قائد كبير لبوتين يلقى حتفه على يد القوات الأوكرانية قرب كييف

وطن – ذكر موقع “republicworld” أن قائد كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لقى حتفه على يد القوات الأوكرانية اليوم، الخميس، حيث تم قتله في اشتباكات قرب العاصمة كييف.

وبحسب التقرير الذي ترجمته (وطن) فإن العقيد أندريه زاخاروف، قائد فوج دبابات روسي. قتل على يد القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة “بروفاري” قرب العاصمة “كييف” اليوم 10 مارس.

Colonel Andrei Zakharov, commander of a #Russian tank regiment, was eliminated by the AFU in the Brovary district of #Kyiv region.

He received the Order of Courage from the hands of Vladimir Putin in 2016, #Ukrainian media reported. pic.twitter.com/OLI9NkB6AA

