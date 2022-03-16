“ميرور” البريطانية تهاجم “جونسون” لإعلانه السفر للقاء “ابن سلمان”: ذاهب لعقد صفقة مع الشيطان

ةطن – شنت صحيفة “ميرور” البريطانية هجوما عنيفا على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عقب إعلانه عن زيارة للسعودية لمقابلة الحاكم الفعلي لها محمد بن سلمان. وحثه على زيادة إنتاج النفط بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعلى صدر صفحتها الأولى، نشر الصحيفة صورة لرئيس الوزراء بوريس جونسون وبجانبه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معنونة الصورة: “صفقات مع شيطان آخر”.

وقالت الصحيفة في عنوان فرعي، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يلجأ إلى النظام السعودي الوحشي طلبًا للمساعدة حيث تغذي فظائع بوتين أزمة الطاقة.

زيارة جونسون للسعودية

وأعلن بوريس جونسون أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة “شريكان دوليان رئيسيان” في الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية بعد غزو أوكرانيا.

وعشية زيارته المثيرة للجدل لدول الخليج يوم الأربعاء، قال رئيس الوزراء إنه من الضروري تعزيز العلاقات مع الدول للتعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسيلتقي جونسون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض بعد أيام من أكبر عملية إعدام جماعي في المملكة في التاريخ الحديث.

ومن المقرر أن يزور ولي عهد الإمارات محمد بن زايد في أبو ظبي. حيث تخضع سجلات كلا الحاكمين في مجال حقوق الإنسان للتدقيق مجددًا.

وفي مواجهة أزمة غلاء المعيشة التي تفاقمت بسبب فطم الغرب نفسه عن النفط والغاز الروسي، يسعى رئيس الوزراء إلى تعزيز إنتاج النفط في الخليج للتخفيف من الأسعار المرتفعة.

لكن النقاد شككوا في خيار تقوية العلاقات مع محمد بن سلمان بشكل خاص. حيث تورط الزعيم السعودي في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة.

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وقال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إن “الانتقال من ديكتاتور إلى دكتاتور ليس استراتيجية طاقة”.

في بيان قبل انطلاقه مساء الثلاثاء ، قال جونسون: “الهجوم الوحشي وغير المبرر الذي شنه الرئيس بوتين على أوكرانيا سيكون له عواقب بعيدة المدى على العالم ، خارج حدود أوروبا.

وأضاف: “تقوم المملكة المتحدة ببناء تحالف دولي للتعامل مع الواقع الجديد الذي نواجهه. يجب على العالم أن يفطم نفسه عن النفط والغاز الروسي وتجويع إدمان بوتين على النفط والغاز”.

بينما قال إن “المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة شريكان دوليان رئيسيان في هذا الجهد. سنعمل معهم لضمان الأمن الإقليمي ، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية على المدى الطويل “.

وكان نواب محافظون ومراقبون لحقوق الإنسان من بين أولئك الذين طالبوا رئيس الوزراء باستجواب الدول في سجلاتها ، حيث أعدمت السعودية 81 شخصًا أدينوا بجرائم تتراوح بين القتل والانتماء إلى الجماعات المتشددة يوم السبت.

تجاهل الغرب لمحمد بن سلمان

وتجاهل الغرب الأمير محمد بن سلمان إلى حد كبير بعد أن زعمت المخابرات الأمريكية أنه أمر بقتل خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول .

ومع ذلك ، كان الرئيس الروسي من بين الأشخاص الذين احتضنوه بالفعل. حيث شارك الأمير وبوتين في قمة الخمسة الكبار وضحكوا في قمة مجموعة العشرين في الشهر الذي أعقب اغتيال أكتوبر 2018.

بينما قال وزير المناخ في الظل في حزب العمل ، إد ميليباند: “إنها علامة على ضعفنا وانعدام أمن الطاقة لدينا كدولة أن رئيس الوزراء ذاهب إلى المملكة العربية السعودية للسعي لزيادة إنتاج النفط. على الرغم من سجل حقوق الإنسان المروع للنظام.

وأضاف: “إنه يوضح مرة أخرى أن أفضل حل لأزمة الطاقة التي نواجهها هو سباق الطاقة الخضراء في المنزل. لذا فنحن ننتهي مرة واحدة وإلى الأبد من اعتمادنا على الوقود الأحفوري.”

ومن المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء أهمية قيام الحلفاء بزيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على الكرملين مع تخفيف التداعيات العالمية للحرب.

وخلال الرحلة ، تتوقع داونينج ستريت أن تؤكد مجموعة الفنار السعودية استثمار بقيمة مليار جنيه إسترليني في مشروع منارة للوقود الأخضر في تيسايد. في محاولة لإنتاج وقود طيران مستدام من النفايات.

ومن المأمول أن يوفر المشروع أكثر من 700 وظيفة أثناء البناء ، وحوالي 240 وظيفة بدوام كامل بمجرد تشغيله بالكامل.

من جانبه، دعا النائب المحافظ جوليان لويس ، الذي يرأس لجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان الحكومي إلى ضمان أنه “في السعي لتقليل اعتمادنا على مصدر واحد من مصادر النفط والغاز. لا ينتهي بنا الأمر بخلق اعتماد مصدر على مصدر آخر غير موثوق به وأحيانًا معادي. النظام الحاكم”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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