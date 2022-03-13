اعتقال ضباط بجهاز المخابرات الروسية watanserb.com
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتقل عددا من كبار الضباط داخل جهاز المخابرات الروسية إف إس بي
الهدهد

بوتين يعتقل كبار الضباط بجهاز المخابرات.. هل يحدث انقلاب داخلي في روسيا؟

كتب باسل النجار
0

وطن – أفادت صحيفة “التايمز thetimes” البريطانية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام باعتقال عددا من كبار الضباط داخل جهاز المخابرات الروسية إف إس بي”.

بوتين يعتقل كبار ضباط المخابرات

ولفتت الصحيفة بحسب ترجمة (وطن) إلى أن رئيس المخابرات الروسية، وُضع قيد الإقامة الجبرية، في إشارة إلى أن الرئيس بوتين يسعى لإلقاء اللوم على الأجهزة الأمنية في غزو أوكرانيا المتعثر.

وقالت “التايمز” إنه تم القبض على “سيرجي بيسيدا”، رئيس فرع المخابرات الخارجية في FSB، مع نائبه أناتولي بوليوخ. وفقًا لخبير بارز في أجهزة الأمن الروسية.

كما قال أندريه سولداتوف، المؤسس المشارك ورئيس تحرير موقع “أجنتورا” وهو موقع استقصائي يراقب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ووكالات أخرى. إن مصادر من داخل جهاز الأمن الفيدرالي أكدت احتجاز الرجلين.

وأكد فلاديمير أوسيشكين، وهو ناشط حقوقي روسي منفي، خبر الاعتقالات.

وأضاف أن ضباط FSB أجروا عمليات تفتيش في أكثر من 20 عنوانًا حول موسكو لزملائهم المشتبه في اتصالهم بالصحفيين.

وذكر أوسيشكين أن الأساس الرسمي لإجراء عمليات البحث هذه هو توجيه تهم للمعتقلين باختلاس أموال مخصصة لأنشطة تخريبية في أوكرانيا. لكنه أكد أن السبب الحقيقي هو توفيرهم معلومات “غير موثوقة وناقصة وكاذبة جزئيًا حول الوضع السياسي في أوكرانيا”.

 

قد يهمك أيضا

وقال سولداتوف لصحيفة “التايمز” إن “القبض على رئيس المخابرات يؤكد غضب بوتين المتزايد تجاه أجهزة استخباراته، التي يعتقد أنها قدمت معلومات كاذبة بشأن الوضع في أوكرانيا”، مضيفا أن بوتين “أدرك أخيرا أنه قد تم تضليله”.

ويشغل بيسيدا (68 عاما) وظيفة رئيس فرع “الدائرة الخامسة” للمخابرات الروسية وهو المسؤول عن جمع المعلومات الاستخبارية في أوكرانيا.

أما بوليوخ (66 عاما) فهو المسؤول عن قسم المعلومات التشغيلية، وهو أحد أقسام الدائرة الخامسة.

ولفتت الصحيفة إلى أن ثمة أخبارا تفيد بأن العديد من القادة العسكريين قد تم فصلهم.

ونسبت في هذا الصدد لرئيس مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف قوله، الخميس، الماضي إن “نحو 8 قادة” روس قد أقيلوا. منذ بدء الهجوم على أوكرانيا 24 فبراير الماضي.

وذكر “سولداتوف” للصحيفة أنه تكشف هذا الأسبوع أن التقارير النهائية التي أصدرها مكتب الأمن الفدرالي عن أوكرانيا في الفترة التي سبقت الحرب. كانت “ببساطة غير صحيحة”.

معتبرا ذلك أحد أسباب عجز الروس عن تحقيق ما كانوا يصبون إليه حسب ما خططوا له.

وقال إن تقييماتهم للدعم الشعبي الأوكراني للهجوم الروسي ومدى مقاومة البلاد كانت “خاطئة بشكل رهيب”.

لندن باتت مقبرة لثروات الأغنياء الروس

وفي سياق آخر تحولت العاصمة البريطانية إلى مقبرة لثروات الأغنياء الروس، أو من يطلق عليهم الإعلام الغربي “أوليغارشية بوتين”. وذلك بعد أن كانت عاصمة الضباب الوجهة المفضلة لرجال الأعمال الروس، للاستثمار وشراء العقارات الفخمة.

وتدريجيا تتسع قائمة رجال الأعمال الذين تشملهم العقوبات البريطانية من مصادرة للأموال والممتلكات، إلى منع من دخول البلاد وملاحقة قضائية. بإعلان وزارة الخارجية البريطانية عن قائمة الشخصيات الروسية الذين شملتهم العقوبات الحكومية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ويتعلق الأمر بـ7 من أغنى رجال الأعمال الروس الذين لديهم ممتلكات أو استثمارات مالية في بريطانيا أو لهم أصول مالية تمر عبر الحي المالي في لندن. وفي المجموع بلغ عدد رجال الأعمال الروس الذين شملتهم العقوبات البريطانية 18 شخصا.

وبررت الخارجية البريطانية قرارها بأن هذه الشخصيات تعدّ من الأذرع الطويلة والمهمة التي يتحرك بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو أنهم ينتمون للدائرة الضيقة للرئيس.

(المصدر: التايمز thetimes – ترجمة وطن)

 

اقرأ أيضا

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان تدين إرسال النظام السوري للميليشيات المجرمة…

الهدهد

قاتل أسامة بن لادن يحذر من “جنون” فلاديمير بوتين

الهدهد

بشار يلبي نداء بوتين.. جنود سوريون يستعدون للسفر إلى روسيا (شاهد)

الهدهد

حرب الشوارع بدأت.. اصطياد فوج دبابات روسية في كمين محكم بكييف (فيديو)

الهدهد

لحظة مقتل قائد عسكري كبير مقرب من “بوتين” في كمين بالقرب من كييف (شاهد)

الهدهد

“بوتين” يعلن موافقته على استقبال متطوعين من الشرق الأوسط للقتال في…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More