نجم عربي يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري التركي

وطن – اعتلى النجم المغربي المهاري أيوب الكعبي مهاجم فريق هاتاي سبور صدارة ترتيب هدافي الدوري التركي خلال منافسات الموسم الحالي.

ترتيب هدافي الدوري التركي

ويتصدر المغربي أيوب الكعبي قائمة ترتيب هدافي الدوري التركي برصيد 13 هدفاً، متساوياً بذلك مع النجم الفرنسي أوموت بوزوك لاعب فريق قاسم باشا في وصافة الترتيب بنفس الرصيد من الأهداف.

وجاء في المركز الثالث نجم فريق طرابزون سبور الدنماركي أندرياس كورنيليوس. برصيد 12 هدفاً، كما ويليه بنفس رصيد الأهداف مع الصربي أليكساندر بيزيتش نجم فريق فاتح كاراجومروك

ايوب الكعبي🇲🇦 مهاجم هاتاي سبور🇹🇷 في الدوري التركي الممتاز هذا الموسم لعب 22 لقاء في الدوري 🎮

سجل 13 هدف ⚽️

منح 2 أسيست 👟

55 تسديدة-> 31 على المرمى 🥅

7,05 معدل تقييم سوفاسكور 📈 pic.twitter.com/JbryrQxzSW — SofaScoreAR (@SofaScoreARB) March 7, 2022

أما في المركز الرابع النجم البلجيكي ميتشي باتشوايي لاعب فريق بشكتاش برصيد 11 هدفاً، وفي المركز السادس آتى النجم النيجيري أنتوني نواكإيمي مهاجم فريق طرابزون سبور. برصيد 10 أهداف، متساوياً مع كلاً من: أوكاكا، مامي بيرام ديوف، مامي تيام، شريف ندياي.

وفي المركز الخامس جاء النجم الروماني ألكساندرو مكسيم مهاجم فريق غازي عنتاب، برصيد 9 أهداف من ترتيب هدافي الدوري التركي للموسم الجاري.

أيوب الكعبي والانتقال إلى الدوري التركي

وكان النجم المغربي أيوب الكعبي قد انضم إلى صفوف فريق هاتاي سبور مع بداية موسم عام 2021، قادماً من نادي الوداد المغربي.

كما وشارك أيوب الكعبي على صعيد المشاركات الدولية. مع منتخب أسود الأطلس المغربي، في بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها ال33 التي أقيمت في دولة الكاميرون في يناير عام 2022.

أيوب الكعبي يضرب من جديد و يتقدم لفريقه في النتيجة 2-1 🇹🇷🇲🇦 😍pic.twitter.com/VfeKpZzKPs — 𝕾. 𝑨𝒃𝒐𝒖𝑱𝒂𝒅 | (@CoachTactics_1) March 7, 2022

وودع منتخب المغرب ” أسود الأطلس” بعد الخسارة أمام مصر “الفراعنة” بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في قمة الديربي العربي من دور النصف النهائي من البطولة الأفريقية القارية.

فيما يستعد منتخب المغرب لمواجهة الكونغو الديمقراطية، في التصفيات النهائية الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 مع نهاية الشهر الجاري.

ويشار إلى أن فريق هاتاي سبور في المركز الثامن من ترتيب الدوري التركي .برصيد 43 نقطة، كما وبفارق كبير عن فريق طرابزون سبور المتربع على عرش الصدارة برصيد 67 نقطة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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