مصري شاهد زوجته مع شاب في فيديو جنسي و”غسل عاره” بيديه!

وطن – أقدم مصري على قتل زوجته في منطقة السلام بالعاصمة القاهرة، بسبب ضبطها مع شاب في فيديو جنسي.

مصري يقتل زوجته لـ”غسل العار”

البداية كانت، عندما تلقى قسم السلام بلاغًا يفيد بقيام زوج مصري بخنق زوجته بسبب خلافات بينهما. وبالانتقال والفحص تبين مقتل ربة منزل، تدعى “آمال” تبلع من العمر 44 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، والتحفظ الأدوات المستخدمة في التعدي على زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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واعترف الزوج المتهم في تحقيقات النيابة العامة، بارتكابه الجريمة بسبب سلوك الزوجة.

وأضاف المتهم في التحقيقات، أن المجني عليها اعتادت مشاهدة الأفلام الجنسية عبر هاتفها المحمول، كما أنه لاحظ وجود تلك الأفلام مخزنة، داخل الهاتف.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه في يوم الواقعة، فتح الهاتف المحمول الخاص بزوجته، ليجد مقطع فيديو صورته المجني عليها داخل المنزل، وهي تشير بحركات جنسية به.

وتابع المتهم، أنه شاهد مقطع فيديو تستخدم به الزوجة يد الهون، وتؤدي حركات جنسية من خلال يدها، مع وجود أصوات إيحاء جنسي في الفيديو.

وقال الزوج المتهم إنه حينما واجه زوجته أنكرت، فقام بضربها وخنقها لتموت بين يديه، مبرراً ذلك ليغسل عاره من الأمور التي كانت تقوم بها ولوّثت سمعته . حسب قوله

(المصدر: القاهرة 24)

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