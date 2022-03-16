رياضة

نجم الزمالك المصري مطلوب في الدوري السعودي بعد عرضه للبيع

كارتيرون يطلب من نادي الاتفاق السعودي التفاوض مع سيف الدين الجزيري

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 16 مارس، 2022آخر تحديث: 16 مارس، 2022
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نادي الاتفاق السعودي يتفاوض مع نجم الزمالك سيف الدين الجزيري watanserb.com
نادي الاتفاق السعودي يتفاوض مع نجم الزمالك سيف الدين الجزيري

وطن – ذكرت تقارير صحفية تونسية، بأن مدرب الزمالك السابق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لفريق الاتفاق السعودي، قد طلب من النادي التوقيع مع النجم التونسي الدولي سيف الدين الجزيري مهاجم القلعة البيضاء بعد عرضه للبيع خلال الأيام القليلة الماضية.

نجم الزمالك الجزيري والتفاوض مع الاتفاق السعودي

وكشفت إذاعة “الشمس إف أم” التونسية، بأن نادي الاتفاق السعودي قد بدأ بالفعل مفاوضات مع نجم فريق الزمالك المعروض للبيع سيف الدين الجزيري عقب هزيمة فريق القلعة البيضاء. أمام الوداد المغربي في منافسات دوري أبطال أفريقيا. ليصبح بذلك قريب جداً من الخروج من المسابقة القارية لهذا الموسم.

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وأردفت الإذاعة التونسية، ” المدير الفني الجديد لنادي الاتفاق السعودي والزمالك السابق كارتيرون، طلب من إدارة النادي السعودي البدء بالفعل في مفاوضات للتوقيع مع النجم التونسي سيف الدين الجزيري. بعد عرضه للبيع خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة”.

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عقوبات مرتضى منصور على نجوم الزمالك

وكان رئيس الزمالك مرتضى منصور، قد أقر مجموعة من العقوبات الصارمة على نجوم فريق الزمالك. بعد الهزيمة للمرة الثانية في منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم أمام الوداد المغربي.

وكان من أبرز عقوبات مرتضى منصور على نجوم الزمالك المصري، تجميد تجديد التعاقد حتى نهاية الموسم الحالي مع كلاً من اللاعبين: محمد أبو جبل، وطارق حامد، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، عمر السعيد. وكذلك عرض اللاعب سيف الدين الجزيري للبيع.

سيف الدين الجزيري ومسيرته الكروية 

وانضم النجم التونسي الدولي سيف الدين الجزيري عام 2019، قادماً من صفوف فريق نادي المقاولون العرب، وشارك منذ قدومه مع فريق القلعة البيضاء 37 مباراة. في كافة المسابقات المختلفة. استطاع من خلالها تسجيل خمسة أهداف وصناعة ثمانية تمريرات حاسمة.

وينتهي عقد النجم التونسي سيف الدين الجزيري مع نادي الزمالك المصري، في ال30 من شهر يناير عام 2021 في صفقة لمدة 4 سنوات ونصف.

كما ويستعد فريق الزمالك المصري لخوض المواجهة القادمة. أمام بترو إتليتيكو الأنغولي مطلع الأسبوع المقبل، في إطار دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وجاء فريق الزمالك في المركز الثالث من ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أفريقيا برصيد نقطتين، بفارق كبير عن متصدر المجموعة المتصدر بترو إتليتيكو الأنغولي. برصيد 10 نقاط والوصيف الوداد المغربي برصيد 9 نقاط للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + إذاعة شمس التونسية)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 16 مارس، 2022آخر تحديث: 16 مارس، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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