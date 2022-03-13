الرئيس الروسي فلاديمير بوتين watanserb.com
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مصادر قريبة من الكرملين تزعم احتمالية إصابة بوتين بالسرطان

كتب ايمان الباجي
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وطن – زعمت مصادر استخباراتية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعاني من مرض السرطان وأن العلاج الطبي الذي يتلقاه والذي غالباً ما يشمل عقاقير الستيرويد، ساهمت في تغيير توازن عقله.

ونقلت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية عن هذه المصادر التابعة لتحالف العيون الخمس الاستخباراتي. الذي يضم أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. قولها إن “هناك تفسيراً فسيولوجياً لقرار الرئيس الروسي بغزو أوكرانيا.”

تصرفات ميّزت بوتين في الفترة الأخيرة

دعمت المصادر هذه المزاعم بسلوكيات بوتين الأخيرة التي أصبحت غريبة على نحو متزايد. جنباً إلى جنب مع انتفاخ وجهه والذي قد يكون أحد الآثار الجانبية عن تلقيه عقاقير الستيرويد المستخدمة لعلاج السرطان.

وما عمق من هذه الشكوك كان عندما اضطر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. للجلوس على الطرف الآخر مع بوتين على طاولة طولها 13 قدمًا لمناقشة أزمة أوكرانيا.

كما جلس وزير الخارجية سيرجي لافروف على الطرف الآخر من طاولة طويلة بشكل خاص.

هل يتناول بوتين منشطات كمال الاجسام؟

اتُهم بوتين سابقًا بتناول منشطات تعمل على تقوية العضلات وتجعل الشخص عدوانيََا حسب تصريحات وزير خارجية بريطانيا الأسبق اللورد ديفيد أوين.

وفي هذا السياق، قال اللورد أوين لراديو تايمز: “انظروا الى وجهه، وانظروا كيف تغير – لديه الآن وجه بيضاوي.”

وأضاف “بالنسبة للأشخاص الذين قالوا إنه قد خضع لجراحة أو بوتوكس، فأنا لا أتصور ذلك على الإطلاق.”

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تابع الطبيب بالقول : “اتصور أن بوتين إما يستخدم الستيرويدات الابتنائية باعتباره لاعب كمال أجسام. أو أنه يتناول الكورتيكوستيرويدات.”

وأضاف “إذا كنت تتناول هذه العقاقير، فهي تمنحك بالتالي مثل هذا الوجه. وتؤثر سلباً على مناعتك وتجعلك أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.”

وتابع بالقول “هذا الرجل كان في عزلة تامة. إنه أمر غير عادي تماماً، لا يريد أن يراه أحد، ويُفضل البقاء على بعد أميال. مما يشير بالتالي إلى أنه يتناول عقار الستيرويد.”

كما قال اللورد أوين إن المنشطات يمكن أن تزيد من عدوانية الشخص.

أنباء عن إصابته بمرض باركنسون

كما قيل أيضًا أن بوتين قد يكون مصابًا بمرض باركنسون الذي يمكن أن يسبب أعراضًا مثل “فقدان التوازن.”

حيث قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات البريطاني ريتشارد ديرلوف لقناة GB News: لا نعرف ما إذا كان صحيحًا أم لا. وهو أن بوتين قد يكون مصابًا بمرض باركنسون.”

وأضاف”سمعت من العديد من أطباء الأعصاب الذين يقولون إن فقدان السيطرة والذهان هي أعراض شائعة جدًا لمرض باركنسون.”

وتابع ريتشارد بالقول “أعتقد أنه أمر مقلق للغاية. لنفترض أن هذا هو الحال وهو مصاب بهذا المرض وهو كذلك شخص يبدو مهيمنًا جدًا. والزر النووي تحت قبضته، فهو بالتالي أمر مقلق للغاية.”

 

(المصدر: ذا ميرور)

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ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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