الكشف عن عملية سعودية-أمريكية لإنقاذ شابتين أمريكيتين محتجزتين من قبل الحوثيين.. هذه تفاصيلها!

وطن – كشف مصدر مطلع بأن السعودية والولايات المتحدة شنتا عملية مشتركة في يناير/ كانون الثاني لإنقاذ شابتين أمريكيتين كانتا محتجزتين من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريحات لوكالة “رويترز”، إن النساء المولودات في اليمن، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و 20 عاما. تم نقلهن جوا من العاصمة اليمنية إلى مدينة عدن الجنوبية ثم إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث خضعن لفحوصات طبية وغيرها من الرعاية.

وقال المصدر إن الشابتين عادتا إلى الولايات المتحدة، ورفض الكشف عن هويتهما أو معلومات أخرى عن المرأتين. مشيرًا إلى أسباب تتعلق بالخصوصية.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية عملية الإنقاذ، قائلاً في بيان: “ساعدنا في العودة الآمنة لمواطنين أمريكيين اثنين من منطقة يمنية خاضعة حاليًا لسيطرة الحوثيين”.

وقال المتحدث إن الوزارة ممتنة لمساعدة “شركائنا السعوديين واليمنيين … في تسهيل مغادرتهم بأمان. وبسبب اعتبارات الخصوصية، ليس لدينا أي شيء آخر.”

وقال المصدر إن الفتاتين ذهبن إلى صنعاء في مارس / آذار 2021 لزيارة أقاربهن، وفي وقت ما تم تقييد حريتهن في التنقل ومصادرة جوازات سفرهن.

وقال المصدر إن الحوثيين أجبروهما أيضا على الزواج “بالإكراه”. مشيرا إلى أن عملية الإنقاذ المشتركة نفذت بناء على طلب الولايات المتحدة.

#وزارة_الدفاع: تحرير مواطنتين أمريكيتين بعد تقييد حريتهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ونقلهما إلى الرياض#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 11, 2022

تم نقلهما إلى العاصمة السعودية

من جانبه، أكد المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن تركي المالكي صحة الواقعة، وقال في تصريحات نقلتها الإخبارية السعودية إنه تم “تحرير مواطنتين أمريكيتين بعد تقييد حريتهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ونقلهما إلى الرياض”.

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وقال إن “الفتاتين الأمريكيتين تم احتجازهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء أثناء زيارة عائلية كما تم احتجاز جوازات السفر الخاصة بهما. وبطلب من الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال عملية أمنية خاصة تم تحرير الفتاتين ونقلهما من صنعاء إلى عدن”.

المالكي: الفتاتين الأمريكيتين تم احتجازهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء أثناء زيارة عائلية كما تم احتجاز جوازات السفر الخاصة بهما.. وبطلب من الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال عملية أمنية خاصة تم تحرير الفتاتين ونقلهما من صنعاء إلى عدن #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 11, 2022

وأوضح أنه “تم نقل الفتاتين من عدن إلى الرياض بواسطة القوات الجوية الملكية السعودية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للفتاتين فور وصولهما ومن ثم تسليمهما للمسؤولين الأمريكيين الذين كانوا في استقبالهما”.

المالكي: تم نقل الفتاتين من عدن إلى الرياض بواسطة القوات الجوية الملكية السعودية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للفتاتين فور وصولهما ومن ثم تسليمهما للمسؤولين الأمريكيين الذين كانوا في استقبالهما #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 11, 2022

وأكد “المالكي” على ان “هذه العملية المشتركة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لإخلاء رعايا أمريكيين من اليمن تجسد متانة العلاقات الثنائية كما أنها استمرار للتعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق الأمن الوطني للبلدين”.

المالكي: هذه العملية المشتركة بين #المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لإخلاء رعايا أمريكيين من اليمن تجسد متانة العلاقات الثنائية كما أنها استمرار للتعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق الأمن الوطني للبلدين#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 11, 2022

التحالف العربي بقيادة السـعودية

وأطاحت جماعة الحوثي، بزعم أنها كانت تحارب نظامًا فاسدًا، بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في عام 2014 واستولت على صنعاء وتسيطر الآن على جزء كبير من البلاد.

وتدخل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية إلى جانب الحكومة في عام 2015، وتصاعد الصراع مؤخرًا بهجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار على الإمارات العربية المتحدة ، والتي هي جزء من التحالف الذي تقوده السعودية. مما أدى إلى ضربات انتقامية من قبل التحالف.

وخلقت الحرب ما تسميه الأمم المتحدة أسوأ كارثة إنسانية في العالم. حيث يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة أو الحماية.

(المصدر: تويتر – وطن)

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