القيادي بفتح عماد خرواط: “من ينتخب غير قائمة فتح يأثم شرعا وسيحاسبه الله” (فيديو)

وطن – أثارت تصريحات أمين سر حركة فتح في الخليل عماد خرواط، أثناء عقده مؤتمرا دعائيا للحركة استعدادا للانتخابات المحلية بالضفة، جدلا واسعا بين الفلسطينيين على مواقع التواصل.

التصويت أمانة

واعتبر “خرواط” في حديثه الموثق بالفيديو، أن أي أحد لا ينتخب قائمة فتح فهو آثم شرعا، حسب زعمه.

وقال ما نصه: “التصويت هو أمانة في رقابكم، وانا أتحمل الذنب والإثم عند الله. عندما قلت لكم اللي بينتخب غير 6 يأثم شرعا.”

أمين سر حركة #فتح في #الخليل عماد خرواط: كل واحد بنتخبش رقم ٦ ( قائمة فتح ) يأثم شرعاً أمام الله .. pic.twitter.com/ZfFFGrO7Hh — mohamedhamed (@hamodhamed95) March 12, 2022

مضيفا: “وأنا بأكد لكم اللي بينتخب غير رقم 6 والله غير الله يحاسبه.. وانا حلفت يمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.”

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الحملة الدعائية للمرحلة الثانية من الانتخابات

ورقم 6 الذي ذكره عماد خرواط يقصد به رقم قائمة فتح في الانتخابات.

ويشار إلى أنه اليوم، السبت، انطلقت الحملة الدعائية لانتخابات الهيئات والمجالس المحلية بالضفة الغربية. في مرحلتها الثانية.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية في بيان، إن الدعاية الانتخابية للانتخابات المحلية في مرحلتها الثانية بدأت السبت. وتستمر 12يوما.

وأضافت اللجنة، أن الانتخابات ستجري في 50 هيئة محلية يوم 26 مارس الجاري، بالضفة الغربية.

وأوضحت أن 23 هيئة محلية ترشحت فيها قائمة انتخابية واحدة (الفوز بالتزكية دون انتخابات). مشيرة إلى أن 29 هيئة محلية لن تجرى فيها الانتخابات لعدم ترشح أي قائمة بها.​​​​​​​

كوادر من حماس

وجدير بالذكر أنه على خلاف المرحلة الأول يشارك كوادر ونشطاء من حركة “حماس” في الانتخابات المحلية عبر قوائم “مستقلة”.

وبحسب رصد لوكالة “الأناضول” التركية للأنباء، فقد شكل كوادر ونشطاء من “حماس” قوائم “مستقلين”. وأخرى متحالفة مع “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” (ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير).

ولم تعلن “حماس” صراحة أن المرشحين يمثلونها، لكن القيادي في الحركة فازع صوافطة، قال للأناضول سابقا. إن الحركة سمحت لمن يرغب بالمشاركة عبر “قوائم مستقلة، أو عائلية، أو كفاءات”.

مقاطعة سابقة

وكانت “حماس” قررت مقاطعة الانتخابات التي عقدت المرحلة الأولى منها في 11 ديسمبر 2021، وهو ما يعني أنها لن تُجرى في قطاع غزة، الذي تديره الحركة منذ 2007.

وآنذاك، طالبت “حماس” بعقد انتخابات شاملة تشمل الرئاسية والتشريعية، والمجلس الوطني.

ومنذ 2007، يسود انقسام بين حركتي “فتح” و”حماس”. وفشلت وساطات واتفاقات عديدة في إنهائه.

وبينما اقتصرت المرحلة الأولى للانتخابات، على البلدات والقرى الصغيرة، تنبع أهمية المرحلة الثانية كونها تضم المدن الكبرى. وهي: رام الله والبيرة والخليل ونابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وأريحا وبيت لحم وطوباس وسلفيت.

المصدر: (وطن – متابعات)

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