نقل معتقل مختل عقليا في “غوانتانامو” إلى السعودية لتلقي العلاج

وطن – أعيد المعتقل الذي تعرض للتعذيب في سجن “غوانتانامو” العسكري إلى وطنه المملكة العربية السعودية، حيث سيتلقى العلاج من مرض انفصام الشخصية بعد ما يقرب من عقدين من السجن.

وبحسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن محمد القحطاني قد أعيد إلى المملكة. بعد أشهر من قرار مجلس المراجعة الدورية – وهي لجنة مكونة من عدة وكالات للأمن القومي الأمريكية – في يونيو أن اعتقاله “لم يعد ضروريًا للحماية من تهديد كبير مستمر”. للأمن القومي للولايات المتحدة “.

وفي هذا السياق قالت “شيانا كديدال” محامية “القحطاني” وكبيرة المحامين في مركز الحقوق الدستورية. ردا على الأنباء إن “محمد كان دائما في رعاية الأطباء النفسيين وليس في سجن”.

وتابعت كاديال: “لقد نجا من التعذيب والاعتقال في غوانتنامو بشجاعة شخصية هائلة. ونأمل جدًا أنه من خلال العلاج المناسب مع أسرته في الجوار ، سيتعلم كيفية التعامل مع أعراضه وإنقاذ ما تبقى من حياته”.

من هو محمد القحطاني؟

ويشار إلى أن “القحطاني” الذي تم القبض عليه في عام 2001 وإرساله إلى معتقل “غوانتانامو” في عام 2002. كانت تشتبه فيه الحكومة الأمريكية بأنه لاعب رئيسي في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر، وكان يشار إليه أحيانًا باسم “الخاطف رقم 20”.

ومع ذلك فإنه في عام 2008، تم إسقاط التهم الموجهة إليه “دون تحيز”. بسبب التعذيب الذي تعرض له أثناء وجوده في الأسر.

واعترفت “سوزان كروفورد” المسؤولة القضائية البارزة في إدارة بوش، في عام 2009. بتعذيب الأمريكيين للقحطاني بحسب مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست.

وتم الكشف من خلال تقارير وسجل استجواب سري مؤلف من 84 صفحة حصلت عليه ونشرته مجلة “تايم” في عام 2005 ، أنه تم تقييده في بعض الأحيان وإجباره على تحمل أوضاع الإجهاد والإيهام بالغرق والضرب. وكذلك إجباره على التبول والحرمان من النوم.

إصابته بالفصام

وقبل القبض عليه في عام 2001 ، تم تشخيص إصابة القحطاني بالفصام والاكتئاب الشديد في المملكة العربية السعودية. ونقل إلى المستشفى في جناح للأمراض النفسية مرة واحدة على الأقل ، وفقًا لوثائق المحكمة.

وتشير السجلات الطبية إلى أن إصابة دماغية تعرض لها في حادث سيارة عندما كان عمره ثماني سنوات ربما تسببت في اضطراب عصبي إدراكي.

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وقالت وثائق المحكمة إنه يعاني من “كسر ذهاني حاد” أثناء مكوثه في المستشفى عبر عن أفكار انتحارية ووصف له دواء مضاد للذهان.

وقبل وبعد القبض عليه في الولايات المتحدة، أظهر القحطاني علامات الهلوسة. وكان يسمع أحيانًا ويتحدث إلى أشخاص لم يكونوا موجودين هناك.

وتظهر التقارير أن المحققين كانوا على علم بقضايا صحته العقلية في وقت مبكر.

التعذيب زاد حالته سوء

ويقول محاموه إن التعذيب الذي تعرض له أثناء وجوده في السجن العسكري الأمريكي. تسبب له في اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) ، وزاد من حدة مشاكل صحته العقلية الموجودة مسبقًا.

وأضافوا أن “الأصوات التي في رأسه طلبت منه بشكل متزايد أن يؤذي نفسه. وكان يستمع إليها بفعل أشياء مثل ابتلاع زجاج مكسور.”

وأيد طبيب بالبحرية الأمريكية العام الماضي اكتشاف طبيب نفسي مستقل أن العاملين في معتقل غوانتانامو لا يستطيعون معالجة حالة القحطاني بالشكل المناسب.

وقال رمزي قاسم ، أستاذ “كلير كلينيك” في كلية الحقوق في مدينة نيويورك وأحد محامي القحطاني: “لن يكون من الصواب القول إن العدالة قد تحققت مع عودة محمد إلى الوطن. لأنه لا يوجد شيء يمكن أن يعوض عن تعذيب رجل مريض وسجنه دون محاكمة على مدى عقدين من الزمن”.

وتابع: “بالنسبة لمحمد يتعلق الأمر بالبقاء. نهاية كابوسه الطويل في غوانتانامو تعني أنه حصل أخيرًا على فرصة لتلقي الرعاية الطبية التي يحتاجها بشدة في المملكة العربية السعودية. بدعم من عائلته المحبة”.

ويترك هذا الإفراج 38 شخصا محتجزين في جوانتانامو ، نصفهم مؤهل للنقل إذا أمكن ترتيب اتفاقات أمنية مع دول أخرى.

ويشارك 10 معتقلين إضافيين في عملية اللجنة العسكرية وأدين اثنان في لجان عسكرية.

(المصدر: ميدل إيست آي – وطن)