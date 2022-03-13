إسرائيل تتجاهل الشيخ خليفة وتخاطب محمد بن زايد بصفة “رئيس الإمارات”.. ماذا حدث؟

وطن – هنأت قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في دبي، الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظي وحاكم الإمارات الفعلي، بعيد ميلاده مشيدة بما وصفته بمجهوداته العظيمة لأجل السلام.

عيد ميلاد محمد بن زايد

لكن اللافت والذي أثار جدلا بين النشطاء في هذه التهنئة، هو مخاطبة إسرائيل لابن زايد بصفة “رئيس الإمارات”. متجاهلة كون الشيخ خليفة بن زايد الرئيس الفعلي للدولة حتى لو كان بشكل صوري.

تتقدم القنصلية الاسرائيلية في دبي بتمنياتها الصادقة بالعمر المديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد ابو ظبي ورئيس دولة السلام والتعايش والتسامح الامارات العربية المتحدة 🇦🇪 بعيد ميلاده، نتمنى له المزيد من الإنجازات في رفع اسم دولة الإمارات#ميلاد_اسد_الامارات pic.twitter.com/ach55aT5SO — Israel in Dubai 🇦🇪🇮🇱 اسرائيل في دبي (@IsraelDubai) March 11, 2022

وعبر حسابها الرسمي بتويتر نشرت القنصلية الإسرائيلية بدبي، صورة لمحمد بن زايد وعلقت عليها بالتبريكات والتهاني لولي عهد أبوظبي بمناسبة عيد ميلاده.

كما وصفته بأنه رئيس دولة السلام والتعايش والتسامح الإمارات.

وكتبت بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه: “تقدم القنصلية الاسرائيلية في دبي بتمنياتها الصادقة بالعمر المديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد ابو ظبي ورئيس دولة السلام والتعايش والتسامح الامارات العربية المتحدة بعيد ميلاده. نتمنى له المزيد من الإنجازات في رفع اسم دولة الإمارات.”

كما أعاد حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لخارجية الاحتلال على تويتر، نشر صورة ابن زايد هذه والتعليق عليها بالقول: “كل عام ورجل السلام الشيخ محمد بن زايد بألف خير.”

كل عام ورجل السلام الشيخ @MohamedBinZayed بألف خير. إن الإمارات وبقيادتها الرشيدة الشجاعة صاحبة القدرة على الإنجاز والنظرة الثاقبة للمستقبل باتت مثار إعجاب العالم. وتعتبر أيضا مثالا يتحذى في مجالات التسامح والأخوة الإنسانية، وكذلك في مجالات التقدم الاقتصادي والاجتماعي🇦🇪 https://t.co/4TqJTmLYK2 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 11, 2022

وتابعت:”إن الإمارات وبقيادتها الرشيدة الشجاعة صاحبة القدرة على الإنجاز والنظرة الثاقبة للمستقبل باتت مثار إعجاب العالم. وتعتبر أيضا مثالا يتحذى في مجالات التسامح والأخوة الإنسانية، وكذلك في مجالات التقدم الاقتصادي والاجتماعي.”

الشيخ خليفة بن زايد

وكان لافتا أواخر العام الماضي عدم ظهور رئيس الإمارات خليفة بن زايد، نهائيا في الاحتفالات الرسمية التي جرت آنذاك بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد (دولة الإمارات العربية المتحدة).

وأثار ذلك شكوكا بين النشطاء بشأن وضعه الصحي، حيث أن ظهوره في الأساس منذ سنوات أصبح أمرا نادرا جدا.

ويوصف حاكم الإمارات الشيخ خليفة بن زايد بأنه الرئيس “الحاضر الغائب”، حيث تعرض لجلطة منذ 2014. وابتعد عن المشهد السياسي لصالح محمد بن زايد الذي بات الحاكم الحقيقي للدولة.

وكانت تقارير تحدثت عن شكوك بشأن الحالة الصحية التي وصل لها الشيخ خليفة. وأن من يقف وراء هذا الأمر هو شقيقه محمد الذي بات الحاكم الفعلي للإمارات.

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وفي نوفمبر عام 2019، وبينما الشيخ خليفة بن زايد لا يدري شيئا عما يحدث في البلاد ويظهر في المناسبات فقط من حين لآخر، اجتمع المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات لتجديد الثقة فيه، رئيسا للمجلس لولاية رابعة مدتها خمس سنوات وفقا لأحكام دستور الدولة.

ولم يظهر “آل نهيان” إلى العلن منذ أكثر من 6 سنوات إلا من خلال بعض الصور التي ظهرت فيها تغيرات بملامحه وضعف في بنيته الجسدية.

وتعرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في يناير عام 2014، لوعكة صحية نتيجة “جلطة”. وفق ما ذكرت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية حينها.

لكن تقارير في حينه أشارت إلى أن لأخيه محمد بن زايد، الذي كان يسعى لفرض سيطرته على البلاد، دور في مرض الشيخ خليفة الغامض والمفاجئ للجميع.

التطبيع الإمارات مع إسرائيل

ويشار إلى أنه في يناير الماضي كشف السفير الإسرائيلي لدى أبوظبي أمير حايك، عن قرب توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأول مرة بين الكيان المحتل ودولة الإمارات في سياق اتفاق التطبيع بين البلدين والذي تم توقيعه العام الماضي.

مراسل هيئة البث الإسرائيلي (مكان) شمعون أران، أجرى في يناير مقابلة حصرية مع السفير الإماراتي في أبوظبي كشف فيها تفاصيل هذه الاتفاقية.

وقال أمير حايك آنذاك، إن إسرائيل والإمارات على وشك التوقيع قريبا على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

لافتا إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تعزز كثيراً أوجه التعاون الاقتصادي بين الاحتلال والإمارات.

وكان مجلس وزراء الاحتلال صادق، في يناير الماضي أيضا على إنشاء صندوق مشترك بين إسرائيل والإمارات لتشجيع استثمارات متبادلة لشركات من كلا الجانبين. وذلك في مجالات التكنولوجيا المتقدمة بقيمة مائة مليون دولار للسنوات العشر المقبلة.

من جانبه أوضح سفير الاحتلال لدى الإمارات أن هذه الخطوة التي تم إنجازها خلال 3 أشهر تعتبر هامة للبلدين.

وشدد “حايك” على أن إنشاء صندوق مشترك لإسرائيل والإمارات، سيساهم كثيرا في تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين بمجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتجارة والأبحاث.

صندوق الثروة السيادي الإماراتي استثمر 100 مليون دولار بإسرائيل

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قالت في تقرير سابق لها، إن صندوق الثروة السيادي في الإمارات العربية المتحدة، استثمر ما يقرب من 100 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاستثمارات.

وذكر تقرير الصحيفة الأمريكية الذي ترجمته (وطن) وقتها، أن هذه الاستثمارات هي علامة جديدة على تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات ودولة الاحتلال. حيث كانت في طليعة اتفاقات التطبيع المزعومة.

وبعد عام ونصف على الصفقة التي أدت إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات. تتزايد الأعمال التجارية بينهما حيث من المتوقع أن تصل التجارة بين البلدين إلى ملياري دولار هذا العام.

لتشهد ارتفاعًا كبيرا حيث كانت الشراكة بينهما تقدر بحوالي 250 مليون دولار سنويًا قبل الاتفاقات. وفقا لمجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي، وهو هيئة تجارية تضم 6 آلاف رجل أعمال من الدولتين.

هذا ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصدر مطلع قوله إن صندوق الثروة التابع لإمارة أبوظبي، الذي كان واحدا من أكثر الصناديق نشاطا في العالم خلال الوباء. يتوقع الآن أن يبدأ باستثمار حصص مباشرة في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية أيضا.

صندوق الثروة الإماراتي

وصندوق مبادلة الذي تأسس على يد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، استثمر في إسرائيل قبل توقيع اتفاقيات التطبيع بناء على العلاقات الشخصية بين مسؤولي صندوق الثروة الإماراتي ومستثمرين إسرائيليين. وفق ذات المصدر

وبعد اجتماع أول على العشاء في لندن دعا عجمي نظيره الإسرائيلي إلى مؤتمر في أبوظبي خلال فبراير من عام 2020. أي قبل عدة أشهر على إعلان اتفاقيات السلام التاريخية.

ويشار إلى أن صندوق مبادلة الذي يدير أصول تقدر قيمتها بـ 250 مليار دولار. استثمر ما يصل إلى 20 مليون دولار في ستة شركات رأس مال استثماري إسرائيلية. بما في ذلك شركات مانغروف كابيتال، انتري كابيتال، أليف كابيتال، فيولا فنتشرز، بيتانغو وميزما.

(المصدر: تويتر – وطن)

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