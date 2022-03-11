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“كلّ شيء يهزّ” .. فيفي عبده تشعل جدلاً فيديو رقص “مثير” (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
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وطن – تزامناً وتصوير مسلسلها “شغل عالي” الذي سيعرض خلال موسم رمضان 2022، نشرت الراقصة المصرية فيفي عبده فيديو رقص جديد من داخل منزلها، الأمر الذي عرّضها لانتقادات من الجمهور .

وبينما ظهرت فيفي عبده ترقص بانسجام على أنغام إحدى الأغاني، اعتبر الجمهور أنّ فيفي لا تحترم سنّها، وتواصل إثارة الجدل بمقاطع الرقص خاصّتها. حسب رأيهم

كما كتب أحدهم معلقاً: “يا وليه اختشي دا اللي زايك ماتو من تلاتين سنه”. بينما علّق آخر: “يا مره احترمي سنك”. وقال ثالث: “هيا خاسه ولا انا بيتهائلي”. فيما علق آخر ساخراً: “كلّ شيء يهزّ”.

 

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وعادت “فيفي” للدراما التلفزيونية بعد غياب دام لسنوات، بمسلسل “شغل عالي”، وهو من نوعية الدراما كوميدي وتشاركه في بطولته الفنانة شيرين رضا.

أما أحداث المسلسل فتتمحور حول فتاة تعيش في ربع الغجر، تتمرد على العيش معهم وعلى عادتهم.

كما تتزوج الفتاة شاباً من خارج الربع وتهرب معه، لكنها تصاب بحادث يفقدها الذاكرة، فيضطر الرجل الذي صدمها باصطحابها للعيش معه هو وعائلته، حتى يتم الوصول إلى أهلها .

 

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(المصدر: رصد وطن) 

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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