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يوتيوبر كوري يصل إلى أوكرانيا لقتال القوات الروسية: مستعد لأيّ عقوبة إن عدتُ حياً (شاهد)

كتب ايمان الباجي
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وطن – تمكن اليوتيوبر الكوري كين ري من الوصول إلى أوكرانيا للقتال ضد القوات الروسية، على الرغم من أن كوريا الجنوبية حذرت مواطنيها مؤخرا من السفر إلى كييف للانضمام إلى الجيش الأوكراني. مؤكدة أن هذا الأمر قد يعاقب عليه بالسجن ودفع غرامة مالية.

كين ري .. يوتيوبر كوري يصل إلى أوكرانيا

وبحسب موقع “إنسايدر”، قال كين ري وهو يوتيوبر كوري وضابط سابق في البحرية، أنه وصل إلى أوكرانيا للتطوع للقتال كجندي ضد القوات الروسية. وذلك رغم فرض الحكومة الكورية حظر السفر إلى أوكرانيا.

وأضاف كين ري، البالغ من العمر 37 عامًا، في منشور على حسابه الرسمي على إنستغرام إنه فكر في البداية هو ورفاقه مغادرة كوريا الجنوبية “من خلال إجراءات رسمية”.

إلا أنهم شعروا بمعارضة قوية من الحكومة الكورية التي قالت كذلك أن ري سيتم التعامل معه كمجرم إذا تجاهل حظر السفر الكوري إلى أوكرانيا.

وأضاف ري في المنشور “لا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي في هذا الوضع دون مساعدة أوكرانيا بالمهارات والمعرفة والخبرة التي لدينا.”

وتابع “إذا عدت حيََا، فسأتحمل المسؤولية كاملة. وسأحصل على العقوبة التي يتم فرضها علي.”

ولا يزال من غير الواضح مع من غادر ري البلاد.

كوريا الجنوبية تحذر مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الكورية في بيان يوم الاثنين إنها على علم بأن “الكوريين بمن فيهم كين ري” غادروا البلاد للانضمام إلى الجيش الأوكراني.

وأضافت “من يدخلون أوكرانيا دون موافقة مسبقة سيواجهون عقوبة قد تصل إلى سجن لمدة عام أو غرامة أقصاها 10 ملايين وون.”

كما أكدت الوزارة أنه سيطلب منهم إعادة جوازات سفرهم الكورية. وقد يواجهون تحديات في التقدم للحصول على بديل.

لكن لا يبدو أن هذا الأمر قد أزعج ري. حيث نشر منشور آخر على الإنستغرام موجه إلى الوزارة الخارجية، قال فيه: “وصل فريقي بأمان إلى أوكرانيا. وبدلاً من إضاعة الوقت في السعي لإلغاء جوازات سفرنا. فكر في طرق يمكنك القيام بها لتقديم دعمك”.

أجواء الحرب

بعد ذلك، شارك ري عدة منشورات أخرى على حسابه الخاص على الإنستغرام، بما في ذلك صورة لخيمة عسكرية، وصورة أخرى وهو يرتدي ملابس عسكرية وهو يجلس بجوار كلب.

قائلا تحت المنشور “خلال الحرب الكورية، ساعد العالم كوريا. والآن، سنساعد أوكرانيا. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي. ونشاهد الأبرياء يتعرضون للأذى ويموتون.”

لحد الآن، جمعت قناة ري على اليوتيوب أكثر من 77 ألف مشترك كما حققت مقاطع الفيديو الخاصة به والتي يقوم بتنزيلها أكثر من 100 مليون مشاهدة.

(المصدر: إنسايدر)

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ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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