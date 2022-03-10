“ابن زايد” يطعن “ابن سلمان” في الظهر ويقرر زيادة انتاج النفط لتهدئة الأسعار ومسؤول سعودي يستهجن عدم التنسيق

وطن – في خطوة جديدة تمثل طعنة في الظهر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يصر على استخدام سلاح النفط ضد الولايات المتحدة. قالت الإمارات العربية المتحدة إنها ستدفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لانتاج مزيد من النفط مع ارتفاع أسعار الخام لتقترب من مستويات قياسية خلال الحرب الروسية على أوكرانيا .

واعتبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن هذا القرار يمثل خروجًا عن سياسات حليفتها المملكة العربية السعودية، التي تمسكت بتحالف مع موسكو بشأن قضايا الطاقة. التي سمحت لأسعار النفط بالارتفاع إلى 139 دولارًا للبرميل في الأيام الأخيرة، وهو أعلى مستوى في العالم.

الإمارات مورد موثوق للنفط

وقال يوسف العتيبة، السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة، في تغريدة “لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة موردًا موثوقًا ومسؤولًا للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 50 عامًا. وتؤمن بأن الاستقرار في أسواق الطاقة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي”.

وأضاف: “نفضل زيادة الإنتاج وسنشجع أوبك على النظر في مستويات إنتاج أعلى”.

وقال شخص مطلع على المحادثات إن الإمارات عكست موقفها تحت ضغط من الولايات المتحدة، الشريك الأمني الرئيسي ومورد الأسلحة لاتحاد الإمارات الخليجية. حيث عمل المسؤولون الأمريكيون على تهدئة أسواق الطاقة حيث أطلقت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات ضد روسيا، أكبر منتج للنفط في العالم، بسبب غزوها لأوكرانيا .

ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إعلان الإمارات بأنه “شيء مهم لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، للتأكد من أنه لا يزال هناك إمدادات وفيرة من الطاقة في جميع أنحاء العالم”.

وفي حديثه في واشنطن، قال بلينكين إنه “قضى وقتًا طويلاً على الهاتف” يوم الثلاثاء مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. “نحن نتحدث جميعًا بانتظام.”

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وكان المسؤولون الإماراتيون فاترين تجاه الضغوط الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، قائلين إن الولايات المتحدة لم تفعل ما يكفي للمساعدة في مواجهة إيران في المنطقة ووكلائها في أماكن مثل اليمن. حيث أطلق المتمردون الحوثيون المدعومون من طهران صواريخ وطائرات مسيرة.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الزعيمين الفعليين للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة رفضا مكالمات مع الرئيس بايدن في الأسابيع الأخيرة. وهو ما نفته المتحدثة باسم مجلس الامن القومي الأمريكي إيميلي هورن.

شقاق داخل أوبك

ووفقا للصحيفة، فقد هددت خطوة الإمارات بإحداث شقاق داخل أوبك وتحالفها مع روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك +.

ووفقًا لمندوبي أوبك، فإن الإمارات العربية المتحدة لم تبلغ أعضاء أوبك الآخرين بموقفها قبل إعلان العتيبة يوم الأربعاء.

وقال مسؤول سعودي “هذا ليس عملا منسقا مع السعودية”.

وتعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما المنتجان الوحيدان للنفط في العالم اللذان ينتجان أقل بكثير من طاقتهما. مما يمنحهما القدرة على زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا أو أكثر لتخفيف أسعار النفط. حيث تمتلك الإمارات العربية المتحدة حوالي مليون برميل يوميًا من الطاقة الاحتياطية المزعومة بينما يمتلك السعوديون حوالي مليوني برميل يوميًا.

وقال مسؤولون آخرون في أوبك في وقت متأخر من يوم الأربعاء. إنهم فوجئوا بالتحول المفاجئ في استراتيجية الإمارات ولم يتم استشارتهم.

ولم تقل الإمارات أنها مستعدة للعمل من جانب واحد خارج اتفاق أبرم العام الماضي مع روسيا ومنتجي النفط الآخرين. في ذلك الاتفاق، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وغيرهما على زيادة الإنتاج بشكل جماعي. بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر – وهي كمية إضافية لم تفعل شيئًا لتهدئة الأسعار.

وتحدث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأول من مارس. بما في ذلك التعاون الروسي مع أوبك والحاجة إلى الحفاظ على استقرار سوق الطاقة. ووفقًا للكرملين، فإن ولي العهد “أعاد التأكيد على أن لروسيا الحق في ضمان الأمن القومي”.

وكثيرا ما اختلف الحليفان في أوبك الإمارات والسعودية في السنوات الأخيرة. حيث اشتبك الاثنان العام الماضي عندما دفع الإماراتيون من أجل زيادة إنتاج أكبر من السعوديين. مما أدى في وقت ما إلى وصول أوبك إلى طريق مسدود.

(المصدر: وول ستريت جورنال – ترجمة وطن)

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