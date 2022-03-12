طارق العريان وحبيبته نيكول سعفان watanserb.com
طارق العريان وحبيبته نيكول سعفان
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طارق العريان يعلن ارتباطه بعارضة الأزياء نيكول سعفان بصورة لها وهي مكشوفة الظهر (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
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وطن – بشكلٍ رسميّ، كشف المخرج طارق العريان طليق الفنانة أصالة نصري، ارتباطه بعارضة الأزياء الأرمينية السورية نيكول سعفان.

ونشر طارق العريان صورة لنيكول سعفان على حسابه الشخصي في “فيسبوك” مهنئاً إياها بعيد ميلادها الـ23.

وكتب “العريان”: “كل سنة وأنتِ طيبة.. أنت الحظ”.

وبتعليقٍ ساخر، كتبت إحدى المتابعات على تهنئة طارق لنيكول: “اليوم أصالة تبات في المستشفى”.

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علاقة نيكول سعفان وطارق العريان

العلاقة بين نيكول سعفان وطارق، بدأت حينما كانت في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وشاركت نيكول طارق في العديد من الفيديوهات والكليبات، لتبدأ رحلتها في عالم النجومية.

وكانت التقارير تحدثت عن أن زوجته السابقة الفنانة أصالة نصري العلاقة بينه وبين نيكول سعفان، سبباً في طلاقهما .

لكنّ نيكول أكدت لاحقاً أن علاقتها بطارق لم تكن سببًا في انفصاله عن أصالة، مرجعة سبب انفصالهما إلى “أنه لم يكن سعيد معها”، موضحة أن علاقتهما بدأت بعد الطلاق.

وتصغر نيكول سعفان طارق العريان بـ35 عاماً.

وفي سبتمبر 2021، أعلنت أصالة نصري عن ارتباطها بالشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس.

ماذا نعرف عن نيكول سعفان!؟ 

ولدت نيكول سعفان في عام 1998، وتعمل في مجال “المودلينج”، في سوريا ثم هاجرت عائلتها إلى أرمينيا بعد ذلك.

تتنقل نيكول سعفان ما بين مصر ودبي، حيث إقامتها.

وفي عام 2018 انتقلت نيكول سعفان إلى مصر، والتقت وقتها بالمخرج طارق العريان، ثم لفت ظهورهم سوياً لأكثر من مرة الأنظار، خاصة بعد انفصاله عن أصالة، لتترد شائعات زواجهم، وهو ما نفاه المخرج المصري وقتها.

درست نيكول سعفان التسويق، إلى أنها فضلت العمل كعارضة أزياء، ونجحت في تقديم أفكار مبتكرة جعلتها الاختيار الأول لعدد من شركات الأزياء ومستحضرات التجميل.

(المصدر: وطن – متابعات) 

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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