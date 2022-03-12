أزمة صلاح ووكيله مع ليفربول بشأن عقده تشتعل من جديد .. وهذه تفاصيلها

وطن – يبدو أن أزمة النجم المصري محمد صلاح ووكيل أعماله ستعود إلى الواجهة من جديد، على ضوء تجديد عقده مع فريق الريدز في ظل تعثر المفاوضات بين كلا الجانبين منذ شهر ديسمبر الماضي دون أي حلول إلى الآن.

أزمة صلاح ووكيله مع ليفربول

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير “فابريزيو رومانو” المتخصص في انتقالات اللاعبين في رياضة كرة القدم والعامل في شبكة سكاي سبورتس الإيطالية، بتغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر” بشأن مصير عقد محمد صلاح مع ليفربول، ” صلاح ووكيل أعماله، لم يوافقوا على عرض ليفربول الأخير لتجديد عقده. كما وليس لديهم نية بالموافقة عليه”.

Excl: Salah and his agent have no intention to accept current new contract bid from Liverpool. Talks have broken down since December, as things stand 🚨🇪🇬 #LFC Mo’s priority is to stay – but not at current conditions. Let’s see Liverpool next move. More: https://t.co/QGTdcXpa79 pic.twitter.com/2cAY6KmmkV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2022

وأضاف الإيطالي رومانو، ” آخر عقد عرض من نادي ليفربول على محمد صلاح، كان في شهر ديسمبر الماضي. إلا أن المفاوضات قد تدهورت بين ليفربول وصلاح منذ حينها وإلى الآن”.

كما وأوضح الصحفي الإيطالي الموثوق رومانو، بأن محمد صلاح ليس لديه أي نية بقبول عرض ليفربول الأخير، ولكنه ما زال يرغب في الاستمرار مع الفريق بعقد محسن.

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ليفربول والمفاوضات المعقدة مع صلاح

وفي ذات السياق، أشارت تقارير صحفية بأن إدارة فريق ليفربول الإنجليزي، لا يرغب في كسر هيكلية رواتب لاعبي فريق الريدز من خلال منح محمد صلاح الراتب الأعلى مقارنة بزملائه داخل الفريق الإنجليزي. وهذا هو السبب الأساسي لرفض ليفربول إعطاء المصري محمد صلاح ما يريده بشأن تجديد عقده.

Mo Salah loves Liverpool, he's always been professional despite contract saga. His priority has always been to stay – but Mo definitely turned down the opening contract bid in December, as exclusively reported yesterday. 🔴🇪🇬 #LFC No further talks took place after that meeting. pic.twitter.com/L1zbVvDni7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 12, 2022

وبينت تلك التقارير، بأن هداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح سيدخل عامه الثلاثين في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وما زال اللاعب يريد 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد. ليكون بذلك الأعلى أجراً في أندية الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة.

ويقود المفاوضات المعقدة مع إدارة نادي ليفربول الإنجليزي منذ بداية الموسم الحالي، وكيل أعمال المصري محمد صلاح الكولومبي ذو الأصول اللبنانية رامي عباس بشأن تجديد عقده مع الريدز. الذي يشارف على الانتهاء في صيف عام 2023.

محمد صلاح والتربع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

وينفرد النجم المصري الدولي محمد صلاح ” أبو مكة” اعتلاء قائمة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الجاري برصيد 19 هدفاً، بفارق 7 أهداف عن زميليه البرتغالي دييغو جوتا والسنغالي ساديو ماني برصيد 12 هدفاً.

ويشار إلى أن فريق ليفربول يحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، بفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي المتصدر برصيد 69 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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