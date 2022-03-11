مزاعم .. ضبط 52 صاروخ كورنيت مضاد للدبابات قادمة من سلطنة عمان إلى الحوثي! (صور)

وطن – ادّعت الجمارك اليمنية في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان أنها ضبط 52 صاروخ كورنيت مضادة للدبابات والمدرعات، قادمة من السلطنة وكانت في طريقها الى جماعة الحوثي.

ومراراً تتهم جهات يمنية -مدعومة إماراتياً-، سلطنة عمان، بالسماح بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر حدودها ومنافذها، وهو ما تنفيه السلطنة جملةً وتفصيلاً.



قد يهمك أيضاً:

وقال سالم عقيل مدير جمارك شحن “ان سلطات الجمارك، نفذت عملية نوعية عقب الاشتباه بحاويات مولدات كهربائية. اكتشف موظفي الجمارك 52 صاروخا تم اخفائها داخل اربعة صناديق بعد ان تم اخراج المولدات الكهربائية وشحنها مكانه”.

كما اشار الى ان “العملية نفذت باحترافية شديدة. حيث تم تركيب دينمو صغير بديل لمكنة المولد ليعمل بشكل طبيعي عند تشغيله في المنفذ. الا ان يقظة موظفي الجمرك كشفت الخطة”.وفق قوله

واعتبر “عقيل” ان هذه الضبطية تعد “اهم عملية قام بها رجال الجمارك في شحن في الفترة الأخيرة”.

وتأتي هذه المزاعم في ظلّ تعرّض سلطنة عمان لحملة شيطنة وتشويه من قبل جهات يمنيّة تدار إماراتياً .

وفي السياق، زعمت صحيفة “الأيام” العدنية مؤخراً أن ”تقريراً امنياً” يفيد بوقوف جهات عمانية وراء دعم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن بالسلاح.

ونقلت عن الباحث والمحلل السياسي اليمني عبد السلام محمد، والمعروف أيضا بقربه من الإمارات وتأييده لسياساتها زعمه أنه “اطلع على تقرير أمني يعتقد أنه الثالث منذ مطلع العام يتحدث عن خلايا مرتبطة بجهات عمانية خاصة بتهريب السلاح للحوثيين”. حسب ادعائه.

جهات استخبارية إقليمية وراء الحملة ضد سلطنة عمان

في المقابل، أكد الكاتب الصحفي اليمني، عباس الضالعي، وقوف جهات استخبارية إقليمية وراء ترويج معلومات مغلوطة حول تهريب الأسلحة من سلطنة عمان لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن.

واكد “الضالعي ” على أن “المنافذ البرية مع السلطنة تحت اشراف القوات السعودية وهي تراقب كل عمليات الدخول والخروج من والى السلطنة”.

جهات استخبارية اقليميةمعروفة هي من تقف وراء المعلومات المغلوطة عن تهريب اسلحةمن #سلطنة_عمان الى الحوثي والهدف تشويه موقف السلطنة الذي اعلن الحياد منذ اليوم الاول للحرب على اليمن.

المنافذ البريةمع السلطنة تحت اشراف القوات السعودية وهي تراقب كل عمليات الدخول والخروج من والى السلطنة — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) February 16, 2022

كما رآى أن ”الهدف من تشويه موقف سلطنة عمان من الحرب في اليمن هو التغطية عن الممول الرئيسي للحوثي وخدمة لايران والسعودية والشرعية يعرفون هذه الجهة ويعرفون كل التفاصيل. لكنهم تركوا الامر لصغار المرتزقة لارضاء الامارات بتشويه دور وموقف السلطنة”.

الهدف من تشويه موقف #سلطنة_عمان من الحرب في اليمن هو التغطية عن الممول الرئيسي للحوثي وخدمة لايران والسعودية والشرعية يعرفون هذه الجهة ويعرفون كل التفاصيل لكنهم تركوا الامر لصغار المرتزقة لارضاء الامارات بتشويه دور وموقف السلطنة — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) February 16, 2022

بينما أكد ان ”الحقيقة ان سلطنة عمان لم تخل بمواقفها الحيادية المعروفة. لكن بعض الاطراف الاقليمية لم يعجبها هذا الموقف. وتسعى بقلب الحقائق بهدف تشويه موقف السلطنة”.

كما شدد على أن “حياد عمان معروف ومضمون ولايمكن اختراقه او تشويه عبر مرتزقة رخاص لا هم لهم الا ارضاء الممول . وليس البحث عن الحقيقة”.

الحقيقة ان #سلطنة_عمان لم تخل بمواقفها الحيادية المعروفة لكن بعض الاطراف الاقليمية لم يعجبها هذا الموقف وتسعى بقلب الحقائق بهدف تشويه موقف السلطنة..

حياد عمان معروف ومضمون ولايمكن اختراقه او تشويه عبر مرتزقة رخاص لا هم لهم الا ارضاء الممول وليس البحث عن الحقيقة — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) February 16, 2022

(المصدر: وطن – متابعات)

اقرأ أيضاً: