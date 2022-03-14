وطن – أصدرت شرطة عمان السلطانية بيانا حول ما تم تداوله عن العثور على طفل رضيع في أحد الأماكن العامة في محافظة مسقط، مؤكدة العثور على والدي الطفل، معلنة عن مباشرتها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وقال الشرطة السلطانية في بيانها المنشور عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” تابعت شرطة عمان السلطانية الصور المتداولة بشأن العثور على طفل في أحد الأماكن العامة بمحافظة مسقط”.

وأضافت: “توضح بأنه تم التوصل إلى أبوي الطفل وهما مقيمين من جنسية عربية وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بتهمة ترك طفل في مكان عام بدون رعاية”.

تابعت شرطة عمان السلطانية الصور المتداولة بشأن العثور على طفل في أحد الأماكن العامة بمحافظة مسقط ،وتوضح بأنه تم التوصل إلى أبوي الطفل وهما مقيمين من جنسية عربية وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بتهمة ترك طفل في مكان عام بدون رعاية#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 14, 2022

وكان ناشطون عمانيون، قد تداولوا أمس الاحد، صورا تظهر العثور على طفل رضيع في أحد الأماكن العامة. ووجهوا نداءات حثيثة للبحث عن أبوي الطفل ومحاسبتهم على تركهم للطفل.

تابعت #شرطة_عمان_السلطانية الصور المتداولة بشأن العثور على طفل في أحد الأماكن العامة بمحافظة مسقط ،وتوضح بأنه تم التوصل إلى أبوي الطفل وهما مقيميـــن من جنسيـــة عربية وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بتهمة ترك طفل في مكان عام بدون رعاية. pic.twitter.com/r7Afh7Edyd — برق عُمان (@barq_oman1) March 14, 2022

(المصدر: وطن – تويتر)

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