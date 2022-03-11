جديد جريمة الدوحة في الكويت .. اعترافات ناحرتيْ والدتهما وماذا حصل في التحقيق

وطن – كشفت مصادر أمنية كويتية أحدث المعلومات عن الجريمة البشعة في منطقة الدوحة بالكويت، بعدما أقدمت فتاتان على قتل أمهما بطريقة مروعة، حيث نحرتا الأم وفصلتا رأسها عن جسدها، ووضعتاه في كيس.

وتبلغ المتهمتان بقتل والدتهما في الدوحة بالكويت (33 و40 عاما) .

وذكر مصدر أمني كويتي أنه جرى إحالة المتهمتين الى النيابة العامة، والتي قررت استمرار حجزهما لاستكمال التحقيقات.

قد يهمك أيضاً:

كما ذكر المصدر ان الفتاتين وخلال التحقيق معهما بديتا مضطربتين نفسيا.

وردا على سؤال حول الاحالة للطب النفسي، قال: الإحالة للطب النفسي وغير ذلك من اجراءات يختص بها القضاء.

وبيّن أن اداة الجريمة سكين كبير الحجم، ارفقت في ملف الاحالة الى جانب تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص الجثة الى جانب التحقيقات معهما.

كما اعترفت الفتاتان بأن إحداهما شلت حركة الام وقامت الاخرى بطعنها ونحرها.

وسابقاً، لفتت صحيفة “الرأي” المحلية إلى أن الفتاتين هما من فئة “البدون” وأنهما أقدما على تلك الجريمة البشعة بسبب خلافات بينهما وبين أمهما.

ووقعت جريمة الدوحة، بعد جريمة العارضية التي هزت البلاد قبل أيام، حينما أقدم وافد هندي، على قتل أسرة كاملة نحراً في منزلهم.

وقد مثّل المتهم الجريمة، وأدلى باعترافات تفصيلية حول الواقعة، حيث اعترف بسرقة 300 دينار وبعض المجوهرات من إحدى غرف المنزل بشكل دقيق ودون بعثرة لأغراض الغرفة حتى لا ينكشف أمره.

وباع المتهم الذهب على محلات بالفروانية وتم العثور على الفواتير اللي باع بها.

(المصدر: وسائل إعلام كويتية – وطن)

اقرأ أيضاً: