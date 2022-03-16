بسبب زوجته..شاهد: شجار بين نجم المنتخب القطري أكرم عفيف وأحد المعجبين

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل، يظهر شجارا حادا نشب بين نجم المنتخب القطري و”ونادي السد” أكرم عفيف وأحد المعجبين، موضحين ان الواقعة حدثت يوم، الاثنين.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد شوهد “عفيف” وهو يتجادل مع أحد المشجعين “المعجبين” عقب انتهاء المباراة التي جمعت نادي السد ونادي الدحيل يوم الاثنين ضمن بطولة كأس أمير قطر. والتي انتهت بهزيمة “السد” أمام “الدحيل” بثلاثية مقابل هدفين، بدور نصف النهائي.

ويظهر الفيديو، لحظة هروب العجب ليلحق به “عفيف” ويقوم بالإمساك به، ويقوم بتحطيم هاتفه بالأرض.

هوشه بين مشجع واكرم عفيف لاعب نادي السد القطري تنتهي بكسر جوال المشجع pic.twitter.com/pCbCARPHz5 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 15, 2022

أكرم عفيف وزوجته

من جانبه، كشف برنامج “الديربي” الذي يعرض على قناة “ATV” الكويتية حقيقة ما جرى. موضحا أنه أثناء خروج اللاعب أكرم عفيف رفقة زوجته من استاد جاسم بن حمد، قام أحد المعجبين بتصويره دون إذن اللاعب، ليثور الأخير غاضبًا.

وأوضح أن عفيف حاول في البداية إقناع المشجع بحذف الفيديو، لكن حاول الأخير الفرار ركضًا إلا أن عفيف لحق به.

وقام لاعب السد بالتعدي على العجب، حتى أصر على مسح الفيديو، وقام بتحطيم الهاتف.

يشار إلى أنه في 29 ديسمبر/كانون الأول 2021، عقد عفيف قرانه على فتاة أوضح أنه وقع في حبها منذ الصغر. وقرر من بعدها أن تتغير حياته.

وأعلن بشكل رسمي، عبر حسابه على “إنستجرام” وقتها أنه لن يلتقط أي صورة تذكارية رفقة أي فتاة سواء كبيرة بالعمر أو صغيرة، احترامًا لزوجته. حتى أغلق حسابه واقتصره على المقربين فقط.

وكتب أكرم عفيف، عبر خاصية “ستوري” حينها، على “إنستجرام”: “قبل أربع سنين بديت حياتي معاج بتكونين الأولى والأخيرة بحياتي .. واليوم عرسي، أخيرًا بعد التعب والتضحيات كلها قدرنا نتجاوزها مع بعض .. ابديت حياتي معاج وراح تنتهي حياتي معاج”.

وأضاف: “ابتديت حياة جديدة بعيدًا عن الشهرة والميديا، أتمنى محد يحرج نفسه قبل ما يبي يحرجني .. حياة خاصة وأتمنى نكون على نفس الصفحة .. رسميًا ابتعادي عن الميديا وابتداء حياة جديدة”.

واختتم: “أنا لاعب بالملعب، برع الملعب لي حياتي الخاصة، كل البلوكات صارت بإرادتي، وراح أتم بإرادتي، ومن الحين أرض إني أتصور مع أي بنت ولو كانت صغيرة ولحد يحرج نفسه قبل ما يحرجني”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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