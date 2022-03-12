اتصال بايدن بالملك سلمان watanserb.com
محمد بن سلمان استمع لاتصال بايدن بالملك سلمان لكنه لم يتحدث - وفق المصادر-
الهدهد

إهانة .. CNN تكشف كيف جلس “ابن سلمان” بجانب والده يستمع لاتصال بايدن دون أن ينطق حرفاً!

كتب سالم حنفي
0

وطن – استمرارا لسلسلة الإهانات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كشفت شبكة “CNN” الأمريكية تفاصيل جديدة عن واقعة اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالملك سلمان بن عبدالعزيز يوم 9فبراير/شباط الماضي.

اتصال بايدن بالملك سلمان

وقالت الشبكة في تقرير لها نقلا عن مصادر أمريكية مطلعة إن “المسؤولين السعوديين اقترحوا إجراء مكالمة بين الملك سلمان وبايدن بحضور ابنه -مستمعاً-. لذلك ألغى ابن سلمان حضور إفتتاح الأولمبياد في الصين، لسماع مكالمة بايدن”.


قد يهمك أيضاً: 

ويشير المسؤولون المنخرطون في الأمر إلى ما حدث منذ ذلك الحين كنافذة على علاقة، رغم أنها لا تزال معقدة، إلا أنها أظهرت بوادر استقرار في لحظة حرجة.

وبحسب وزارة الخارجية الصينية، ألغى محمد بن سلمان، الذي كان من المقرر أن يسافر إلى بكين لحضور مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وقت المكالمة، رحلته “لأسباب تتعلق بالجدول الزمني”.

وقال مصدران من المنطقة أطلعا على الأمر لشبكة CNN إن السبب الحقيقي كان جزئيًا على الأقل حتى يتمكن محمد بن سلمان من حضور المكالمة بين والده وبايدن.

ولي العهد استمع لمكالمة بايدن مع الملك سلمان لكنه لم يتكلم

وقالت المصادر إنه بينما من غير الواضح ما إذا كان في الغرفة أم لا، استمع محمد بن سلمان للمكالمة لكنه لم يتكلم.

وقال مسؤول أمريكي إن المكالمة في 9 فبراير تضمنت مناقشة حول ضمان استقرار إمدادات النفط العالمية. وبدأت رحلة إلى المملكة العربية السعودية من قبل اثنين من كبار مسؤولي بايدن.

وبعد ثلاثة أيام، كان بريت ماكغورك وعاموس هوشتاين، كبار مبعوثي الأمن القومي والطاقة في المنطقة، في العاصمة السعودية الرياض لعقد اجتماع وجهاً لوجه لمدة ساعات مع محمد بن سلمان وحاشية من كبار المسؤولين السعوديين، بما في ذلك شقيق محمد بن سلمان، الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة في المملكة.

وقال مسؤول كبير بالادارة عن الرحلة الى الرياض “تم ذلك بناء على المكالمة. لم يتقرر ذلك مسبقا”.

وقال مسؤولون إنه لم يكن هناك طلب صريح لزيادة الإمدادات في ذلك الاجتماع. لكن مع بقاء روسيا على بعد أسابيع فقط مما خلصت إليه إدارة بايدن أنه سيكون غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا، كانت الديناميكيات المتقلبة لسوق في أزمة محورًا رئيسيًا للنقاش.

وفي الأيام التي تلت ذلك، رفض مسؤولو البيت الأبيض علنًا تقديم أي تفاصيل محددة للاجتماعات. وبذلوا جهدًا في عدم وصف أي تقدم تم إحرازه، إن وجد.

لكن وراء الكواليس، تم وضع الأساس لعملية استمرت لأسابيع.

(المصدر: CNN – وطن) 

اقرأ أيضاً: 

 

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

أنباء عن اعتقال محمد بن سلمان لعدد من أفراد أسرة آل الشيخ .. ما السبب؟

الهدهد

“تشنجات واضطراب نفسي”.. تفاصيل محرجة لابن سلمان كشفها محرر “ذا…

الهدهد

عبد الله المنيع يوثق تكذيب الملك خالد لـ”ابن سلمان” حول الشيخ محمد بن عبد…

الهدهد

“يكفي فضايح” .. نجل الجبري يوجه نصيحة للملك سلمان بعد لقاء ولي العهد مع…

الهدهد

خطته فشلت .. كشف سبب غياب محمد بن سلمان عن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في الصين

الهدهد

“ليست عدو بل حليف محتمل” .. إشارة رسمية من محمد بن سلمان على قرب التطبيع…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More