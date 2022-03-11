طفل مختبئ في مخزن الأمتعة على الخطوط الجزائرية watanserb.com
طفل مختبئ في مخزن الأمتعة على الخطوط الجزائرية
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طفل جزائري يصل إلى باريس مختبئا في مخزن الأمتعة على متن طائرة الخطوط الجزائرية (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير يظهر لحظة اكتشاف السلطات الفرنسية في باريس، وجود طفل جزائري يبلغ من العمر 16 عاما. مختبئا في مخزن الأمتعة على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد تمكن الطفل الجزائري من اختراق الإجراءات الأمنية الجزائرية. وركب في مخزن الامتعة في الطائرة بقصد الهجرة.

وبحسب الفيديو، فقد بدت ملامح الخوف الشديد على الطفل الذي ظهر حاملا زجاجة مياه صغيرة في يده.

من جانبها، كشفت وسائل إعلام جزائرية محلية، بأن الشرطة القضائية لولاية قسنطينة، فتحت تحقيقا حول قيام الطفل الجزائري بالتخفي في الجزء السفلي لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

بينما ذكرت مصالح أمن ولاية قسنطينة، أن الطائرة توجهت، يوم الأربعاء، من مطار محمد بوضياف بقسنطينة نحو مطار شارل ديغول بباريس.

وفي السياق، أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، مهام وزير النقل عيسى بكاي. بسبب “ارتكابه خطأ فادحا” حسب بيان لرئاسة الجمهورية. في حين أكد ناشطون بأن واقعة تمكن الطفل من الصعود إلى الطائرة هي السبب.

وجاء في البيان: “بعد استشارة الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، أنهى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، مهام وزير النقل، السيد عيسى بكاي. لارتكابه خطأ فادحا خلال ممارسته مهامه. وكلف السيد الرئيس وزير الأشغال العمومية السيد كمال ناصري، بتسيير وزارة النقل، بالنيابة”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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