طفل جزائري يصل إلى باريس مختبئا في مخزن الأمتعة على متن طائرة الخطوط الجزائرية (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير يظهر لحظة اكتشاف السلطات الفرنسية في باريس، وجود طفل جزائري يبلغ من العمر 16 عاما. مختبئا في مخزن الأمتعة على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد تمكن الطفل الجزائري من اختراق الإجراءات الأمنية الجزائرية. وركب في مخزن الامتعة في الطائرة بقصد الهجرة.

وبحسب الفيديو، فقد بدت ملامح الخوف الشديد على الطفل الذي ظهر حاملا زجاجة مياه صغيرة في يده.

حدث البارحة في باريس 🇨🇵:

العثور على شاب جزائري 🇩🇿 مختبئًا في مخزن الأمتعة على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية 🇩🇿.

رحلة قسنطينة🇩🇿 الى باريس🇨🇵

حسب المصور لم يسبق ان حدث الامر في فرنسا 🇨🇵 pic.twitter.com/UTtmJbPbM4 — Algerian Aviation spotter 🇩🇿 (@AlgerianAircra1) March 10, 2022

من جانبها، كشفت وسائل إعلام جزائرية محلية، بأن الشرطة القضائية لولاية قسنطينة، فتحت تحقيقا حول قيام الطفل الجزائري بالتخفي في الجزء السفلي لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

بينما ذكرت مصالح أمن ولاية قسنطينة، أن الطائرة توجهت، يوم الأربعاء، من مطار محمد بوضياف بقسنطينة نحو مطار شارل ديغول بباريس.

وفي السياق، أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، مهام وزير النقل عيسى بكاي. بسبب “ارتكابه خطأ فادحا” حسب بيان لرئاسة الجمهورية. في حين أكد ناشطون بأن واقعة تمكن الطفل من الصعود إلى الطائرة هي السبب.

وجاء في البيان: “بعد استشارة الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، أنهى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، مهام وزير النقل، السيد عيسى بكاي. لارتكابه خطأ فادحا خلال ممارسته مهامه. وكلف السيد الرئيس وزير الأشغال العمومية السيد كمال ناصري، بتسيير وزارة النقل، بالنيابة”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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