموعة المتصدر بترو إتليتيكو الأنغولي. برصيد 10 نقاط والوصيف الوداد المغربي برصيد 9 نقاط للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + إذاعة شمس التونسية)

اقرأ أيضاً: