روبي تؤدي وصلة رقص شرقية بملابس المنزل! (فيديو)

وطن – أدت الفنانة المصرية روبي، وصلة رقص مثيرة على أنغام أغنية “قلبي الجامد” لمواطنها الفنان يحيى علاء.

قلبي الجامد

ونشرت روبي، الفيديو عبر حسابها على “انستجرام”، ظهرت خلاله وهي ترتدي ملابس منزل عادية. عبارة عن ليجن أسود ضيق، وتيشرت بنفس اللون.

وبدأت الفنانة بتأدية حركات رقص شرقية أمام الكاميرا دون التعقيب على الفيديو بشيء.

ما الهدف؟

وتساءل الجمهور عن هدف الفيديو، بينما رجح بعضهم أن يكون طريقة روبي للتعبير عن إعجابها بالأغنية.

وكتب آخرون أن رقص روبي مجرد دعاية للأغنية التي حققت 22 مليون مشاهدة حتى الآن.

وفي سياق آخر، مازحت روبي الممثل الشاب نور النبوي، نجل خالد النبوي.

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ونشرت روبي عبر خاصية الستوري، مشهداً لنور من مسلسل “نقل عام” وهو يشيد بجمالها في سياق أحداث المسلسل.

حيث يحكي سيد الذي يشخص نور لأخته عن فتاة معجب بها ويريد الزواج منها. وحين تسأله عن تفاصيلها يقول “حلوة دي قمر قمر، حاجة كده شبه روبي”.

وأشادت روبي بأداء نور وكتبت: “والله يا نور أنت لو كبير شوية كنت جيت أنا خطبتك”.

ريا وسكينة

وعلى الصعيد الفني، تستكمل روبي تصوير مشاهدها في مسلسل “ريا وسكينة” المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

كما أن مسلسل ريا وسكينة من بطولة الفنانة روبي ومي عمر، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

بينما يعرض للفنانة حاليا فيلم “برا المنهج” قصة وإخراج عمرو سلامة، سيناريو وحوار خالد دياب، بطولة ماجد الكدواني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح ودنيا ماهر.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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