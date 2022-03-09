حسام حسن يقرع كاس الخمر مع بوتين watanserb.com
حسام حسن يقرع كأس الخمر مع بوتين
Videoرياضة

حسام حسن يقرع كأس الخمر مع بوتين .. قصّة الصورة التي أثارت جدلاً (شاهد)

كتب أنس السالم
0

وطن – رغم أنّها تعود للعام 2017، أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة لنجم الكرة المصري حسام حسن (المدير الفني الحالي لفريق الاتحاد السكندري المصري)، وهو يقرع كاس الخمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

حسام حسن يقرع كأس الخمر مع بوتين

والتقطت الصورة خلال قرعة كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا، حيث التقى حسام حسن وعدد كبير من نجوم كرة القدم بوتين.

وتعليقاً على صورته وهو يقرع كأس الخمر مع بوتين، أكد حسام حسن أن واقعة الكأس كان غرضها فقط “تحية بوتين”.

بينما أشار حسام حسن إلى أنه لم يتناول ما بداخل الكأس بل تركها عقب التقاط الصورة.

واستبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) روسيا من المشاركة في نسخة 2022 بسبب الغزو الذي تشنه على أوكرانيا.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا، يومه الـ14، الأربعاء، فيما زالت القوات الروسية تحاول السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية متقدمة باتجاه العاصمة كييف. ويتزامن ذلك مع فرضها حصارا على عدد من المناطق. مترافقا بقصف بمختلف الأسلحة يوقع المزيد من الضحايا.

يأتي ذلك فيما حذرت روسيا الغرب، الأربعاء، من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات “سيكون سريعا ومؤثرا وينال من معظم القطاعات المهمة”.

كما فرض يوم أمس الثلاثاء، الرئيس الأميركي جو بايدن حظرا فوريا على واردات الطاقة الروسية، من نفط وغيره. ردا على العملية العسكرية.

 

(المصدر: وطن – متابعات) 

اقرأ أيضاً: 

ميدو يهاجم قرارات الفيفا واليويفا بعد فرضهما العقوبات الرياضية على روسيا

“الفيفا” يتخذ القرار النهائي بحق منتخب روسيا للعب تصفيات كأس العالم 2022

محمد أبو تريكة ينشر تعليقاً نارياً على قرار “فيفا” و”يويفا” بحق المنتخبات والأندية الروسية

خليل البلوشي يستنكر “الكيل بمكيالين” في تعامل الفيفا مع الأحداث السياسية

أنس السالم

- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول.
- يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام.
- عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية.
- شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC.
- أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة .
- قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين .
- ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات .
- مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
رياضة

خليل البلوشي يستنكر “الكيل بمكيالين” في تعامل الفيفا مع الأحداث السياسية

رياضة

طرد روسيا من مونديال قطر 2022 على أجندة الفيفا .. وهذا شرط البقاء

رياضة

الأسطورة حسام حسن يرد بتصريح ناري عن تدريب منتخب مصر

رياضة

اعتقال 400 مشجع في روسيا على خلفية إشعال الألعاب النارية (فيديو)

رياضة

الملاكم المعتزل حبيب نورمحمدوف يتحدى بنزيما والأخير يرد عليه (فيديو)

رياضة

تفاصيل صفقات الأهلي المصري الجديدة استعدادًا للموسم المقبل (صور)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More