عمال توصيل الطلبات في إيطاليا يستخدمون الأحصنة بسبب ارتفاع أسعار الوقود (شاهد)

وطن – في واقعة تكشف عن المأساة التي تعيشها أوروبا بفعل ارتفاع أسعار النفط بفعل الغزو الروسي على أوكرانيا، أصبح البحث عن وسيلة للتنقل لا تعتمد على النفط في إيطاليا أمرا جديا.

وفي هذا السياق، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعامل توصيل “بيتزا” وهو يقوم بإيصال الطلبات للزبائن عبر الحصان.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تم رصد عامل توصيل البيتزا وهو يتجه نحو منازل الزبائن مستخدما “الحصان”، وذلك فيما يبدو لعدم قدرته على دفع سعر الوقود الذي يرتفع كل يوم.

ونظمت شركات النقل في عدة دول أوروبية احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الوقود، الذي ارتفع في كل مكان، ليصل فى إيطاليا إلى حوالى 2 يورو.

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وأشارت صحيفة “لابانجورديا” الإسبانية، الثلاثاء، إلى أن قطاع النفط تأثر بشكل واضح ومباشر بالحرب بين روسيا وأوكرانيا. موضحة أن شركات النقل فى إيطاليا والبرتغال وألمانيا خرجت للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه أثناء انتظار اجتماع بين نائبة وزير النقل فى إيطاليا تيريزا بيلانوفا والجمعيات الرئيسية في القطاع. أبطأت مئات شركات النقل حركة المرور على الطريق السريع 131 في سردينيا.

وأعرب سائق شاحنة من سردينيا كان حاضرا في الاحتجاج عن أسفه لأنه “لم يعد بإمكانه الاستمرار في هذه الأسعار”. بالإضافة إلى الديزل، يدفعون أكثر للعبّارة للذهاب إلى شبه الجزيرة.

ونفس الأسباب، المتعلقة ببقاء القطاع، أوقفت شركات الطيران البرتغالية في منطقة لشبونة. حيث في البرتغال، ارتفعت أسعار الديزل بأكثر من 14 سنتًا للتر الأسبوع الماضي، وزاد سعر البنزين بنحو ثمانية سنتات.

وقال سائق شاحنة: “لا نتوقع نهاية الاحتجاج، لدينا البداية، وهي اليوم. وستكون النهاية عندما نتلقى ردًا من الحكومة بأن لدينا شروطًا للعمل”.

وفى ألمانيا، يهدد الوضع وجود القطاع ذاته، وفقًا لديرك إنجلهاردت، المتحدث باسم الجمعية الفيدرالية الألمانية للنقل البري.

وتؤدي الزيادات “الشديدة” والمفاجئة في أسعار الوقود إلى تقويض قدرة المشغلين على المقاومة. يدافع عن هذه مشكلة أوروبية، لكنه ينتقد أن “الحكومات الأخرى استجابت بشكل أفضل للأزمة”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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