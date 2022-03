عضو كونغرس أمريكي: يجب تذكير “ابن سلمان” بأن قواتنا التي تحميه كما فعل “ترامب” ذات مرة

وطن – شن عضو الكونغرس الأمريكي توم مالينويسكي، هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية وحاكمها الفعلي محمد بن سلمان بسبب رفضها زيادة إنتاج النفط في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال “مالينويسكي” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “حان الوقت لإخبار المملكة العربية السعودية – الدولة الوحيدة في العالم القادرة على زيادة إمدادات النفط العالمية بسرعة – بزيادة الإنتاج. وتذكيرهم بأن القوات التي نرابطها لحماية مملكتهم لا يجب أن تكون هناك (كما فعل ترامب ذات مرة)”.

It's also time to tell Saudi Arabia – the only country in the world capable of quickly boosting global oil supplies – to increase production, and remind them that the troops we station to protect their Kingdom don't have to be there (as Trump once did). https://t.co/Ii2ax34zxp

