حمد بن جاسم يكشف عن “دولة مريضة” وراء اتهامه بتمويل حراك الكويت عام 2011 (فيديو)

وطن – رد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، على الاتهامات التي وجهت له سابقا بتمويل الحراك في الكويت عام 2011.

ونفى “آل ثاني” خلال حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي، عمار تقي، ويذاع عبر تطبيق صحيفة “القبس” الكويتية، صحة هذه الاتهامات. مؤكدا أنه لا يعرف أي شخص من الأسماء التي قيل انه يمولهم.



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كما أكد حمد بن جاسم على أنه خلال هذه الفترة كان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح أكثر شخص مقرب له في الكويت. موضحا انه كان ولا زال صديقا له.

وأوضح انه يعلم من قام بتلفيق هذه الاتهامات له ويعلم لماذا تم تلفيق هذه التهم. ويعلم أيضا من الذي كان يقف ضد الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وأكد أن من قام بذلك “دولة” وهي تعاني من نفس “المرض” ولا زالت مستمرة. موضحا أنها هي من زجت باسمه في الموضوع. معلنا استعداده لأي اختبار علمي لتبيان إن كان كلامه صحيحا أم خطأ.

وأشار إلى أن ما تم تلفيقه له مغاير لمبادئه، مؤكدا على ان قناعاته بأن ما يمس استقرار الحكم في دول مجلس التعاون الخليج يسمو على أي اعتبار.

هل كان للشيخ حمد بن جاسم دور في #حراك_الكويت؟ • شاهد الحلقة كاملة عبر تطبيق القبس 🔻https://t.co/qKgjBwUKVm — القبس (@alqabas) March 11, 2022

حمد بن جاسم يشير للإمارات بالتحريض على قطر

في إشارة للإمارات، استهجن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر، قبل أيام محاولات البعض في المنطقة التحريض على قطر، وإقحامها في المواجهة الحالية بين الغرب وروسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وقال الشيخ في تغريداتٍ على حسابه الرسمي في “تويتر”، تابعتها “وطن”: “زعم البعض، أن أمير قطر استدعي لواشنطن قبل اندلاع الحرب كي يكون الغاز القطري بديلا لصادرات الغاز الروسي لأوروبا“.

لقد أدمن البعض في منطقتنا على ما يبدو التحريض، فحاولوا إقحام دولة قطر في المواجهة الحالية بين الغرب وروسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا. فقد زعم البعض، أن أمير قطر استدعي لواشنطن قبل اندلاع الحرب كي يكون الغاز القطري بديلا لصادرات الغاز الروسي لأوروبا — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 1, 2022

وأكد الشيخ القطري أنّ ذلك الإدعاء “كذب مفضوح؛ لأن زيارة سمو الأمير الأخيرة لواشنطن كانت مبرمجة ومقررة منذ مدة قبل أن تتصاعد حدة الأزمة الأوكرانية”.

وتابع: “كذلك انهم نسوا ان الغاز يحتاج الى سنوات عديدة لكي يتم تحضيره سواء عبر انابيب غاز او عبر الناقلات”.

وهذا كذب مفضوح لأن زيارة سمو الأمير الأخيرة لواشنطن كانت مبرمجة ومقررة منذ مدة قبل أن تتصاعد حدة الأزمة الأوكرانية. كذلك انهم نسوا ان الغاز يحتاج الى سنوات عديدة لكي يتم تحضيره سواء عبر انابيب غاز او عبر الناقلات — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 1, 2022

وقال إنّ “مثل هذه الافتراءات تذكرني بما كنا نشاهده ونراه من أساليب تحريض رخيص اعتاد البعض على التشدق به في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وهؤلاء ينسون أن الشعوب تعي اليوم هذا التحريض والكذب، الذي قد يرضي البعض ويخدع البعض”.

وختم بالتأكيد على أنّه “لن يرضي الروسي وسيد الكرملين لأنه “يعرفكم” حق المعرفة ويعرف قيمتكم في ميزانه. كما “نعرفكم” نحن أيضا منذ زمن طويل”.

(المصدر: وطن – متابعات)

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