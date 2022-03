أزمة صلاح ووكيله مع ليفربول بشأن عقده تشتعل من جديد .. وهذه تفاصيلها

وطن – يبدو أن أزمة النجم المصري محمد صلاح ووكيل أعماله ستعود إلى الواجهة من جديد، على ضوء تجديد عقده مع فريق الريدز في ظل تعثر المفاوضات بين كلا الجانبين منذ شهر ديسمبر الماضي دون أي حلول إلى الآن.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير “فابريزيو رومانو” المتخصص في انتقالات اللاعبين في رياضة كرة القدم والعامل في شبكة سكاي سبورتس الإيطالية، بتغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر” بشأن مصير عقد محمد صلاح مع ليفربول، ” صلاح ووكيل أعماله، لم يوافقوا على عرض ليفربول الأخير لتجديد عقده. كما وليس لديهم نية بالموافقة عليه”.

Excl: Salah and his agent have no intention to accept current new contract bid from Liverpool. Talks have broken down since December, as things stand 🚨🇪🇬 #LFC

Mo’s priority is to stay – but not at current conditions. Let’s see Liverpool next move.

More: https://t.co/QGTdcXpa79 pic.twitter.com/2cAY6KmmkV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2022