مفتي مسلمي أوكرانيا يخلع عمامته ويرتدي زياً قتالياً لـ”محاربة بوتين والانتقام لسوريا” (صور)

وطن – قام سعيد إسماعيلوف، مفتي الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا وأحد كبار القادة الإسلاميين في البلاد، بتبديل ملابسه التقليدية وعمامته بملابس القتال لمحاربة قوات فلاديمير بوتين.

وتعرض صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا له وهو يقف مع زملائه من قوات الدفاع في كييف، والتي قال إنه انضم إليها في 24 فبراير – اليوم الذي بدأ فيه الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا-.

الصور مختلفة تمامًا عن الأعمال الخيرية والمحادثات في كليات إدارة الأعمال التي كان يجريها قبل الغزو.

بصفته من عرقية التتار ولد في مدينة دونيتسك الشرقية – التي كانت في ذلك الوقت لا تزال جزءًا من الاتحاد السوفيتي – فإن إسماعيلوف لديه أكثر من استثمار شخصي في حرب روسيا.

وخضع تتار القرم للسيطرة الروسية المباشرة في عام 2014 في أعقاب الغزو والضم القسري لشبه الجزيرة. في حين استولى الانفصاليون المدعومون من روسيا على دونيتسك، الذين خاضوا صراعا منذ سنوات مع كييف.

مفتي الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا

على الرغم من صلاته بهذه المناطق، جعل ضباب الحرب من الصعب على إسماعيلوف تتبع مجتمعاته هناك.

وقال: “لقد كنا في حالة حرب وحشية لأكثر من أسبوعين. لا أتذكر حتى أي يوم من الأسبوع هو، وما هو التاريخ الموجود في التقويم الآن. في الحرب، يتحول الوقت إلى تيار واحد مستمر و لا يبدو أنه ينتهي أبدًا”.

وتابع: “لذلك ، لم يكن لدي الوقت والفرصة لرصد ما يحدث في الأراضي المحتلة مؤقتًا في شبه جزيرة القرم ولوهانسك ودونيتسك. لذلك ليس لدي معلومات عن الظروف الحالية للمسلمين الذين يعيشون هناك.”

كان هناك دعم كبير في جميع أنحاء أوروبا للأوكرانيين الذين يكافحون تحت القصف الروسي.

لقد تحولت الصور اليومية للبلدات والمدن إلى أنقاض وفرار الآلاف والآلاف من المدنيين بحثًا عن الأمان، مما أدى إلى تدفق المساعدات والتبرعات والمتطوعين. بل ودفع بعض الأوروبيين إلى حمل السلاح والتوجه لمواجهة قوات فلاديمير بوتين وجهاً لوجه.

لم يكن الأمر غير مسبوق، حتى في السنوات الأخيرة شهدت الحرب في سوريا تدفق أعداد ضخمة للانضمام إلى الفصائل المختلفة في ذلك الصراع، سواء وحدات حماية الشعب المؤيدة للأكراد، أو المعارضة السورية، أو تنظيم الدولة الإسلامية.

كما دخل العديد من الذين انضموا إلى القتال في سوريا في صراع مباشر مع روسيا أيضًا، مع تدخل القوات الجوية لبوتين لدعم حكومة الرئيس بشار الأسد وإلحاق الدمار بالمجتمعات السورية.

“أساس ديني”

بالنسبة لإسماعيلوف ، هناك أساس ديني للمسلمين لمتابعة دعوة رئيس أوكرانيا وحمل السلاح مرة أخرى ضد روسيا. ليس أقلها “انتقاماً” من تصرفات الدولة في سوريا.

وقال لموقع Middle East Eye: “هذا هو اختيار كل فرد مسلم ما إذا كان يريد الذهاب إلى أوكرانيا لمحاربة الغزاة الروس”.

“ومع ذلك ، هناك مبرر قرآني لمثل هذا الاختيار”.

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على الرغم من أنه لم يشارك بعد في أي قتال، فإن الأهوال التي تعرضت لها أوكرانيا – حيث فر مليونا ونصف المليون شخص بالفعل من البلاد، وفقًا للأمم المتحدة ، ويعتقد أن الآلاف قد لقوا مصرعهم – تجعل الاختيار بين العمل والتقاعس واضح بالنسبة له.

وقال إن “روسيا هاجمت بلادنا وقصفت المدنيين وقصفت المدنيين وقتلت النساء والأطفال ودمرت المنازل والمستشفيات والبنية التحتية”.

حالة من الحرب الوحشية

يصعب التحقق من عدد المسلمين الذين يعيشون في أوكرانيا. على الرغم من أن إسماعيلوف قال إن هناك حوالي مليون في عام 2016، ويشكل تتار القرم أكبر مجموعة منفردة.

وقد اشتكى أولئك الذين ما زالوا في شبه جزيرة القرم من اضطهاد السلطات الروسية.

وتعرض العديد من النشطاء والصحفيين والمحامين المنتمين إلى الطائفة للاعتقال والمضايقات في شبه الجزيرة منذ استيلاء روسيا على السلطة، غالبًا للاشتباه في ضلوعهم في نشاط “إرهابي”.

الإسلام هو أيضًا ثاني أكبر ديانة في روسيا، على الرغم من أن علاقة المجتمع بالحكومة كانت أقل من متناغمة.

أشرف بوتين على تدمير جزء كبير من جمهورية الشيشان ذات الأغلبية المسلمة في حرب الشيشان الثانية 1999-2009. مما خلف عشرات الآلاف من المدنيين القتلى – على الرغم من أن تلك الحرب أثارت استجابة أكثر فتورًا من القادة الغربيين من الصراع في أوكرانيا.

بالنظر إلى عدد المسلمين الذين لقوا حتفهم نتيجة حروب بوتين والمعاملة المستمرة في شبه جزيرة القرم، فإن إسماعيلوف لا يلفظ الكلمات عن القادة المسلمين الروس الذين أعلنوا علنًا دعمهم لـ “عملية عسكرية خاصة” لبوتين في أوكرانيا.

وقال: “لدي عدم احترام صريح للزعماء الدينيين المسلمين في روسيا، الذين وافقوا على هذه الحرب؛ لأنهم ليسوا إلى جانب الحقيقة والعدالة ولكن إلى جانب القوة الإجرامية، وبارك قتلنا نحن وأطفالنا. أنا لن نسامحهم ابدا “.

واضاف: “أنصحهم بالخلع ورمي عمائمهم في مكب النفايات، لأنهم لا يملكون أي حق أخلاقي في أن يطلق عليهم قادة دينيون.

رسائل مختلطة

أوكرانيا ليست الصراع الأول في أوروبا الشرقية الذي شهد تدفق المقاتلين الأجانب.

خلال حرب البوسنة، التي بدأت في عام 1992، توافد المتطوعون المسلمون إلى البلاد لمساعدة مسلمي البوسنة في صراعهم مع الكروات والصرب.

على الرغم من الترحيب بالعديد من هؤلاء المقاتلين “المجاهدين” باعتبارهم حماة لمسلمي البوسنة. إلا أن عددًا منهم قد شكل روابط فيما بعد مع القاعدة، حيث قدم مؤسس التنظيم أسامة بن لادن الدعم لعدد من المتطوعين.

لقد حاولت روسيا بالفعل اللعب على الخوف من المقاتلين المسلمين الأجانب الذين يدعمون أوكرانيا.

في الشهر الماضي، قبل أسبوعين من الغزو ، ادعى مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين أن لديه تقارير عن “فرق جهادية متعددة الجنسيات” يجري تحضيرها (ربما بموافقة غربية) في أوكرانيا.

لقد أوقع عدد من الحكومات الأوروبية نفسها بالفعل في مأزق بشأن قضية المتطوعين الأوكرانيين.

أثارت المملكة المتحدة حالة من الارتباك بعد وقت قصير من بدء الصراع عندما قالت وزيرة الخارجية ليز تروس لبي بي سي إنها ستدعم “بشكل مطلق” المواطنين البريطانيين الذين يريدون الاستجابة لدعوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي للمقاتلين الأجانب.

على الرغم من ذلك، فإن النصيحة المدرجة في موقع وزارتها على الويب تحذر الرعايا البريطانيين من أنهم إذا “سافروا إلى أوكرانيا للقتال أو لمساعدة الآخرين المتورطين في النزاع، فقد ترقى أنشطتك إلى جرائم ضد تشريعات المملكة المتحدة. وقد تتم مقاضاتك عند عودتك إلى المملكة المتحدة “.

تمت مقاضاة العديد من المقاتلين المتطوعين الذين سافروا إلى سوريا. وامتنع وزير الدفاع البريطاني بن والاس عن تصريحات تروس، قائلاً إن هناك “طرقًا أفضل” لدعم أوكرانيا.

معايير مزدوجة بشأن قبول اللاجئين

واجهت المملكة المتحدة أيضًا جدلاً بشأن سياستها الخاصة باللاجئين. على عكس بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي السابقين ، لا تزال البلاد تطلب من اللاجئين الأوكرانيين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للدخول.

حصل جيران أوكرانيا، ولا سيما بولندا ، حتى الآن على ثناء واسع النطاق لقبولهم أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا – على الرغم من أن البعض أشار إلى أنهم لم يكونوا كرماء مع السوريين الفارين من القنابل الروسية ، وكذلك المسلمين الآخرين الفارين من الصراع.

ومع ذلك، قال إسماعيلوف إنه لم يكن على علم بأي معايير مزدوجة بشأن قبول اللاجئين.

وقال: “كل ما أعرفه هو أن جميع الأشخاص الذين غادروا أوكرانيا تم قبولهم مؤقتًا في البلدان المجاورة. بغض النظر عن دينهم”.

وتابع: “أود من الأجانب الذين يأتون للقتال من أجل أوكرانيا أن ينظروا إلى حجم الدمار والمأساة الإنسانية التي جلبتها روسيا على أرضنا. وهذا من شأنه أن يمنحهم فهمًا لمدى ألمنا ومعاناتنا.”

أما بالنسبة له، فلم يكن لديه أي خطط للانضمام إلى زملائه الأوكرانيين في المنفى.

وختم: “سأبقى في كييف حتى نصرنا في هذه الحرب. لا أخطط للذهاب إلى أي مكان.”

(المصدر: ميدل ايست آي)

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