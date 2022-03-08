نجم عربي يعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري التركي watanserb.com
نجم عربي يعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري التركي
Videoرياضة

نجم عربي يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري التركي

منافسات الجولة ال28 من الدوري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – اعتلى النجم المغربي المهاري أيوب الكعبي مهاجم فريق هاتاي سبور صدارة ترتيب هدافي الدوري التركي خلال منافسات الموسم الحالي.

ترتيب هدافي الدوري التركي

ويتصدر المغربي أيوب الكعبي قائمة ترتيب هدافي الدوري التركي برصيد 13 هدفاً، متساوياً بذلك مع النجم الفرنسي أوموت بوزوك لاعب فريق قاسم باشا في وصافة الترتيب بنفس الرصيد من الأهداف.

وجاء في المركز الثالث نجم فريق طرابزون سبور الدنماركي أندرياس كورنيليوس. برصيد 12 هدفاً، كما ويليه بنفس رصيد الأهداف مع الصربي أليكساندر بيزيتش نجم فريق فاتح كاراجومروك

أما في المركز الرابع النجم البلجيكي ميتشي باتشوايي لاعب فريق بشكتاش برصيد 11 هدفاً، وفي المركز السادس آتى النجم النيجيري أنتوني نواكإيمي مهاجم فريق طرابزون سبور. برصيد 10 أهداف، متساوياً مع كلاً من: أوكاكا، مامي بيرام ديوف، مامي تيام، شريف ندياي.

وفي المركز الخامس جاء النجم الروماني ألكساندرو مكسيم مهاجم فريق غازي عنتاب، برصيد 9 أهداف من ترتيب هدافي الدوري التركي للموسم الجاري.

أيوب الكعبي والانتقال إلى الدوري التركي

وكان النجم المغربي أيوب الكعبي قد انضم إلى صفوف فريق هاتاي سبور مع بداية موسم عام 2021، قادماً من نادي الوداد المغربي.

كما وشارك أيوب الكعبي على صعيد المشاركات الدولية. مع منتخب أسود الأطلس المغربي، في بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها ال33 التي أقيمت في دولة الكاميرون في يناير عام 2022.

وودع منتخب المغرب ” أسود الأطلس” بعد الخسارة أمام مصر “الفراعنة” بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في قمة الديربي العربي من دور النصف النهائي من البطولة الأفريقية القارية.

فيما يستعد منتخب المغرب لمواجهة الكونغو الديمقراطية، في التصفيات النهائية الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 مع نهاية الشهر الجاري.

ويشار إلى أن فريق هاتاي سبور في المركز الثامن من ترتيب الدوري التركي .برصيد 43 نقطة، كما وبفارق كبير عن فريق طرابزون سبور المتربع على عرش الصدارة برصيد 67 نقطة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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