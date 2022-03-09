حسام حسن يقرع كأس الخمر مع بوتين .. قصّة الصورة التي أثارت جدلاً (شاهد)

وطن – رغم أنّها تعود للعام 2017، أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة لنجم الكرة المصري حسام حسن (المدير الفني الحالي لفريق الاتحاد السكندري المصري)، وهو يقرع كاس الخمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

حسام حسن يقرع كأس الخمر مع بوتين

والتقطت الصورة خلال قرعة كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا، حيث التقى حسام حسن وعدد كبير من نجوم كرة القدم بوتين.

وتعليقاً على صورته وهو يقرع كأس الخمر مع بوتين، أكد حسام حسن أن واقعة الكأس كان غرضها فقط “تحية بوتين”.

بينما أشار حسام حسن إلى أنه لم يتناول ما بداخل الكأس بل تركها عقب التقاط الصورة.

واستبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) روسيا من المشاركة في نسخة 2022 بسبب الغزو الذي تشنه على أوكرانيا.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا، يومه الـ14، الأربعاء، فيما زالت القوات الروسية تحاول السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية متقدمة باتجاه العاصمة كييف. ويتزامن ذلك مع فرضها حصارا على عدد من المناطق. مترافقا بقصف بمختلف الأسلحة يوقع المزيد من الضحايا.

يأتي ذلك فيما حذرت روسيا الغرب، الأربعاء، من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات “سيكون سريعا ومؤثرا وينال من معظم القطاعات المهمة”.

كما فرض يوم أمس الثلاثاء، الرئيس الأميركي جو بايدن حظرا فوريا على واردات الطاقة الروسية، من نفط وغيره. ردا على العملية العسكرية.

(المصدر: وطن – متابعات)

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