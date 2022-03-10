مقتل العقيد أندريه زخاروف على يد القوات الاوكرانية
العقيد أندريه زخاروف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قائد كبير لبوتين يلقى حتفه على يد القوات الأوكرانية قرب كييف

كتب باسل النجار
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وطن – ذكر موقع “republicworld” أن قائد كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لقى حتفه على يد القوات الأوكرانية اليوم، الخميس، حيث تم قتله في اشتباكات قرب العاصمة كييف.

وبحسب التقرير الذي ترجمته (وطن) فإن العقيد أندريه زاخاروف، قائد فوج دبابات روسي. قتل على يد القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة “بروفاري” قرب العاصمة “كييف” اليوم 10 مارس.

وجدير بالذكر أن القائد الروسي المقتول، كان قد حصل في عام 2016 على وسام الشجاعة من قبل فلاديمير بوتين. وفقًا لوسائل الإعلام الأوكرانية.

وأسقط الجيش الأوكراني 4 طائرات روسية من طراز Su-25. وفقًا لوسائل الإعلام المحلية مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية يومها الخامس عشر.

كما أنه بين 8 مارس و 9 مارس، دمرت القوات المسلحة الأوكرانية أربع طائرات روسية من طراز Su-25 وطائرتي هليكوبتر وصاروخين كروز في كييف ومناطق عمليات القوة المشتركة، وفقًا للقوات المسلحة الأوكرانية.

وعلاوة على ذلك ووفقًا لأحدث الأرقام من أوكرانيا، فقدت روسيا 56 طائرة و 82 طائرة هليكوبتر.

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وفي اليوم الخامس عشر من غزو موسكو لأوكرانيا، تم تنفيذ ضربات عسكرية روسية في “جيتومير” و”ماريوبول” في العديد من المواقع.

وقال فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إن بلاده لن تسعى بعد الآن للحصول على عضوية الناتو، الأمر الذي كان سببًا للخلاف بين كييف وموسكو.

على الجانب الآخر أعرب “زيلينسكي” عن رغبته في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ودعا دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 لممارسة ضغوط منسقة على روسيا.

وفي غضون ذلك، التقى وزير الخارجية الأوكراني “دميترو كوليبا” في أنطاليا بتركيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وذكر “كوليبا” أن المحادثات مع لافروف كانت صعبة، وأنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن وقف إطلاق النار.

كما تابع أن أوكرانيا ليس لديها نية للامتثال لمطالب روسيا.

هذا وحذر كوليبا من أن الناتو لن يكون قادرًا على حماية أمن أوكرانيا في حالة الغزو الروسي.

 

(المصدر: republicworld)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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