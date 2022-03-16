موعد مباراة برشلونة وغلطة سراي والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

وطن – يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة برشلونة وغلطة سراي مساء يوم الخميس، في القمة الحاسمة من دور الثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2021-2022.

موعد مباراة برشلونة وغلطة سراي في الدوري الأوروبي

وستنطلق الأمسية الكروية بين فريق برشلونة وغلطة سراي في بطولة الدوري الأوروبي، عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” ودول الخليج في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، كما وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة برشلونة وغلطة سراي عبر شبكة قنوات ” beIN Sports HD” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم.

وستنقل المباراة على قناة “beIN Sports HD1” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وباستقطاب أفقي. كما وبمعدل ترميز27500، وبمعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة برشلونة وغلطة سراي التركي في منافسات بطولة الدوري الأوروبي، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports HD”، المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

تاريخ مواجهات برشلونة وغلطة سراي

وتقابل فريق برشلونة ” البلوغرانا” أمام منافسه غلطة سراي التركي في تسع مواجهات سابقة في كافة المسابقات المختلفة، حقق الفوز في خمس مباريات، والتعادل في ثلاثة مباريات، كما وخسر في مباراة وحيدة.

📸 Galatasarayımız, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda FC Barcelona ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı. #GSvBarça pic.twitter.com/9zTLGAmLf4 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 15, 2022

كما وستكون المواجهة الخامسة التي يواجه فيها فريق برشلونة نظيره غلطة سراي التركي خارج ميدانه في البطولات الأوروبية، حيث حقق الفوز في مباراتين والتعادل والخسارة مرة واحدة في كل منهما.

وخيم التعادل السلبي بدون أهداف في المباراة السابقة بين فريق برشلونة وغلطة سراي، في ذهاب دور الثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي داخل قلعة ملعب ” الكامب نو”.

(المصدر: وطن + تويتر)

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