جريمة تهز العراق.. داعشي يفجر منزل عمته لسبب صادم!

وطن – شهدت العراق، جريمة هزت البلاد، حين أقدم شاب على تفجير عبوة ناسفة في منزل عمته، لرفضها زواجه من ابنتها.

وبحسب صحيفة “السومرية” المحلية، حدثت الجريمة في إحدى مناطق جنوب شرق العاصمة بغداد.

عدم توافق التحصيل العلمي

وأشار المدعين بحق المتهم، إلى أن الأخير تقدم لخطبة ابنة عمته أكثر من مرة، إلا أن والدتها كانت تقابله بالرفض. لعدم توافق التحصيل العلمي بينهما. حيث لم يحصل على أي شهادة دراسية بينما كانت الفتاة حاصلة على شهادة الماجستير.

ونقلت الصحيفة عن تقرير لصحيفة “القضاء”، أن المتهم اعترف أثناء التحقيق أمام القاضي. بقيامه بتفجير العبوة الناسفة على دار عمته. كونها رفضت زواجه من ابنتها.

وقال المتهم إنه قام بالدخول لمنزل عمته، وكان متواجدا فيها كل من عمته ونجلها وابنتها. فوضع العبوة في إحدى الغرف، ثم خرج .

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أشلاء

وفي اليوم التالي، كان ابن عمته ووالدته وأخته بداخل المنزل يتناولون طعام الغداء.

وبعد الانتهاء توجه ابن عمته إلى غرفة نومه لتحضير ملابسه لممارسة رياضة كرة القدم.

وبعد دخوله الغرفة، قام المتهم بالاتصال على جهاز الموبايل المربوط على العبوة الناسفة. مما أدى إلى انفجارها فوراً.

وسمعت العمة وابنتها صوت الانفجار، فتوجها فوراً إلى الغرفة ليشاهدا المجني عليه وهو مقطع إلى أشلاء.

الإعدام شنقاً حتى الموت

واطلعت المحكمة على محضر الكشف على جثة الضحية، ومحل الحادث، وتقرير الطب الشرعي بعد التشريح.

كما اطلعت المحكمة على التقرير الاستخباري الذي تضمن معلومات تشير إلى أن المتهم ينتمي إلى تنظيم داعش.

وختم تقرير القضاء: “من خلال ما تقدم، يتضح للمحكمة أن الأدلة المتحصلة ضد المتهم واعترافه الصريح والمفصل أمام القائم بالتحقيق. وأمام قاضي التحقيق هي أدلة كافية لإدانته عن التهمة المنسبة اليه”.

وبناءً على ذلك، تم الحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت.

المصدر: (السومرية)

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