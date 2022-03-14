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في مسقط .. رضيع ملقىً على قارعة الطريق! (صور)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 مارس، 2022آخر تحديث: 14 مارس، 2022
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العثور على رضيع بأحد شوارع مسقط watanserb.com
العثور على رضيع بأحد شوارع مسقط

وطن – أصدرت شرطة عمان السلطانية بيانا حول ما تم تداوله عن العثور على طفل رضيع في أحد الأماكن العامة في محافظة مسقط، مؤكدة العثور على والدي الطفل، معلنة عن مباشرتها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وقال الشرطة السلطانية في بيانها المنشور عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” تابعت شرطة عمان السلطانية الصور المتداولة بشأن العثور على طفل في أحد الأماكن العامة بمحافظة مسقط”.

وأضافت: “توضح بأنه تم التوصل إلى أبوي الطفل وهما مقيمين من جنسية عربية وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بتهمة ترك طفل في مكان عام بدون رعاية”.

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وكان ناشطون عمانيون، قد تداولوا أمس الاحد، صورا تظهر العثور على طفل رضيع في أحد الأماكن العامة. ووجهوا نداءات حثيثة للبحث عن أبوي الطفل ومحاسبتهم على تركهم للطفل.

(المصدر: وطن – تويتر)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 14 مارس، 2022آخر تحديث: 14 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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