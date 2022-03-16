رياضة

موعد مباراة برشلونة وغلطة سراي والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

منافسات دور الثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 16 مارس، 2022آخر تحديث: 16 مارس، 2022
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مباراة برشلونة وغلطة سراي في منافسات الدوري الأوروبي watanserb.com
موعد مباراة برشلونة وغلطة سراي في بطولة الدوري الأوروبي

وطن – يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة برشلونة وغلطة سراي مساء يوم الخميس، في القمة الحاسمة من دور الثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2021-2022.

موعد مباراة برشلونة وغلطة سراي في الدوري الأوروبي

وستنطلق الأمسية الكروية بين فريق برشلونة وغلطة سراي في بطولة الدوري الأوروبي، عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” ودول الخليج في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، كما وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

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القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة برشلونة وغلطة سراي عبر شبكة قنوات ” beIN Sports HD” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم.

وستنقل المباراة على قناة “beIN Sports HD1” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وباستقطاب أفقي. كما وبمعدل ترميز27500، وبمعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على المباراة  

وسيعلق على مباراة برشلونة وغلطة سراي التركي في منافسات بطولة الدوري الأوروبي، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports HD”، المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

تاريخ مواجهات برشلونة وغلطة سراي  

وتقابل فريق برشلونة ” البلوغرانا” أمام منافسه غلطة سراي التركي في تسع مواجهات سابقة في كافة المسابقات المختلفة، حقق الفوز في خمس مباريات، والتعادل في ثلاثة مباريات، كما وخسر في مباراة وحيدة.

كما وستكون المواجهة الخامسة التي يواجه فيها فريق برشلونة نظيره غلطة سراي التركي خارج ميدانه في البطولات الأوروبية، حيث حقق الفوز في مباراتين والتعادل والخسارة مرة واحدة في كل منهما.

وخيم التعادل السلبي بدون أهداف في المباراة السابقة بين فريق برشلونة وغلطة سراي، في ذهاب دور الثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي داخل قلعة ملعب ” الكامب نو”.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 16 مارس، 2022آخر تحديث: 16 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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