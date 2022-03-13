بشار يلبي نداء بوتين.. جنود سوريون يستعدون للسفر إلى روسيا (شاهد)

وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا نشرته وسائل إعلام سورية تابعة للنظام، تظهر مقاتلين في سوريا قيل إنهم تطوعوا للانضمام إلى الجيش الروسي والقتال بجانبه ضد أوكرانيا.

ويشار إلى أنه في تحول جديد وخطير للحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت روسيا أن 16 ألف مقاتل معظمهم من الشرق الأوسط، تطوعوا للقتال بصفوف الجيش الروسي، وفق ما صرح به وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) لقطات مصورة لجنود سوريين، في عرض عسكري يحملون العلمين الروسي والسوري.

ولفت ناشطون محسوبون على النظام السوري إلى أن بشار الأسد، خصص هؤلاء الجنود للقتال بجانب الجيش الروسي تلبية لنداء بوتين، وأنهم يستعدون للسفر إلى روسيا.

روسـيا تجند سورييـن للقتال معها

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، كشفت بأن موسكو تقوم حاليا بتجنيد سوريين ماهرين في حرب العصابات للقتال في أوكرانيا. حيث يستعد الغزو الروسي للتوسع بشكل أعمق في المدن، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

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ويشير تقييم أمريكي إلى أن روسيا، التي تعمل داخل سوريا منذ عام 2015، قامت في الأيام الأخيرة بتجنيد مقاتلين من هناك. على أمل أن تساعد خبراتهم في القتال في المناطق الحضرية في السيطرة على كييف وتوجيه ضربة مدمرة للحكومة الأوكرانية. وذلك وفقا لأربعة من المسؤولين الأمريكيين.

وصرح مسؤول أميركي للصحيفة أن “بعض المقاتلين السوريين موجودون بالفعل في روسيا. ويستعدون للانضمام إلى المعارك في أوكرانيا”. ولم يقدم هذا المصدر مزيداً من التفاصيل.

بينما فتحت أوكرانيا باب القتال أمام الأجانب يشكل رسمي، ووضعت سفاراتها في العالم بيانات تدعو الأجانب إلى القدوم وقتال القوات الروسية. وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن “عشرات آلاف المتطوعين وصلوا إلى أوكرانيا للانضمام إلى قواتها”.

وكان رئيس الاستخبارات القومية الأمريكية الأسبق، جيمس كلابر، قد تطرق إلى التقارير التي تفيد بنية الرئيس الروسي. فلاديمير بوتين إرسال 1000 عنصر مرتزق للقتال في أوكرانيا.

تسجيل أسماء مقـاتلين للقتال في أوكرانيا

في السياق ذاته، أفادت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” عن قيام ضباط روس بالطلب من بعض الأجهزة الأمنية السورية. البدء تسجيل أسماء مقاتلين ذي خبرة عالية في حرب الشوارع، للقتال في أوكرانيا.

كما عرضت المنظمة شهادات لمقاتلين سجلا لدى الأجهزة الأمنية السورية من أجل الذهاب إلى أوكرانيا. والقتال إلى جانب القوات الروسية، موضحة أن أحدهما أقدم على الخطوة بعد فشله في العثور على عمل بريف دمشق حيث يقيم. عقب انتهاء خدمته الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام.

أما المقاتل الثاني، فعزا موقفه إلى الوفاء لروسيا. مشيراً إلى أنه “في حال تحول القتال إلى قتال شوارع فإن لدى السوريين خبرة جيدة”.

ولا يقتصر موضوع المقاتلين الأجانب على روسيل وحسب. فقد دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 27 فبراير الماضي، الناس من جميع أنحاء العالم للمساعدة في الدفاع عن بلاده.

فيما قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن كييف تلقت أكثر من 20 ألف طلب من الأجانب الراغبين في المشاركة في الصراع على الجانب الأوكراني.

(المصدر: يوتيوب – وطن)

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