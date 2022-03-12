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حمد بن جاسم يكشف عن “دولة مريضة” وراء اتهامه بتمويل حراك الكويت عام 2011 (فيديو)

كتب سالم حنفي
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وطن – رد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، على الاتهامات التي وجهت له سابقا بتمويل الحراك في الكويت عام 2011.

ونفى “آل ثاني” خلال حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي، عمار تقي، ويذاع عبر تطبيق صحيفة “القبس” الكويتية، صحة هذه الاتهامات. مؤكدا أنه لا يعرف أي شخص من الأسماء التي قيل انه يمولهم.


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كما أكد حمد بن جاسم على أنه خلال هذه الفترة كان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح أكثر شخص مقرب له في الكويت. موضحا انه كان ولا زال صديقا له.

وأوضح انه يعلم من قام بتلفيق هذه الاتهامات له ويعلم لماذا تم تلفيق هذه التهم. ويعلم أيضا من الذي كان يقف ضد الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وأكد أن من قام بذلك “دولة” وهي تعاني من نفس “المرض” ولا زالت مستمرة. موضحا أنها هي من زجت باسمه في الموضوع. معلنا استعداده لأي اختبار علمي لتبيان إن كان كلامه صحيحا أم خطأ.

وأشار إلى أن ما تم تلفيقه له مغاير لمبادئه، مؤكدا على ان قناعاته بأن ما يمس استقرار الحكم في دول مجلس التعاون الخليج يسمو على أي اعتبار.

حمد بن جاسم يشير للإمارات بالتحريض على قطر 

في إشارة للإمارات، استهجن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر، قبل أيام محاولات البعض في المنطقة التحريض على قطر، وإقحامها في المواجهة الحالية بين الغرب وروسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وقال الشيخ في تغريداتٍ على حسابه الرسمي في “تويتر”، تابعتها “وطن”: “زعم البعض، أن أمير قطر استدعي لواشنطن قبل اندلاع الحرب كي يكون الغاز القطري بديلا لصادرات الغاز الروسي لأوروبا“.

وأكد الشيخ القطري أنّ ذلك الإدعاء “كذب مفضوح؛ لأن زيارة سمو الأمير الأخيرة لواشنطن كانت مبرمجة ومقررة منذ مدة قبل أن تتصاعد حدة الأزمة الأوكرانية”.

وتابع: “كذلك انهم نسوا ان الغاز يحتاج الى سنوات عديدة لكي يتم تحضيره سواء عبر انابيب غاز او عبر الناقلات”.

وقال إنّ “مثل هذه الافتراءات تذكرني بما كنا نشاهده ونراه من أساليب تحريض رخيص اعتاد البعض على التشدق به في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وهؤلاء ينسون أن الشعوب تعي اليوم هذا التحريض والكذب، الذي قد يرضي البعض ويخدع البعض”.

وختم بالتأكيد على أنّه “لن يرضي الروسي وسيد الكرملين لأنه “يعرفكم” حق المعرفة ويعرف قيمتكم في ميزانه. كما “نعرفكم” نحن أيضا منذ زمن طويل”.

(المصدر: وطن – متابعات) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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