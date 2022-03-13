الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يخدع قطر والإمارات watanserb.com
الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي
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استولى على 480 مليون يورو منهما .. حمد بن جاسم يكشف كيف خدع “القذافي” قطر والإمارات

كتب سالم حنفي
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وطن – كشف رئيس وزراء ووزير الخارجية القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، عن تفاصيل استيلاء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي على مبلغ 480 مليون يورو أبان ازمة الممرضات البلغاريات.

وقال “آل ثاني” في حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي، ويذاع عبر تطبيق صحيفة “القبس” الكويتية. إنه في نهاية المفاوضات حول إطلاق سراح الممرضات البلغاريات اللواتي كن محتجزات في ليبيا، طلب مسؤولين ليبيين من فرنسا إبان حقبة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، مبلغ 480 مليون دولار.

ولفت رئيس الوزراء القطري الأسبق إلى أن المسؤولين الليبين زعموا أنهم يريدون إظهار “شيك” بالمبلغ أمام القذافي فقط. ومن ثم فإنهم سيعيدونه دون نقصان بعد 72 ساعة فقط.

وأشار “آل ثاني” إلى انه خلال المفاوضات طلب الجانب الفرنسي من الدوحة توفير هذا المبلغ. لصعوبة إخراجه من باريس، مضيفا أنه كان في إجازة صيفية بمدينة “كان” بفرنسا. وأبدى استعدادا للأمر، وهو ما حدث بالفعل.

 

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وأكد “آل ثاني” على أن الجانب الليبي خدع القطريين، وصرف “الشيك” كاملا، ومن ثم بدأ بالتسويف بإعادته. قبل أن يتحدث عن السماح لقطر بالاستثمار في مناطق وأراض ليبية مقابل هذا المبلغ.

وتابع: “شعرت حينها أنه انضحك علينا”، لافتا إلى أنه خلال تلك الفترة قام نظام القذافي بخداع الإمارات بمبلغ مشابه.

وكانت قطر نجحت بالوساطة بين ليبيا وبلغاريا، وأتمت صفقة خرجت بموجبها ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بعد 8 سنوات قضوها في السجن، وذلك عام 2007.

وكانت الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني، الذي تم منحه الجنسية البلغارية لاحقاً. حُوكموا في ليبيا بتهمة نقل فيروس الإيدز عمداً إلى 450 طفلاً ليبياً، ليصدر بحقهم حكم بالإعدام. ويتم تخفيف الحكم لاحقاً إلى السجن مدى الحياة.

وشمل الاتفاق إنشاء “الصندوق الليبي من أجل الأطفال المصابين بالإيدز”، الذي ساهمت فيه قطر والتشيك.

وقام الصندوق بصرف مليون دولار أمريكي لعائلة كل طفل من المصابين، فضلاً عن تعهد فرنسا بتجهيز مستشفى بنغازي. وتدريب طاقمه لمدة 5 أعوام، بالإضافة إلى تدريب 50 طبيباً آخرين.

 

(المصدر: القبس)

 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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