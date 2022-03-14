الاتحاد ينفرد بعيداً في الصدارة .. تفاصيل ترتيب الدوري السعودي

وطن – يُواصل فريق الاتحاد الانفراد في صدارة ترتيب الدوري السعودي، بعد الفوز النظيف في المباراة الأخيرة على الشباب بهدفين نظيفين دون رد، في قمة منافسات الأسبوع ال24 من الدوري الممتاز.

مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

وأحرز فريق الاتحاد السعودي أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه الشباب بالدقيقة ال45 عن طريق عبد العزيز البيشي.

كما وعزز فريق الاتحاد نتيجة التقدم في المباراة بهدف ثاني، جاء في الدقيقة ال50 من توقيع النجم البرازيلي المهاري رومارينيو.

وشهدت المباراة تكافؤ السيطرة والقوة بين كلا الفريقين طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصل عدد تسديدات فريق الاتحاد السعودي إلى 15 تسديدة، بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس الشباب إلى 16 تسديدة باتجاه شباك المرمى.

كما وتفوق فريق الشباب على المتصدر الاتحاد على صعيد الاستحواذ داخل أرضية ملعب المباراة بنسبة 56%، على عكس الأخير الذي وصل استحواذه بنسبة 44%.

ويستعد فريق الاتحاد للمواجهة السهلة القادمة أمام فريق الحزم، مع نهاية الأسبوع الجاري. في إطار افتتاح الجولة ال25 من دوري السعودي للمحترفين.

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ترتيب الدوري السعودي

ويعتلي فريق الاتحاد في قائمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، كما ويليه بفارق كبير حامل اللقب السابق فريق الهلال في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، ومتساوياً بذلك مع فريق الشباب صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

كما وفي المركز الرابع آتى فريق النصر برصيد 45 نقطة، أما في المركز الخامس فريق ضمك برصيد 39 نقطة.

🟡 القمّة اتحادية

🔵 الوصافة هلالية إليكم ترتيب دورينا بعد ختام الجولة الـ24 👇. pic.twitter.com/OXSD14LzdL — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 13, 2022

ولكن في المركزين السادس والسابع الفتح وأبها برصيد 31 نقطة، كما ويليه فريق الفيحاء في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

وبفارق نقطة واحدة عن منافسه الرائد برصيد 29 نقطة، وجاء فريق الأهلي في المركز العاشر برصيد 28 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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