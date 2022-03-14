زياش ومزراوي يردان على قرار الاتحاد المغربي باستدعائهما إلى أسود الأطلس

وطن – على الرغم من إعلان الاتحاد المغربي لكرة القدم تواجد حكيم زياش ومواطنه نصير مزراوي في قائمة منتخب المغرب، استعداداً للتصفيات النهائية في منافسات كأس العالم 2022، إلا أن اللاعبان امتنعا عن المشاركة في تلك المواجهات مع أسود الأطلس.

حكيم زياش ورفض تمثيل منتخب المغرب

وكتب حكيم زياش نجم فريق تشيلسي الإنجليزي في منشور له عبر حسابه الشخصي على منصة “الانستغرام”، قائلاً: ” أحب بلدي واللعب لمنتخب المغرب، وكان هذا الأمر حلم حياتي. ولكن ببالغ الحزن يجب أن أعلن أنه على الرغم من تأكيد رئيس الاتحاد المغربي مشاركتي واختياري للقائمة المقبلة، فإنني لن أعود للعب مع المغرب”.

حكيم زياش يرفض تمثيل منتخب بلاده مجدداً ❌ بعد إعلان فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم استدعاء حكيم زياش للعودة إلى "أسود الأطلس".. نجم تشيلسي يؤكد أن اعتزاله اللعب دولياً قرار نهائي وينفي عودته إلى اللعب مع منتخب بلاده 🔴🇲🇦 pic.twitter.com/rAZfhiGrke — Btolat.com (@Btolat) March 13, 2022

وأردف المغربي زياش، ” يؤسفني أن أخيب آمال الجماهير، القرار لم يكن سهلاً بالنسبة لي. لكن للأسف أشعر أنه ليس لديّ خيار آخر، فعلى الرغم من أنني أعطيت كل ما لديّ للمنتخب المغربي على مدار السنوات الست الماضية ودعمته طوال حياتي، إلا أن المسؤولون عن المنتخب استمروا بنشر المعلومات الخاطئة عني”.

كما وأضاف زياش، ” هذا السلوك جعل من المستحيل الاستمرار مع الفريق أو أن أكون جزءًا منه. وعلمت باختياري من وسائل الإعلام مثل أي شخص”.

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وختم زياش حديثه، ” أصدرت هذا البيان لتسمعوا الحقيقة مباشرة مني، وشكراً لكل من دعمني. كما وأتمنى لمنتخب المغرب كل التوفيق في المستقبل، وبالنسبة لي فالآن تركيزي في اللعب مع نادي تشيلسي الإنجليزي”.

مزراوي وسياسة الإبعاد عن منتخب المغرب

وفي سياق متصل، قال نجم فريق أياكس الهولندي نصير مزراوي في منشور له عبر حسابه على منصة الانستغرام، ” منذ نحو عام ونصف العام لم أشارك مع المنتخب المغربي، كما وطوال هذه الفترة لم أتلقى أي اتصال من قبل الاتحاد المغربي لكرة القدم، أو حتى من المنتخب لتوضيح سبب إبعادي عن المنتخب”.

كما وتابع مزرواي حديثه، ” طوال تلك الفترة أثيرت العديد من الحكايات اتجاهي، لكنني فضل الصمت على كل تلك التهم الموجه لي. وخلال الأسابيع الأخيرة تحدثت مع بعض أعضاء الاتحاد المغربي، وقبلت ذلك حباً مني للمنتخب. لكن يبدو أن المدرب الوطني لا يمتلك الوقت الكافي للحديث معي وتفسير ما حدث طوال تلك الفترة الماضية”.

رسميا.. نصير مزراوي يرفض العودة إلى المنتخب المغربي، و يعلن الإعتزال الدولي ❌🚨 كما أشار إلى أنه يعتذر من الجماهير المغربية بعد قراره 🇲🇦 # pic.twitter.com/mU1Gg6tSC2 — Stadium – ستاديوم (@stadium_arabia) March 13, 2022

واستكمل مزراوي، ” نتيجة كل ما حدث لي. يؤسفني أن أعلن أنني لن أشارك في المباراة المقبلة، كما وأتمنى التوفيق للمنتخب في هذه المغامرة وأتمنى أن ألقاكم قريباً”.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية، عن استدعاء الثلاثي حكيم زياش ونصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي إلى صفوف المنتخب، من أجل المشاركة في المواجهة المقبلة أمام الكونغو الديمقراطية في التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن تقام مواجهة المغرب والكونغو الديمقراطية في مرحلة الذهاب والإياب خلال الفترة ما بين 25-29 من شهر مارس/ آذار الجاري، في إطار التصفيات النهائية لمونديال كأس العالم 2022.

(المصدر: وطن + تويتر)

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